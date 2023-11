Changement d'heure - L'avertisseur de fumée sauve des vies. Êtes-vous certain que le vôtre fonctionne?

MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) profite du changement d'heure pour rappeler à la population l'importance de posséder des avertisseurs de fumée et de s'assurer de leur bon fonctionnement.

« Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2023, nous reculerons l'heure. Ce sera aussi l'occasion de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée à la maison et dans les logements. J'invite la population à vérifier ou à installer des avertisseurs de fumée. Le SIM vous propose d'ailleurs de profiter de l'occasion afin de faire la vérification des avertisseurs de fumée des personnes vulnérables dans votre entourage. ll s'agit d'un geste simple qui sauve des vies », a déclaré Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Chaque année, le Service de sécurité incendie de Montréal déplore des pertes de vies lors d'incendies où les avertisseurs de fumée étaient absents ou non fonctionnels. Assurez-vous de ne pas faire partie de ces situations et de ne pas prendre de risques inutiles. Le SIM invite les gens à se protéger, à protéger leur famille et leurs proches. L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour vous alerter en cas d'incendie. Il s'agit d'un outil essentiel pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Responsabilité partagée

Tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis selon le règlement. Les occupants ont la responsabilité d'en assurer le bon fonctionnement en effectuant l'entretien et les vérifications nécessaires.

Pour plus d'information, le SIM invite la population à consulter la section Avez-vous vérifié vos avertisseurs de fumée? ainsi que la foire aux questions concernant l'avertisseur de fumée sur son site web en plus de se conformer au Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884 ; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]