MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - St-Denis Thompson, entrepreneur général et spécialisé, chef de file en restauration de bâtiments historiques, de maçonnerie et de béton, annonce une transition majeure dans sa structure de direction et d'actionnariat. Grâce au soutien de Desjardins et du réseau du Fonds de solidarité FTQ, une transaction clé a été conclue, marquant une nouvelle étape dans le plan de relève de cette entreprise bien établie.

Grâce au plan de relève interne, le nouveau conseil d’administration de St-Denis Thompson est maintenant composé des actionnaires suivants : De gauche à droite, dernière rangée – Pierre-Luc Comtois, David Cloutier, Sophie Sirois, Stephan Rivet; rangée du milieu – Maxime-Olivier Decoste, Laurence Kerr et Frédéric Labadie; rangée du bas – Louis-Simon Landry, Ian Lapostolle (président) et Danny Montambault. Crédit photo : Dominique Claire-Marie (Groupe CNW/St-Denis Thompson)

Cette transaction vise à soutenir la croissance de l'entreprise et à renforcer son leadership en confiant la direction à l'équipe de cadres qui, depuis plusieurs années, contribue au succès de St-Denis Thompson. Le président fondateur Serge Marchand et le vice-président et directeur général Jean-François Routhier ont cédé la totalité de leurs actions, tout en restant au sein de l'entreprise en tant que directeur des ventes et directeur général respectivement.

Le conseil d'administration de St-Denis Thompson accueille Danny Montambault en tant que nouvel actionnaire, rejoignant ainsi le groupe d'actionnaires majoritaires formé par Frédéric Labadie et Ian Lapostolle. Ces derniers, déjà actionnaires et vice-présidents au sein de l'équipe précédente, continueront d'apporter leur expertise et leur leadership à l'entreprise.

Ils seront accompagnés par sept actionnaires minoritaires, tous des directeurs de longue date : David Cloutier, Pierre-Luc Comtois, Maxime-Olivier Decoste, Laurence Kerr, Louis-Simon Landry, Stephan Rivet, et Sophie Sirois.

« La promotion de nos cadres démontre la force et la profondeur de notre entreprise. Nous avons la chance d'avoir au sein de nos équipes tout le talent nécessaire pour assurer une transition en douceur, tout en maintenant notre engagement envers l'excellence qui est au cœur de notre ADN », a déclaré Ian Lapostolle, nouveau président de St-Denis Thompson.

« Pour une économie locale forte, il faut que les PME d'ici, demeurent dirigées par des Québécois ancrés dans leur région. C'est pourquoi le repreneuriat est une priorité pour le réseau du Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes fiers d'appuyer la relève de St-Denis Thompson, une entreprise avec un plan solide pour assurer un transfert réussi », a déclaré Peter Rayes, vice-président des Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal, qui investissent en coparticipation avec le siège social du Fonds.

« Desjardins est très fier de poursuivre sa relation d'affaires de longue date avec St-Denis Thompson en appuyant son plan de relève interne qui permet de maintenir la propriété de l'entreprise au Québec. Il s'agit d'une priorité pour le Mouvement Desjardins. Le savoir-faire de cet entrepreneur général est plus que reconnu. Nous sommes convaincus que la nouvelle équipe de gestion, disposant d'une expérience importante au sein de l'entreprise, permettra de poursuivre la mission et le plan de croissance de ce chef de file », affirme Guy Nadeau, vice-président, Centre Desjardins Entreprises - Montréal.

Ces changements stratégiques reflètent l'engagement de la nouvelle équipe dirigeante à assurer la continuité des activités et à poursuivre le développement de l'entreprise, tout en maintenant les valeurs qui ont fait son succès.

À propos de St-Denis Thompson

Fondé en 1996, St-Denis Thompson est un entrepreneur général spécialisé en restauration de bâtiments de maçonnerie et de béton, notamment la résolution des désordres d'enveloppe architecturale d'immeubles patrimoniaux et d'immeubles en hauteur. L'entreprise offre des solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. Son engagement envers l'excellence et la sécurité en fait un partenaire de choix dans l'industrie. St-Denis Thompson se positionne dans le Top 20 au classement annuel des entrepreneurs les plus actifs au Québec en 2024 (magazine Champions de Construction) et au tout premier rang en maçonnerie. stdenisthompson.com

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi 1,8 milliard de dollars dans plus de 1 800 entreprises depuis leur création en 1996.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 444,3 milliards de dollars au 30 juin 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE St-Denis Thompson

Contact média : Valérie Gonzalo, 514.923.1549, [email protected]