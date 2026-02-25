MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le Comité d'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2026 de Montréal est heureux d'annoncer que le Quartier DIX30 devient Fournisseur officiel de l'événement. Le DIX30 accueillera les départs officiels des courses en ligne des catégories Femmes et Hommes Élite, respectivement les 26 et 27 septembre 2026, ce qui mettra en lumière une région dynamique et fera découvrir son territoire à des millions de téléspectateur.trices à travers le monde.

Le peloton s'élancera pour un tour de 72,7 km pour les Femmes et 112,4 km pour les Hommes en Montérégie avant de rouler sur le circuit du Mont-Royal, au cœur de Montréal.

Le Quartier DIX30 vibrera tout au long du week-end au rythme d'une programmation spéciale déployée sur l'ensemble du site. Animations familiales, activations sportives, zones immersives, prestations artistiques et expériences interactives seront proposées aux petit.es et aux plus grand.es afin de prolonger la frénésie de l'événement. Le DIX30 se transformera ainsi en véritable village festif, offrant une ambiance digne d'un grand festival international au cœur d'un environnement animé et rassembleur.

Nicolas Désourdy, Président de Carbonleo : « Le Quartier DIX30 deviendra un pôle d'effervescence sportive et populaire »

« Le Quartier DIX30 est fier de s'associer à un événement d'envergure mondiale. En se faisant l'hôte de ces deux moments majeurs des Championnats du Monde Route UCI, le Quartier DIX30 deviendra un véritable pôle d'effervescence sportive et populaire, offrant aux spectateur.trices un accès privilégié à un événement international. Accueillir les départs des courses en ligne des Hommes et Femmes Élite est une occasion unique de vivre l'énergie du cyclisme de haut niveau au cœur du Quartier.»

Sébastien Arsenault, Président du Comité d'organisation des Championnats du Monde Route UCI 2026 de Montréal : « Un environnement propice aux rassemblements et à la célébration »

« Nous sommes ravis de nous associer au Quartier DIX30 afin d'offrir aux athlètes, aux équipes sportives provenant de près de 80 pays ainsi qu'à l'ensemble de la communauté une expérience exceptionnelle et accessible au plus grand nombre. Ce partenariat permettra d'accueillir les meilleur.es cyclistes de la planète et le public dans un environnement animé et festif, propice aux rassemblements et à la célébration des deux épreuves reines des Championnats du Monde Route UCI. »

Les Championnats du Monde Route UCI 2026 de Montréal en chiffres

8 jours de compétitions | Du 20 au 27 septembre 2026

13 épreuves : contre-la-montre, relais mixte et courses en ligne

Plus de 80 pays représentés

Plus de 1 000 athlètes, Femmes et Hommes, de Juniors à Élite

5 000 membres d'équipes, officiels, personnel de l'UCI et invité.es

Plus de 800 représentant.es des médias

Diffusion dans 140 pays et sur 95 chaînes

Audience cumulée de 200 millions de téléspectateur.trices à travers le monde

Plus de 500 000 visiteur.trices nationaux et internationaux attendu.es

La plus grande manifestation sportive dans le Grand Montréal depuis 1976

À propos des Championnats du Monde Route UCI 2026 de Montréal

Les Championnats du Monde Route UCI 2026 sont orchestrés par l'UCI et le Comité d'organisation Mondiaux Montréal 2026, avec l'appui et le soutien financier et technique de la Ville de Montréal, des gouvernements du Québec et du Canada, de Tourisme Montréal et de Tourisme Montérégie et de nombreux partenaires.

À propos de MONDIAUX MONTRÉAL 2026

Montréal 2026 est le comité d'organisation local des Championnats du Monde Route UCI. Fort de l'expérience acquise depuis 2010 avec l'organisation des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, seules épreuves UCI WorldTour en Amérique, le comité met son savoir-faire au service d'un événement d'envergure internationale. Il assure également la production télévisuelle et le signal mondial de ces compétitions, contribuant ainsi au rayonnement du cyclisme et de Montréal à l'échelle planétaire. montreal2026.org

À propos du Quartier DIX30

Le Quartier DIX30 est le deuxième plus grand centre commercial au Canada. Véritable destination tout-en-un, le complexe offre plus de 350 détaillants, restaurants et endroits de divertissement à découvrir, incluant des salles de spectacles. Réparties sur plus de 51 000 mètres carrés, les espaces commerciaux du DIX30 accueillent les plus grandes marques internationales en plus de faire une belle place aux marques locales. Le DIX30 accueille annuellement plus de 26 millions de visiteur.euse.s et détient plus de 180 marques québécoises en plus de soutenir la communauté créative locale. www.quartierdix30.com

