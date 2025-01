Changement de présidence à l'Union québécoise des microdistilleries

GRANBY, QC, le 21 janv. 2025 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) annonce une importante transition à sa présidence. Madeleine Dufour, de la Famille Migneron de Charlevoix, qui a occupé ce poste avec passion et détermination, passe le flambeau à Nicolas Bériault, co-fondateur de la Distillerie 3 Lacs, élu nouveau président lors de la dernière réunion du conseil d'administration.

Sous la présidence de Madeleine Dufour, l'UQMD a consolidé son rôle de porte-parole de l'industrie des microdistilleries du Québec, renforçant l'unité de ses membres et favorisant leur rayonnement. Son départ marque la fin d'un mandat caractérisé par un leadership inspirant et un engagement indéfectible.

« Ce fut un honneur de représenter une industrie aussi dynamique et innovante. Je suis fière du chemin parcouru ensemble et confiante que Nicolas saura guider l'UQMD avec brio vers de nouvelles réussites. Je resterai impliquée pour soutenir notre industrie et contribuer à son développement », a déclaré Mme Dufour.

Nicolas Bériault, connu pour son expérience et sa vision stratégique, prend les rênes de l'association à un moment clé pour l'industrie. Il s'engage à poursuivre les efforts de son prédécesseur tout en explorant de nouvelles opportunités pour les membres de l'UQMD.

« C'est avec un immense honneur et beaucoup d'humilité que je prends la relève à titre de président de l'UQMD. Mon objectif est de mettre en lumière la passion, la créativité et le dynamisme qui animent nos membres, tout en consolidant l'unité et la vitalité de notre industrie. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page inspirante pour les microdistilleries du Québec, en nous appuyant sur nos forces et en développant de nouvelles opportunités », a déclaré M. Bériault.

Cette transition marque une nouvelle étape pour l'UQMD alors que l'industrie des microdistilleries entame une année 2025 pleine de promesses.

L'UQMD reste déterminée à représenter et soutenir ses membres en travaillant à moderniser le cadre législatif et réglementaire qui encadre les microdistilleries québécoises. Elle s'engage également à valoriser les entreprises de l'industrie, leur savoir-faire exceptionnel et leur contribution unique à l'économie et à la culture du Québec. Fidèle à cette mission, l'UQMD continuera d'être une voix forte et engagée pour l'ensemble de ses membres.

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec plus de 50 membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

