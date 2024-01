LAVAL, QC, le 2 janv. 2024 /CNW/ - Corporation Geekco Technologies - (la « Société » ou « Geekco ») (TSXV: GKO), est heureuse d'annoncer les nominations d'André Godin et de Mario Beaulieu à titre d'administrateurs de Geekco. M. Godin agira également à titre de Président du Conseil tandis que M. Beaulieu poursuivra son rôle de Chef de la direction de la Société. Ces nominations visent à induire un nouveau leadership porteur de croissance de valeur pour Geekco et ses actionnaires. Elles témoignent de la pertinence de l'application FlipNpik et de la confiance dans ses retombées.

Concurremment à ces nominations effectives au 31 décembre 2023, Geekco annonce les départs d'Henri Harland, Daniel Claude Perry et Nadira Hajjar à titre d'administrateurs de la Société. La direction de Geekco tient à les remercier pour leur contribution inestimable depuis les débuts de Geekco.

André Godin, CPA, CA, est Président et Chef de la direction financière d'IntelGenx Technologies Corp. (TSX:IGX) (OTCQB:IGXT) depuis mai 2019. Il occupait auparavant les postes de Vice-président exécutif et de Chef de la direction financière depuis août 2015 au sein de cette même société. M. Godin a œuvré pendant plus de 25 ans dans l'industrie biotechnologique/pharmaceutique et possède une solide expérience dans les marchés des capitaux, les finances et les opérations. D'avril 2014 à avril 2015, il a occupé les postes de Chef de la direction par intérim et de Chef de la direction financière de Neptune Technologies and Bioressources Inc. et de ses deux filiales Acasti et NeuroBioPharm. Il s'était joint à Neptune en avril 2003 à titre de Vice-président, administration et finances et a été nommé Chef de la direction financière en 2008. Avant de rejoindre à Neptune, M. Godin a été Président d'une société de compléments alimentaires et contrôleur d'entreprise pour une société pharmaceutique spécialisée dans les produits en vente libre. M. Godin est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Canada et de l'Institut canadien des comptables agréés.

À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-scène des solutions technologiques qui font évoluer la nouvelle manière de faire du marketing tout en stimulant et dynamisant l'économie de chaque ville et chaque quartier en faisant interagir les consommateurs et les commerçants comme jamais auparavant. Son application FlipNpik permet aux utilisateurs de découvrir les commerces autour d'eux en temps réel à l'aide de la carte interactive, d'accéder à des récompenses exclusives et même de se trouver un emploi. Les commerçants augmentent ainsi leur achalandage et leur visibilité tout en recrutant leurs futurs employés. Tout ça dans la même application.

