Champlain et Fondaction soutiennent Orthofab et son équipe de direction pour gagner en impact

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Animé par la volonté de conserver et renforcer l'expertise québécoise dans le domaine du soutien aux personnes à mobilité réduite et de l'aide à domicile, Fondaction se joint à Corporation financière Champlain (CFC) dans le cadre du rachat d'Orthofab. Déjà partenaires dans plusieurs projets, les deux organisations financières s'allient afin d'accélérer la croissance de l'entreprise et accompagner l'équipe de direction qui en assurera la relève. Marie-Andrée Lapierre, présidente-directrice générale, prend les rênes de l'entreprise succédant ainsi à son père, Richard Lapierre, qui fût le grand bâtisseur d'Orthofab dans les dernières années.

Une raison d'être et une offre de plus en plus essentielles

Le vieillissement accéléré de la population et son impact sur l'état de santé globale créent des enjeux d'inclusion et d'équité ainsi qu'une pression supplémentaire sur les services de santé pouvant affecter leur résilience et leur accessibilité.

La qualité, l'adaptabilité et la capacité de revalorisation des équipements produits sur mesure par Orthofab sont parmi les facteurs permettant d'améliorer de manière concrète le soutien apporté aux aînés et aux personnes à mobilités réduites. En gagnant en autonomie, ces personnes peuvent espérer vieillir dans le confort de leur domicile et participer activement à la vie de leur communauté.

Une histoire à succès qui se poursuit pour Champlain

Première entreprise dans laquelle CFC a investi il y a plus de 20 ans, Orthofab représente pour Pierre Simard, président et cofondateur de Champlain, une histoire inspirante : « Orthofab, c'est, d'une part, le seul fournisseur québécois spécialisé dans la clientèle gériatrique qui offre à la fois des bases de positionnement, fauteuils roulants à propulsion manuelle ou motorisée et des composants de positionnement, et d'autre part, une entreprise familiale aux valeurs solides. Si les produits se sont perfectionnés avec le temps au point de respecter les plus hautes exigences en matière d'ergonomie, la mission, elle, est demeurée inchangée. »

La santé et le bien-être, une thématique d'impact pour Fondaction

La santé et le bien-être constituent l'une des cinq thématiques d'impact de Fondaction. Si Orthofab s'inscrit parfaitement dans ce registre, c'est aussi la contribution de l'entreprise en matière de durabilité qui en fait une opportunité pleine de sens pour Fondaction, souligne Claire Bisson, vice-présidente et cheffe de l'investissement: « Contrairement aux fauteuils roulants traditionnels, les produits d'Orthofab sont entièrement adaptables et interchangeables, facilitant la valorisation d'appareils usagés en remplaçant simplement certaines pièces et d'autres composants. En plus d'être avantageux sur le plan environnemental, ceci permet au réseau de la santé dont l'entreprise est un important fournisseur de diminuer ses coûts de remplacement. »

À propos d'Orthofab

Fondée à Québec en 1988, Orthofab est un chef de file québécois dans le développement de solutions d'aide à la mobilité répondant aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite et de leurs aidants. L'Entreprise conçoit, fabrique et commercialise différents types de fauteuils roulants spécialisés pour la clientèle gériatrique, de même que des composants de posture faits sur mesure. Au cours des dernières années, l'offre a été élargie en y intégrant des quadriporteurs, des lits de soins ainsi que d'autres équipements visant à améliorer l'autonomie et le maintien à domicile des usagers.

À propos de Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

