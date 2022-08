MONTRÉAL, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - METRO INC. annonce que M. Jean-Michel Coutu sera nommé président, Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., filiale à part entière de METRO INC. (TSX: MRU), à compter du 26 septembre 2022.

Il succédera à M. Alain Champagne qui quittera la société pour devenir président et chef de la direction d'une société privée québécoise œuvrant dans un secteur différent.

Depuis qu'il s'est joint à METRO en 2019, M. Champagne a dirigé avec succès le regroupement du Groupe Jean Coutu et de METRO, livrant les synergies nécessaires tout en assurant la croissance profitable de nos bannières. Il laisse notre division pharmacie, nos bannières et nos pharmaciens propriétaires bien positionnés pour l'avenir. Nous le remercions de sa contribution et de son leadership et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.

M. Coutu travaille au sein de la société depuis 2009 après avoir œuvré dans l'industrie pendant quelques années. À titre de pharmacien et de dirigeant d'entreprise ayant travaillé aux États-Unis et au Canada, il possède une connaissance approfondie de l'industrie, de nos activités et de nos opportunités. M. Coutu poursuivra l'exécution de notre stratégie et de nos plans d'affaires qui ont permis à METRO de demeurer le chef de file en pharmacie au Québec grâce à nos bannières Jean Coutu et Brunet tout en soutenant le succès des pharmaciens propriétaires affiliés à nos bannières.

MM. Champagne et Coutu travailleront en étroite collaboration jusqu'à la fin septembre afin d'assurer une transition harmonieuse.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

