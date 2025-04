Le SQC se positionne et revendique des mesures plus concrètes en santé et securité au travail

SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 avril 2025 /CNW/ - Jour de deuil national en mémoire des travailleurs et travailleuses décédé.es ou blessé.es au travail.

RENFORCEMENT NÉCESSAIRE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Face à la fréquence inquiétante des lésions professionnelles sur les chantiers de construction et aux insuffisances des mesures actuelles en matière de santé et sécurité, une action décisive devient indispensable pour protéger les travailleurs et travailleuses de la construction du Québec. Des événements récents mettent en lumière les lacunes d'un cadre réglementaire qui ne répond pas pleinement aux besoins actuels des travailleurs et travailleuses de notre industrie.

DES FAITS PRÉOCUPANTS

Le nombre de lésions professionnelles, incluant les décès par accidents ainsi que les décès par maladies professionnelles survenu sur les chantiers au Québec a connu une hausse significative au cours des dernières années. À savoir que cinquante-six décès ont été recensés en 2022 et soixante-huit en 2023*. Ces statistiques révoltantes soulignent l'insuffisance des mécanismes de prévention et de participation dans certains milieux de travail. Ces enjeux ont un impact direct sur le climat de travail et mettent en évidence l'importance d'une collaboration cohérente entre toutes les parties prenantes, afin de réduire les accidents du travail ainsi que les maladies professionnelles. Toutefois, certaines préoccupations persistantes méritent une attention particulière, notamment la reconnaissance et les conditions de travail des représentants en santé et sécurité (RSS) à temps plein.

POURSUIVRE LA MODERNISATION DU RÉGIME DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

La poursuite de la modernisation de la loi sur le régime de santé et de sécurité au travail apparaît comme une étape nécessaire et urgente. Cette réforme devra corriger les lacunes laissées lors de la modernisation de 2021. Il est impératif d'augmenter la portée des mécanismes de prévention et de participation à un plus grands nombre de chantiers, ainsi que de reconnaitre le rôle des RSS dans la loi R-20 qui leur permettrait une autonomie efficace et une protection accrue dans le cadre de leurs fonctions.

Nous désirons relater l'accident mortel survenu à Drummondville le 4 avril dernier, où les problématiques récurrentes sur ce chantier avaient été signalées par les équipes du Syndicat québécois de la construction (SQC). Nous sommes d'avis que l'absence de mécanismes de prévention adéquats a été un facteur aggravant lors de l'accident. Il est déplorable de constater la finalité de cet événement considérant les agissements effectués en amont de cet accident mortel.

APPEL À UNE MOBILISATION COLLECTIVE

Nous appelons les parties prenantes et l'ensembles des partenaires à s'unir pour soutenir cette réforme cruciale. Il est de notre responsabilité collective de garantir que le Québec devienne un chef de file en matière de santé et sécurité au travail. Ensemble, nous pouvons bâtir des environnements où chaque travailleur et chaque travailleuse est protégé.e et valorisé.e. Parce que 68 travailleurs blessés ou tués au travail en une seule année, c'est tout simplement inacceptable.

*Source : document statistique annuel de la CNESST

SOURCE Syndicat québécois de la construction

Pour toute question ou pour en savoir plus sur les efforts de mobilisation en cours, veuillez contacter : Renseignements : Geneviève Bourgeois, Directrice des communications, Syndicat québécois de la construction, 1 877 773-8834 poste 1105