ROUYN-NORANDA, QC, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSXV: PRO) annonce l'arrivée de Serge M. Racine au conseil d'administration de la Société en date effective de ce jour.

Serge M. Racine est l'associé co-responsable du secteur fiscal d'un réputé cabinet d'avocats spécialisés en valeurs mobilières transactionnelles. Il est aussi membre de l'ordre des administrateurs agréés du Québec. Sa pratique s'adresse aux dirigeants d'entreprises dans les contextes de planification et réorganisation (fusion et acquisition); plus particulièrement dans le secteur minier. Me Racine a débuté sa carrière avec le Ministère de la Justice du Canada, secteur fiscal, par la suite, il a oeuvré au sein d'un des plus grands cabinets de comptables du Canada.

Cette nomination suit le départ concomitant de Pierre-Hubert Séguin à titre d'administrateur de la Société qui a désiré se concentrer sur ses autres activités professionnelles.

« Je remercie sincèrement Pierre-Hubert d'avoir cru au projet initial de Pershimex et d'avoir participé à l'élaboration de l'entreprise avec ses fondateurs » mentionne Roger Bureau, Président du Conseil et fondateur.

« Je souhaite la meilleure des chances à l'équipe en place, après le travail consciencieux du management des derniers mois, la Société possède un énorme potentiel qu'elle saura faire fructifier pour l'ensemble de ses actionnaires » souligne Pierre-Hubert Séguin.

