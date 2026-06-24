Champion Petfoods dévoile son Centre mondial d'innovation et de découverte de 32 millions de dollars canadiens, alliant science de pointe et excellence nutritionnelle pour poursuivre son héritage de pionnier dans la fabrication de « la meilleure nourriture pour animaux de compagnie au monde »

Le Centre d'innovation et de découverte ultramoderne d'Acheson renforce l'engagement à long terme de Champion à l'égard de ses activités canadiennes avec un investissement supplémentaire de 15 millions de dollars canadiens prévu au cours des cinq prochaines années.

Champion a récemment célébré son 40 e anniversaire, marquant ainsi quatre décennies d'efforts pionniers dans la catégorie de la nourriture biologiquement appropriée grâce à la création de produits nutritionnels à partir d'une variété d'ingrédients frais et crus.

Ces investissements s'ajoutent aux 59 millions de dollars canadiens consacrés au cours des dix dernières années à la mise sur pied d'installations de fabrication de calibre mondial, notamment notre cuisine NorthStar à grande capacité.

ACHESON, AB, le 24 juin 2026 /CNW/ - Champion Petfoods a annoncé aujourd'hui l'inauguration de son Centre mondial d'innovation et de découverte de 32 millions de dollars canadiens, une installation pilote de pointe aménagée à l'intérieur de sa réputée cuisine NorthStar, à Acheson, en Alberta. Cet investissement majeur, réalisé par sa société mère Mars, témoigne de l'engagement de longue date de Champion à concevoir une nutrition biologiquement appropriée pour les animaux de compagnie, et consolide sa position de chef de file dans l'industrie mondiale de la nourriture pour animaux de compagnie.

Champion Petfoods a inauguré son Centre mondial d’innovation et de découverte à Acheson, en Alberta, le mardi 24 juin, 2026. De gauche à droite : Christine Pendlebury, directrice mondiale, Innovation technique et développement, George Haritatos, chef de la chaîne d’approvisionnement, Jeff Johnston, premier vice-président principal, recherche, innovation et développement de produits, Stacey Osborn, présidente de Champion Petfoods, Elisabetta Pierangelo, vice-présidente, recherche et développement mondial Mars Pet Nutrition, Emily Dowling, directrice du marketing et Vincent Ezoua, directeur de l'usine.

Ce nouveau centre ultramoderne renforce la capacité de Champion Petfoods à mettre au point, à évaluer et à perfectionner de nouveaux produits, des technologies exclusives et des concepts de produits. Travaillant dans un environnement agile et de faible superficie, les scientifiques, nutritionnistes, vétérinaires et spécialistes du développement de produits de l'entreprise peuvent mener des travaux pour la mise au point contrôlée de produits riches en nutriments et adaptés à des marchés bien précis, ainsi que pour de nouvelles technologies pour ses marques réputées ORIJENMC et ACANAMC, avant leur déploiement dans ses installations de production à grand volume. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'un engagement plus vaste, qui prévoit notamment un investissement supplémentaire de 15 millions de dollars canadiens dans les installations canadiennes de Champion au cours des cinq prochaines années afin d'améliorer la production, le conditionnement et le développement durable. Il s'ajoute aux 591 millions de dollars canadiens investis au cours des dix dernières années pour mettre sur pied des installations pour la production de nourriture pour animaux de compagnie de calibre mondial au Canada.

« Le Centre mondial d'innovation et de découverte est le reflet direct de notre engagement BAFRINO : notre promesse de créer une nourriture biologiquement appropriée, élaborée à partir d'une variété d'ingrédients frais et crus, et de toujours viser l'excellence », a déclaré Stacey Osborn, présidente de Champion Petfoods. « Cette installation permet à nos associés de repousser les limites de la nutrition animale, en mettant au point des produits riches en nutriments avec la rapidité, la salubrité et la rigueur scientifique que les propriétaires d'animaux de compagnie exigent de nous. Il s'agit d'un investissement dans l'avenir de la nutrition des chats et des chiens, ainsi que dans notre héritage profondément enraciné au Canada. »

Le Centre renforce l'engagement de Champion envers ses racines albertaines en tirant profit du réseau agricole de calibre mondial de la région. En s'approvisionnant en ingrédients frais à l'échelle régionale et nationale, Champion veille à ce que ses produits offrent une valeur nutritionnelle élevée tout en soutenant l'économie locale. Le Centre vise également à intensifier les efforts de Champion en matière de suprarecyclage en améliorant la valeur nutritionnelle de ses ingrédients grâce à son expertise exclusive. Qu'il s'agisse de congeler le poisson à la source ou d'extraire les huiles, Champion mise sur ses ingrédients et ses méthodes de transformation pour produire des croquettes fraîches et des recettes lyophilisées offrant une nutrition de grande qualité aux chiens et aux chats.

L'un des piliers de la stratégie d'innovation de Champion repose sur un partenariat solide avec des établissements universitaires de premier plan. Champion collabore avec des scientifiques et des vétérinaires de l'Université de Calgary et de l'Université de Guelph afin de faire progresser une nutrition animale fondée sur des données probantes. Dans le but de faire évoluer l'ensemble de l'industrie, les résultats de ces études menées par les universités seront rendus accessibles librement, fournissant ainsi des connaissances fondamentales pour l'avenir de la santé des animaux de compagnie.

« Chez Champion Petfoods, la véritable innovation repose sur un engagement indéfectible envers la rigueur scientifique et des ingrédients de la plus haute qualité », a déclaré Jeff Johnston, premier vice-président, Recherche, innovation et développement de produits chez Champion Petfoods. « Grâce à ce Centre mondial d'innovation et de découverte, nous sommes idéalement positionnés pour mettre au point des recettes novatrices et des technologies exclusives. En combinant une science fondée sur des données probantes à notre approvisionnement régional en ingrédients de calibre mondial, nous avons l'agilité nécessaire pour mettre rapidement à l'essai et perfectionner des aliments riches en nutriments qui continuent d'établir la norme mondiale en matière de santé et de nutrition des animaux de compagnie. »

En transformant des percées scientifiques et des découvertes révolutionnaires en produits concrets dans le comté de Parkland, Champion Petfoods contribue à faire de l'Alberta un pôle mondial de premier plan pour l'innovation dans le domaine de la nutrition animale.

À propos de Champion Petfoods

Champion Petfoods est un fabricant de nourriture pour animaux de compagnie renommé qui bénéficie d'une réputation de confiance depuis plus de 40 ans. Fondée en Alberta, au Canada, et ayant son siège social à Boulder, au Colorado, Champion est un chef de file dans le secteur de la nourriture pour animaux de compagnie haut de gamme axée sur la qualité des ingrédients. Comptant sur une équipe dévouée de près de 1 000 associés, l'entreprise propose ses produits ORIJENMC et ACANAMC aux propriétaires d'animaux de compagnie dans plus de 80 marchés partout dans le monde. En tant que membre du groupe Mars, Champion partage la mission mondiale du groupe : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. L'entreprise s'engage à concevoir des recettes biologiquement appropriées et reposant sur des données scientifiques, à partir d'ingrédients frais et crus, tout en maintenant les plus hautes normes de qualité. Faisant œuvre de pionnier dans le domaine de la nutrition animale, Champion est déterminée à faire évoluer l'industrie en misant sur une innovation responsable et un développement de produits qui préservent l'intégrité nutritionnelle des ingrédients frais, préparés dans ses cuisines ultramodernes NorthStar, en Alberta, et DogStar, au Kentucky. Tous les ingrédients sont sélectionnés auprès d'un groupe soigneusement choisi d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs que Champion connaît et en qui elle a confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites Web des marques de Champion Petfoods : acana.com/fr-CA et orijenpetfoods.com/fr-CA.

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated est motivée par la conviction que le monde que nous voulons demain commence par la façon dont nous faisons les affaires aujourd'hui. Selon le chiffre d'affaires net combiné de Mars et de Kellanova en 2025, nous sommes une entreprise familiale de plus de 65 milliards de dollars comptant 170 000 associés. Notre portefeuille diversifié de produits de soins pour animaux de compagnie et de services vétérinaires de premier plan répond aux besoins des animaux partout dans le monde, tandis que nos collations et produits alimentaires de qualité font le bonheur de millions de personnes chaque jour. Nous produisons certaines des marques les plus appréciées au monde, dont ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, M&M'S®, SNICKERS®, EXTRA®, Pringles®, Cheez-It® et BEN'S ORIGINAL®. Nos réseaux internationaux de cliniques vétérinaires, notamment BANFIELDMC, BLUEPEARLMC, VCAMC et ANICURAMC, fournissent des soins vétérinaires de haute qualité, tandis que la clinique ANTECHMC offre des solutions de pointe en matière de diagnostic.

Pour en savoir plus sur Mars, rendez-vous sur www.mars.com/fr-ca. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube.

SOURCE Champion Petfoods

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