MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - (Sydney, le 6 février 2024) - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce que ses employés syndiqués affiliés au Syndicat des Métallos (les « Métallos »), représentant environ 63 % de l'effectif de la mine du Lac Bloom (« Lac Bloom »), ont voté contre les modalités proposées par la Société en vue d'une nouvelle convention collective (« CC ») et ont voté en faveur d'un mandat de grève (le « mandat de grève »). Le mandat de grève permet aux Métallos de déclencher, à tout moment, une grève si les discussions en cours n'aboutissent pas à une nouvelle CC. Bien que les discussions se soient poursuivies au cours des derniers jours, notamment dans le cadre d'un processus de conciliation, les parties n'ont pas conclu d'entente de principe en vue d'une nouvelle CC. La Société continue de collaborer afin de trouver un terrain d'entente pour une nouvelle CC. Le mandat de grève et les discussions en cours n'ont pas d'incidence sur les opérations au Lac Bloom pour l'instant.

La Société croit avoir proposé des conditions justes et équitables en vue d'une nouvelle CC. L'offre de la Société tient compte des besoins de ses employés et vise à protéger leur pouvoir d'achat individuel, compte tenu des pressions inflationnistes, en plus de refléter la dynamique concurrentielle de l'industrie. Bénéficiant d'importantes liquidités et de stocks de concentré de minerai de fer accumulés, la Société est en bonne posture pour atténuer les impacts d'une grève potentielle sur ses opérations et sa situation financière.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Nous sommes déçus de ne pas être parvenu à une entente avec le syndicat à la suite des récentes discussions et du processus de conciliation. Nous avons toujours à cœur le bien-être de nos employés, qu'ils soient syndiqués ou pas. À ce titre, nous cherchons à mettre en place les meilleures conditions de travail possibles afin de retenir, d'attirer et de développer les meilleurs talents, tout en veillant à ce que notre Société puisse naviguer dans des contextes économiques volatils. Notre plus récente offre globale atteint cet objectif à tous les niveaux. Nous avons fait preuve de transparence avec les Métallos depuis le début des négociations et nous sommes confiants que ses membres reconnaissent nos efforts importants pour offrir un environnement de travail sain et des conditions concurrentielles en vue d'une nouvelle CC. »

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, la Société investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le portfolio de propriétés Cluster II situé à moins de 60 km au sud du Lac Bloom.

