QUÉBEC, le 1er oct. 2023 /CNW/ - Au Québec, un jeune sur cinq vit avec un parent ayant un trouble de santé mentale. Face à la détresse psychologique, les jeunes doivent changer leur regard sur la santé mentale, apprendre à écouter leurs propres besoins et demander de l'aide comme proches. C'est le message que lance l'influenceuse et créatrice de contenu, Livia Martin, la porte-parole de la campagne du Réseau Avant de Craquer dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales du 1er au 7 octobre prochain.

« Change ton regard » : les jeunes invités à voir la santé mentale autrement et à consulter

Le Réseau Avant de Craquer veut sensibiliser les jeunes proches sur la santé mentale et à les inciter à demander de l'aide lorsqu'ils accompagnent une personne vivant avec un trouble de santé mentale, que ce soit un parent, un frère, une sœur, un.e conjoint.e ou un.e ami.e. Les jeunes peuvent trouver des solutions adaptées à leur propre réalité dans l'une de ses 51 associations au Québec. Précisons que :

Environ 185 000 jeunes québécois vivent avec un parent ayant un problème de santé mentale.

Les jeunes de 18 à 25 ans sont plus à risque de développer un trouble de santé mentale et sont moins portés à consulter une aide professionnelle.

Trop souvent, les jeunes tardent à demander de l'aide parce qu'ils craignent de la stigmatisation, ne reconnaissent pas leurs propres besoins ou ne connaissent pas les ressources disponibles pour les aider.

Un mini-documentaire pour sensibiliser les jeunes sur leurs besoins et l'aide disponible

Avec le mini-documentaire Change ton regard maintenant disponible en ligne, le Réseau Avant de Craquer part à la rencontre de jeunes qui accompagnent une personne vivant un trouble de santé mentale et des intervenants qui les soutiennent dans leur quotidien. Actuellement, grâce au projet Aider sans filtre, plus de 40 agents de sensibilisation ont été formés à travers le Québec pour sensibiliser les jeunes et les milieux qu'ils fréquentent, comme les écoles et les maisons des jeunes.

Plusieurs jeunes se demandent comment ils peuvent aller chercher de l'aide alors que ce n'est pas eux qui vivent avec le trouble de santé mentale.

Certains jeunes pensent à tort qu'il est normal de vivre avec autant d'anxiété et de stress.

Les jeunes proches qui côtoient des personnes qui ont des problèmes de santé mentale vivent souvent eux-mêmes des sentiments d'inquiétude, de la colère, du stress, de la tristesse et de la culpabilité.

Citations :

« La santé mentale a toujours été un sujet qui me tient énormément à cœur! Les jeunes proches qui accompagnent une personne vivant avec un trouble de santé mentale en ont beaucoup sur les épaules. Je m'adresse à toi si tu vis cette situation : c'est normal que tu ne te reconnaisses pas, que tu te sentes coupable, que tu vives des émotions, que tu ignores tes propres besoins et que tu ne saches pas comment réagir. Change ton regard comme je l'ai fait avec la santé mentale et va demander de l'aide. L'association du Réseau Avant de Craquer dans ta région pourra t'écouter, t'aider et te soutenir avec tes émotions, des sentiments que tu ne dois pas garder pour toi. Va chercher de l'aide maintenant ! », déclare Livia Martin, créatrice de contenu et porte-parole de la campagne de sensibilisation.

« Je suis enthousiaste que Livia se joigne à nous dans nos efforts pour sensibiliser les jeunes sur la santé mentale. J'espère que le message de Livia sera entendu parce que c'est important d'être à l'écoute des jeunes. Leurs inquiétudes et leurs souffrances sont toutes aussi importantes que celles des autres. Les jeunes proches peuvent compter sur les intervenants du Réseau Avant de Craquer pour y voir plus clair et être bien soutenus! », ajoute Jean-Philippe Dion, porte-parole du Réseau Avant de Craquer.

« Avec leur détresse psychologique, les jeunes proches en santé mentale sont 15 à 20 fois plus à risque de développer un trouble de santé mentale. Nos intervenants qualifiés peuvent les aider à trouver des solutions adaptées à leurs propres situations. Nos associations membres réparties dans les régions du Québec peuvent les soutenir et les aider, sans qu'ils s'oublient, à accompagner la personne vivant avec un trouble mental », conclut monsieur René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

Lien du documentaire Change ton regard :

https://vimeo.com/866861481/f4abe36739

Site web pour les jeunes proches pour mieux comprendre la santé mentale :

Changetonregard.ca

À propos du Réseau Avant de Craquer

Actif depuis 1985, le Réseau Avant de Craquer regroupe 51 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement les services suivants : informations, groupes d'entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

