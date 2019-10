Changement dans l'offre de produits et de services aux commerçants - Partenariat stratégique avec Global Payments

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat à long terme avec le géant mondial du paiement électronique Global Payments. Ce partenariat prévoit notamment l'acquisition par Global Payments de l'intégralité du portefeuille de commerçants, actuellement regroupé sous la marque Monetico, ainsi que le remplacement de tous leurs équipements à compter du mois de mars 2020.

Desjardins a pris la décision de mettre sur pied un partenariat stratégique avec Global Payments afin de permettre à ses marchands de bénéficier des solutions performantes d'acceptation de paiement par carte qui répondront aux plus hauts standards de qualité de l'industrie et aux attentes de nos membres et clients.

Global Payments est une société publique qui dessert plus de 100 pays à travers le monde incluant le Canada, où elle exerce des activités depuis près de 20 ans. Cette société investit également des sommes considérables tant dans la recherche que le développement de solutions de paiement. Elle possède toutes les ressources et les infrastructures s'y rattachant pour bien servir les commerçants dans la langue de leur choix.

Dans les semaines à venir, Global Payments et Desjardins mettront conjointement en place plusieurs mesures visant à faciliter la migration des solutions de paiement chez les commerçants.

La conclusion de cette transaction est sujette à l'approbation des différentes autorités réglementaires.

Fin progressive des activités d'Accord D chez le commerçant à compter de l'an prochain

Dans la foulée de ce changement, Desjardins a prévu de cesser progressivement les activités liées au financement Accord D chez le commerçant au cours des prochaines années. La cessation de ces activités débutera le 1er mai 2020 pour s'échelonner au-delà de 2023.

Desjardins désire être plus près de ses membres et de mieux les accompagner dans l'évaluation de leurs besoins et de leurs capacités financières, ce que la formule actuelle ne permet pas. Il jouera davantage un rôle-conseil auprès de ses membres en matière de crédit à la consommation, un choix qui s'inscrit dans la mission d'éducation financière du Mouvement.

Le Mouvement Desjardins honorera l'ensemble de ses engagements contractuels auprès des commerçants ainsi que des consommateurs. Plusieurs mesures transitoires seront mises en place par Desjardins afin d'accompagner les commerçants dans ce changement. Pour plus de détails, veuillez consulter www.desjardins.com/commercants

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements: Relations avec les médias : Chantal Corbeil, Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7229 ou 1 866 866-7000, poste 5557229, media@desjardins.com