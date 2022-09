MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada Inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination immédiate de son nouveau président et chef de la direction, Frederick Kozak. La Société annonce également la nomination de Melissa Sanderson et de M. Kozak à son conseil d'administration.

M. Kozak, ing., MBA, possède une vaste expérience en direction et en affaires internationales; il a occupé plusieurs postes de direction en gestion des ressources et en marché des capitaux, et est hautement spécialisé dans les terres rares. Auparavant président d'Appia Rare Earths & Uranium Corp., M. Kozak a occupé, durant la dernière partie de sa carrière, des postes de haute direction et a siégé au conseil d'administration de sociétés ouvertes et fermées; il a entre autres cofondé une société ouverte émergente et internationale d'exploration pétrolière et gazière. Avant cela, il a travaillé comme analyste financier de premier rang reconnu mondialement, notamment pour Canaccord Genuity et Haywood Securities. M. Kozak est diplômé de la Faculté des sciences appliquées (génie géologique) de l'Université de Colombie-Britannique et de l'Université Western Ontario (Ivey Business School).

Auxico souhaite remercier Pierre Gauthier pour son apport, comme président du conseil d'administration et chef de la direction, essentiel à l'essor de la Société au fil des années. M. Gauthier, qui demeure chef de la direction et président du conseil d'administration de la coentreprise et du partenaire stratégique Central America Nickel (« CAN »), continuera d'appuyer les initiatives stratégiques conjointes de la Société visant la définition d'une orientation durable claire et la compétitivité de son traitement des minerais à l'aide de la technologie d'extraction assistée par ultrasons de CAN. M. Gauthier demeure administrateur d'Auxico.

Auxico annonce également la nomination immédiate de son ancien président, Mark Billings, au poste de président de son conseil d'administration. Fort de ses années d'expérience en gestion des opérations et à la haute direction dans les secteurs minier et financier, ce collaborateur à qui la Société doit son succès demeurera d'une aide précieuse au conseil d'administration d'Auxico pour orienter ses activités durant plusieurs périodes de croissance.

La Société est également heureuse d'annoncer la nomination de la dernière recrue de son conseil d'administration, Melissa Sanderson. Cette gestionnaire expérimentée, dynamique et progressiste qui cumule 30 ans d'expérience à l'international dans les mines, les affaires et les relations gouvernementales a notamment fondé Ethically Sustainable Growth (ESG+). La nomination de cette ancienne haute diplomate, ayant entre autres été chargée d'affaires à l'ambassade américaine de Kinshasa, en République démocratique du Congo, renforce la position et les capacités opérationnelles d'Auxico dans ce pays ainsi que sa présence nord-américaine. Mme Sanderson est professeure de pratique à l'école de gestion internationale Thunderbird en Arizona. Elle a auparavant été vice-présidente internationale à Freeport-McMoRan.

Dans le contexte où la Société poursuit son projet hautement prospectif Massangana de résidus d'étain au Brésil et où progressent son projet à Minastyc en Colombie et le commerce de terres rares en République démocratique du Congo, ces changements dans la direction sont des mesures stratégiques visant à améliorer la performance de la Société et la gestion des opérations. Mark Billings, président du conseil d'administration d'Auxico, déclare : « J'ai confiance en la capacité de l'équipe de gestion de mener à bien la stratégie pour l'ensemble des actifs d'Auxico. Frederick Kozak apportera à Auxico une expertise supplémentaire sur les marchés de capitaux et des connaissances sur le secteur des terres rares. Le conseil d'administration est enchanté de l'accueillir dans son nouveau rôle de chef de la direction et président de la Société. Ce professionnel expérimenté, qui a fait ses preuves dans les divers postes de direction qu'il a occupés dans le secteur minier, a la capacité de réaliser des plans opérationnels; c'est un candidat idéal pour faire progresser la croissance et les objectifs stratégiques de l'entreprise. S'ajoute à cela la nomination de Melissa Sanderson au conseil d'administration, une grande réussite pour la Société. Avec son excellente réputation et sa feuille de route impressionnante, ses compétences en négociation, en politique et en économie rehausseront grandement le calibre des opérations de la Société. Nous avons hâte de profiter de ses recommandations stratégiques alors qu'Auxico poursuit ses objectifs de croissance ambitieux. »

« signé » « signé » Frederick Kozak Mark Billings Président et chef de la direction Président du conseil d'administration Ressources Auxico Canada Inc. Ressources Auxico Canada Inc.

