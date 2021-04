Changements fréquents aux restrictions et aux mesures de confinement : Un casse-tête pour les écoles de conduite

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW/ - Alors que le Québec fait face à une troisième vague de la COVID-19, le gouvernement annonce des mesures de confinement et diverses restrictions dans les régions du Québec, imposant ainsi un casse-tête supplémentaire aux écoles de conduite, qui doivent remanier les horaires des cours, notamment en raison de l'imposition d'un couvre-feu plus restrictif à certains endroits. Les changements fréquents aux restrictions compliquent en effet la fluidité du modèle d'affaires des écoles de conduite et ne permettent pas une stabilité à moyen terme de nos activités. Cela a également un impact sur le cheminement de nos clients pour l'obtention de leur permis de conduire.

« La gestion des horaires demeure le plus grand défi de notre organisation dans le contexte actuel, d'autant plus que chaque région est assujettie à des mesures différentes. Ces changements imposés par le gouvernement sont malheureusement hors de notre contrôle et nous devons toujours réguler nos horaires en fonction de celles-ci, parfois à seulement 24h d'avis, ce qui rend difficile la prestation de services à notre clientèle », souligne Mylène Sévigny, directrice générale du réseau des écoles de conduite Tecnic. « Nous avons embauché plus de 200 instructeurs dans la province pour pallier le besoin de main d'œuvre, cependant on constate que la formation des nouveaux instructeurs fait face au même défi que pour nos opérations », ajoute Mme Sévigny.

Une adaptation constante

Tecnic adapte ses horaires et sa prestation de services en continu. Depuis la reprise en mai 2020, nous nous sommes montrés proactifs afin de poursuivre les cours théoriques et pratiques, en s'adaptant aux mesures annoncées. Nous faisons notre possible pour diminuer les impacts sur notre clientèle tout en assurant de protéger la santé et la sécurité de nos clients et de notre personnel, une priorité pour nous.

Nous constatons également une forte demande pour nos cours et nos services particulièrement en soirée, alors que notre capacité d'offrir des cours, elle, s'avère limitée en raison des mesures restrictives. Il est important de mentionner que les gens ayant la flexibilité de suivre des cours en journée ont actuellement accès à plus d'options.

Nous notons également que lorsque des clients annulent ou reportent leur rendez-vous ou encore ne se présentent pas à un cours, cela a non seulement un impact sur leur propre cheminement, mais également sur celui des autres. Afin d'assurer une progression adéquate de la formation, nous recommandons à notre clientèle de respecter le plus possible les plages horaires réservées. Dans l'impossibilité de suivre un cours, il est important également d'annuler le plus rapidement possible afin de nous permettre d'offrir cette plage horaire à un autre client.

De nouveaux formateurs

Une part de nos formateurs a demandé d'être délestée temporairement de leur tâche étant donné qu'ils sont considérés comme plus à risques vis-à-vis du virus de la COVID-19, notamment en raison du groupe d'âge auquel ils appartiennent. Nous avons donc procédé à l'embauche massive d'employés dans l'ensemble du réseau Tecnic pour pallier le besoin de main-d'œuvre et à l'augmentation de la demande pour nos services.

Or, avant de pouvoir donner des cours à notre clientèle, ces employés doivent suivre une formation obligatoire, qui peut s'échelonner, selon le cas, entre 5 semaines et 3 mois. Le couvre-feu en vigueur dans plusieurs régions a réduit les plages horaires sur lesquelles nos nouveaux employés peuvent être formés, ralentissant leur rythme d'arrivée dans le réseau. Toutefois, chaque employé qui termine sa formation nous permet d'avoir une meilleure capacité de desservir notre clientèle.

À propos de Tecnic

Tecnic représente le réseau d'écoles de conduite le plus important au Québec comptant plus de 150 écoles à travers la province. Son offre de service place en priorité un apprentissage sécuritaire et rigoureux pour préparer les futurs conducteurs. Tecnic se démarque grâce à une approche personnalisée et par l'utilisation d'outils pédagogiques à l'avant-garde. Depuis 1985, Tecnic exploite son créneau dans le but d'améliorer le bilan routier du Québec.

SOURCE Écoles de conduite Tecnic

Renseignements: Source : Mylène Sévigny, Directrice générale du réseau des écoles de conduite Tecnic ; Pour les demandes d'entrevue : Pierre-Thomas Choquette, Directeur principal, Relations publiques, H+K Stratégies, Tél. : 418-265-5750, Courriel : [email protected]