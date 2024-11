Changement d'heure : Assurez votre sécurité en vérifiant vos avertisseurs de fumée

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) profite du changement d'heure pour rappeler à la population l'importance de posséder et de s'assurer du bon fonctionnement de ses avertisseurs de fumée.

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2024, nous reculons l'heure. Ce sera aussi l'occasion de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée à la maison, dans les logements et auprès des personnes vulnérables de votre entourage. L'avertisseur de fumée reste le moyen le plus efficace et le moins dispendieux pour vous alerter en cas d'incendie. Il s'agit d'un outil essentiel pour assurer sa sécurité et celle des autres. De plus, tout propriétaire a la responsabilité de fournir des avertisseurs de fumée et de les installer aux endroits requis selon le règlement en vigueur. Les occupants ont quant à eux la responsabilité d'en assurer le bon fonctionnement en effectuant l'entretien et les vérifications nécessaires.

Le SIM vous rappelle que sur le territoire de l'agglomération de Montréal, les bâtiments résidentiels construits avant 1985 doivent être munis d'avertisseurs de fumée avec pile au lithium inamovible longue durée de 10 ans si ceux-ci ne sont pas reliés à un système électrique.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le : https://ville.montreal.qc.ca/sim/avez- vous-verifie-vos-avertisseurs-de-fumee

Source : Guy Jr Lapointe, Chef de division, Service de sécurité incendie de Montréal; Renseignements : Service de sécurité incendie de Montréal, [email protected]