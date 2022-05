« Karine est la candidate idéale pour diriger TDC dans les années à venir grâce à sa profonde expérience commerciale, marketing et opérationnelle dans les secteurs du voyage et de l'hôtellerie. De plus, elle a toujours fait preuve d'un leadership et d'un sens des affaires exceptionnels depuis son arrivée chez Transat en 2014 », a indiqué Joseph Adamo, président, Transat Distribution Canada et chef de la direction, ventes et marketing, Transat.

Mme Gagnon est titulaire d'un diplôme en gestion du marketing de HEC Montréal et d'un diplôme en gestion des services de tourisme et de voyage du Collège LaSalle.

Départ de Louise Fecteau à la retraite

Le départ à la retraite de Louise Fecteau marque ainsi la fin d'une brillante carrière dans l'industrie du voyage. Après ses débuts comme conseillère en voyages dans sa région natale de la Beauce, au Québec, Louise a possédé et exploité plusieurs agences de voyages avant de se joindre à Transat il y a 28 ans. Elle a été un pilier dans tous les rôles qu'elle a assumés, tant au niveau des activités fournisseur que de la vente au détail.

« Au nom de toute l'équipe de Transat, je remercie Louise pour ses services exceptionnels et loyaux au sein de notre entreprise et de l'industrie en général. Je garderai surtout un souvenir précieux de ces dernières années, où nous avons travaillé côte à côte. Je tiens à la remercier de tout cœur et à lui souhaiter une belle et heureuse retraite, ce qu'elle mérite », a conclu M. Adamo.

