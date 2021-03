Changement d'heure - Hausse significative des incendies résidentiels : Montréal rappelle l'importance de vérifier son avertisseur de fumée

MONTRÉAL, le 13 mars 2021 /CNW Telbec/ - Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) constate une hausse significative du nombre d'incendies résidentiels. Il profite donc du changement d'heure, qui aura lieu dans la nuit du 13 au 14 mars, pour rappeler l'importance de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et de s'assurer de se conformer à la réglementation en vigueur.

En 2019, le Service de sécurité incendie de Montréal dénombrait 1 204 incendies résidentiels, contre 1 339 en 2020. Il s'agit d'une hausse de 11 % d'incendies résidentiels, qui peut être expliquée par plusieurs facteurs, notamment la présence accrue de la population au sein de leur domicile en raison de la pandémie et les distractions qui en découlent. Le Service de sécurité incendie profite ainsi du changement d'heure à venir pour rappeler l'importance de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, l'outil le plus efficace pour aviser rapidement en cas d'incendie.

« Un incendie est un incendie de trop. Il peut engendrer de grands dommages, blessures, voire des décès. C'est pourquoi, plus que jamais, nous souhaitons sensibiliser la population montréalaise à l'importance de vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée et de le remplacer si la durée de 10 ans de celui-ci est échue. Rappelons que l'avertisseur de fumée n'est pas optionnel, mais obligatoire. Profitons du changement d'heure pour assurer son bon fonctionnement et contribuons par le fait même à assurer la sécurité de tous », a déclaré Caroline Bourgeois, responsable de la sécurité publique et de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif.

Réglementation

Le 26 juin 2019, des changements ont été apportés au Règlement sur le Service de sécurité incendie de Montréal (RCG12-003) , rendant obligatoires l'installation, l'entretien ainsi que le bon état de fonctionnement des avertisseurs de fumée. Ainsi, tous les bâtiments résidentiels construits avant 1985 et qui ne sont pas munis d'avertisseur de fumée de type électrique doivent être dotés d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans.

Chaque étage, incluant le sous-sol, doit être muni d'au moins un avertisseur de fumée. De plus, tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis par le règlement et, avec les locataires, d'en assurer le bon fonctionnement en effectuant mensuellement les vérifications ainsi que l'entretien nécessaires.

Avertisseurs de monoxyde de carbone

Pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Montréal, l'installation d'un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) est obligatoire dans un logement, une habitation destinée à des personnes âgées et une résidence supervisée, où se trouve un appareil à combustion et/ou un accès direct à un garage de stationnement intérieur, à partir du logement.

Dans ces cas précis, il est de la responsabilité des propriétaires d'assurer l'installation d'un avertisseur de CO homologué fonctionnel. Les occupants doivent quant à eux s'assurer de laisser l'avertisseur de CO en place, de vérifier son fonctionnement et d'en remplacer la pile au besoin.

Rappelons que les citoyens et citoyennes qui dérogent au règlement relatif aux avertisseurs de fumée et avertisseurs de monoxyde de carbone sont passibles d'une amende.

Sensibilisation

Depuis le 8 mars dernier, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « En changeant l'heure, vérifie ton avertisseur », Montréal invite les citoyens et citoyennes à profiter du changement d'heure pour vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs de fumée. Cette campagne se décline notamment par la diffusion de publicités dans les médias numériques, sociaux et sur les plateformes de grands diffuseurs. Un volet éducatif a également été développé auprès de quelques écoles primaires de l'agglomération montréalaise afin d'impliquer les élèves dans la vérification de leur avertisseur de fumée et l'élaboration d'un plan d'évacuation en cas d'incendie.

Plus de détails :

Avertisseur de fumée

Avertisseur de monoxyde de carbone

Foire aux questions concernant la réglementation

