CHANGEMENT DE RANG DES ASSOCIATIONS SYNDICALES - Le Syndicat québécois de la construction marque l'histoire et se hisse à la deuxième place des associations représentatives de l'industrie de la construction.

SAINT-HYACINTHE, QC, le 2 juill. 2024 /CNW/ - Le SQC annonce avec fierté sa passation au 2e rang des associations syndicales sur le plan de la représentativité. Lors du récent scrutin en juin dernier, 31 058 travailleurs et travailleuses ont choisi le SQC, portant leur représentativité à 21,673 %. « L'atteinte de cette deuxième place dans l'échiquier syndical nous prouve que de faire autrement que ce qu'offrent les structures traditionnelles est véritablement le choix qu'ont fait les travailleurs et les travailleuses afin de combler leur besoin d'être adéquatement représentés » affirme Sylvain Gendron, président du Syndicat québécois de la construction.

Une croissance fulgurante

Au terme du scrutin syndical de 2012, le SQC se trouvait au 4e rang parmi les associations avec 10,469 % de représentativité des travailleurs et des travailleuses de l'industrie. En 2016, l'organisation est grimpée au 3e rang cumulant 16,115%, et en 2020, toujours au 3e rang, avec 19,015%. Aujourd'hui, une page se tourne alors que le SQC se hisse maintenant au 2e rang dans l'échelle de la représentativité syndicale amassant 21,673 % suite au dépouillement des votes des derniers jours. L'organisation est aussi la seule à connaitre une croissance continue depuis plus de 10 ans. Cela démontre une satisfaction renouvelée de leurs membres actuels et une confiance engagée des travailleurs et des travailleuses qui ont choisi d'adhérer au SQC.

L'association se tient prête pour les négociations

Le 29 mars dernier, le SQC a signé le protocole d'entente qui garantit la participation des cinq associations représentatives aux tables de négociation. Au cours des prochains mois, il prendra donc part activement, au sein de l'Alliance syndicale, aux négociations des conventions collectives 2025-2029. Déjà à l'étude des demandes syndicales actuelles, le SQC est disposé à protéger les acquis des métiers et occupations et à améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses de l'industrie de la construction.

« Je suis fier de notre équipe qui a su gagner la confiance des travailleurs et des travailleuses. Nous sommes prêts à défendre leurs intérêts et à construire le futur à leur côté. Plusieurs défis seront à relever, mais le bien-être des membres et la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de travail demeureront toujours au cœur de nos revendications » conclut Charles-Olivier Picard, directeur général du Syndicat québécois de la construction.

Le Syndicat québécois de la construction est reconnu par la loi depuis 1975. Il est un syndicat indépendant consacré exclusivement aux travailleurs et aux travailleuses des métiers et occupations de l'industrie de la construction. Pour plus d'information sur le SQC, visitez le sqc.ca.

SOURCE Syndicat québécois de la construction

Renseignements : Geneviève Bourgeois, Coordonnatrice de projet communication, 1 888 773-8834 poste 1105, [email protected]