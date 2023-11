Après vingt ans d'exclusion au don de sang et de plasma, les personnes ayant passé du temps en France, au Royaume-Uni ou en République d'Irlande pourront donner à partir du 4 décembre prochain.

OTTAWA, ON, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La Société canadienne du sang est heureuse d'annoncer qu'un changement aux critères d'admissibilité au don de sang et de plasma vient d'être autorisé par Santé Canada. Une fois le changement en vigueur, des milliers de personnes qui ne pouvaient pas donner pourront désormais le faire.

Voilà plus de vingt ans que les personnes ayant vécu ou séjourné en France, au Royaume-Uni ou en République d'Irlande dans les années 80 et 90 ne peuvent pas donner de sang ni de plasma. Cette restriction a été imposée à la fin des années 90 par les fournisseurs de sang du monde entier par mesure de précaution à la suite de la « crise de la vache folle ». Aujourd'hui, après quelque 30 ans de surveillance scientifique et de recherche effectuées au Canada et ailleurs dans le monde, il a été établi que cette restriction n'est plus nécessaire.

« Depuis 2003, c'est environ 70 000 personnes qui n'ont pas pu faire de dons à cause de ce critère », précise Ron Vezina, vice-président aux affaires publiques, citant les données de la Société canadienne du sang. « Vingt ans plus tard, nous espérons qu'à partir du 4 décembre, les personnes qui peuvent désormais donner viendront à nos centres de donneurs. Le fait que vous ayez passé du temps dans d'autres pays ne vous empêche plus de faire une différence ici. »

Un changement rendu possible grâce à des années de recherche

Lorsque la « crise de la vache folle » s'est déclarée, peu de choses étaient connues sur la forme humaine de la maladie, la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob -- ou vMCJ -- et sur le risque qu'elle se transmette par le sang. Trente ans de surveillance scientifique et de recherche ont démontré qu'abolir les critères liés à l'exposition potentielle aux produits bovins et aux transfusions reçues dans certains pays ne fera pas augmenter le nombre de cas de vMCJ.

« Nous suivons de près toutes les recherches publiées, les avancées en matière d'analyses sanguines, les nouvelles méthodes de fabrication des produits sanguins ainsi que les recommandations des fournisseurs de sang de partout dans le monde. Nous utilisons les résultats de cette surveillance pour évaluer et mettre à jour nos critères de sélection des donneurs et travailler à l'amélioration constante de l'innocuité et de la disponibilité du sang », souligne la Dre Aditi Khandelwal, médecin-conseil à la Société canadienne du sang. « Les enseignements tirés de ces quelque 30 ans de surveillance jumelés à une meilleure compréhension de la maladie et à un exercice de modélisation des risques propres au Canada ont permis de conclure que les critères liés à la vMCJ peuvent être supprimés. »

En février 2022, la Société canadienne du sang a supprimé ce critère pour les gens ayant passé du temps dans certains autres pays, à savoir : Arabie saoudite, Allemagne, Italie, Pays-Bas (Hollande), Suisse, Autriche, Belgique, Espagne, Portugal, Danemark, Luxembourg et Liechtenstein. Les gens ayant vécu ou séjourné dans ces pays ont donc pu commencer à donner du sang ou du plasma.

Maintenant que Santé Canada a approuvé l'abolition de ce critère pour la France, le Royaume-Uni et la République d'Irlande, la Société canadienne du sang rejoint les fournisseurs de sang d'autres pays qui ont déjà levé la restriction, notamment les États-Unis (2022), l'Australie (2022) et Israël (2023).

Date à retenir pour les personnes nouvellement admissibles au don : 4 décembre

Les personnes qui n'étaient pas admissibles au don en raison des critères associés à la vMCJ et qui souhaitent faire un don sont invitées à visiter le site Web de la Société canadienne du sang ou à composer le 1 866 JE DONNE (1 866-533-6663) pour obtenir plus d'informations ou prendre rendez-vous. Voici un rappel des critères en question :

avoir passé, au total, cinq ans ou plus en France ou en République d' Irlande entre 1980 et 2001, ou avoir reçu une transfusion dans l'un de ces pays; avoir passé, au total, trois mois ou plus au Royaume-Uni entre 1980 et 1996, ou avoir reçu une transfusion dans ce pays.



« Nous savons que beaucoup de gens ont hâte de commencer à donner. Nous profitons de l'occasion pour demander à tous ces gens de venir faire un don, lance Ron Vezina. Nous avons toujours besoin de sang et de plasma, alors dès le 4 décembre, nous serons heureux de vous accueillir à l'un de nos centres de donneurs ou à l'une de nos collectes mobiles. »

Chaque année, la Société canadienne du sang a besoin d'environ 100 000 nouveaux donneurs pour que la chaîne de vie du Canada demeure solide. Les besoins se font particulièrement sentir pendant la période des fêtes. Les centres de donneurs de toutes les régions ont des milliers de places disponibles entre le 4 décembre 2023 et le 7 janvier 2024.

Ne vous excluez pas d'emblée. La Société canadienne du sang revoit régulièrement ses critères d'admissibilité au don de sang et de plasma. Il est donc possible que vous puissiez faire un don même si vous ne le pouviez pas avant.

Vous ne pouvez pas donner? Vous pouvez quand même aider. Parlez des besoins en sang et en plasma sur les réseaux sociaux et demandez à votre famille, à vos amis et à vos collègues d'aller donner. Pour connaître toutes les façons de faire une différence dans la vie des patients et de leurs familles, visitez sang.ca.

Société canadienne du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Réglementée par Santé Canada en tant que fabricant de produits biologiques, elle est financée principalement par les ministères de la Santé des provinces et des territoires. Sa dimension nationale, son infrastructure et son mode de gouvernance en font une institution unique dans le milieu de la santé au Canada. L'organisation offre des services à l'intention des patients dans les domaines du sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec. Elle gère également le registre canadien de transplantation, qui facilite l'échange d'organes et la coordination des programmes connexes à la grandeur du pays. Ensemble, nous sommes la chaîne de vie du Canada.

