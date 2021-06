MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW/ - Taiga Motors Inc. ("Taiga") (TSX: TAIG) annonce le départ de Mme Angela Rowland et la nomination de Mme Nadia Martel au conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat.

« Angela Rowland a décidé de quitter le conseil d'administration de Taiga afin de se consacrer entièrement à ses activités philanthropiques » a déclaré Samuel Bruneau, président et chef de la direction de Taiga. M. Bruneau a ajouté : « Au nom du conseil d'administration, nous remercions sincèrement Angela pour ses services judicieux et sa contribution à la transformation de la Société. »

« Par ailleurs, c'est avec enthousiasme que j'accueille Mme Nadia Martel au sein du conseil d'administration de Taiga Motors Inc. Je suis convaincu que sa vaste expérience en matière de gouvernance et de commerce international et sa connaissance de l'industrie des sports motorisés seront très bénéfiques à la Société alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance et de commercialisation » a annoncé Tim Tokarsky, président du conseil d'administration.

Mme Martel occupe présentement le poste de vice-présidente, développement corporatif chez Sherweb Inc., l'un des plus importants fournisseurs de services infonuagiques en Amérique du Nord. Elle possède plus de 25 ans d'expérience en commerce international, fusions et acquisitions, affaires juridiques et réglementaires, gestion des risques et gouvernance. Pendant plus de 12 ans, elle a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) et a joué un rôle important dans son premier appel public à l'épargne. Avant de se joindre à BRP, elle a été vice-présidente, alliances stratégiques et développement des affaires, et vice-présidente et chef des affaires juridiques d'une société d'appareils d'imagerie médicale cotée à la Bourse de Toronto. Nadia Martel a également pratiqué le droit commercial, corporatif et fiscal dans des cabinets d'avocats de premier plan.

Mme Martel possède une vaste expérience en tant qu'administratrice de sociétés et a siégé au conseil d'administration de sociétés privées, d'organismes sans but lucratif et d'institutions publiques telles que le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) et l'Université Bishop's. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de la Fondation de la faune du Québec et de la Fondation de l'Université Bishop's. Mme Martel est avocate et a obtenu la désignation d'administratrice de société certifiée (ASC) du Collège des Administrateurs de Sociétés. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires - finances et comptabilité de l'Université Bishop's et un baccalauréat en droit civil de l'Université de Sherbrooke. Elle est également titulaire de maîtrises en fiscalité et en théorie juridique.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente le paysage des sports motorisés avec des véhicules hors route électriques révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie créée à partir d'une feuille blanche, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleures façons d'explorer les grands espaces sans compromis. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.taigamotors.ca.

Déclarations Prospectives

Certaines déclarations qui figurent dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « croire », « continuer », « prévoir », « envisager », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots comme « potentiel », « éventuel », « futur », « cible » et d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes.

Les déclarations prospectives concernent, entre autres, les observations quant aux ventes potentielles, les opérations futures, les perspectives, les projets et les objectifs de la direction. Les déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la direction de Taiga, sans qu'il s'agisse d'une prédiction du rendement réel. Le lecteur est avisé que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins et qu'un investisseur ne doit pas considérer qu'ils se veulent une garantie, une prédiction ou une déclaration définitive d'un fait ou d'une probabilité. Les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Taiga.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. À moins d'indication contraire, les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont faites en date des présentes, et Taiga n'a pas l'intention et décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin de refléter des événements futurs, des nouvelles informations ou autre, sauf si elle y est tenue en vertu de la réglementation en valeurs mobilières applicable.

