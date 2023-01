Production trimestrielle record de 3,0 Mtmh, BPA de 0,10 $ et BAIIA 1 de 118,2 M$

L'étude de faisabilité du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage (« RDPB ») fait état d'une VAN après impôt de 738,2 M$ et d'un TRI de 24,0 %

MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW/ - SYDNEY, le 27 janv. 2023 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats opérationnels et financiers pour le troisième trimestre financier terminé le 31 décembre 2022.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « En plus d'annoncer un autre record de production trimestrielle, l'atteinte de la production commerciale pour le projet d'expansion de la phase II est un jalon important qui représente l'aboutissement de plusieurs années de travail par nos employés dévoués. Les investissements de la phase II au Lac Bloom devraient contribuer à normaliser les coûts d'exploitation par tonne vendue alors que le projet progresse vers la capacité nominale, que nous prévoyons atteindre d'ici peu. Par ailleurs, notre engagement à réduire les émissions dans le cadre des procédés sidérurgiques se maintient alors que nous annonçons les conclusions positives de l'étude de faisabilité qui envisageait de transformer davantage le concentré de minerai de fer du Lac Bloom pour en faire un produit de minerai de fer de qualité RDPB. Le projet, qui met à profit la pureté presqu'inégalée de nos ressources, permet à notre Société de participer à la transition accélérée de l'industrie sidérurgique vers une réduction des émissions et offre la possibilité de générer d'importants retours sur investissement tout en créant davantage de retombées positives localement avec des emplois de qualité pour la région. »

1. Faits saillants

Développement durable

Aucun enjeu environnemental majeur n'a été signalé durant la période;

Environnement et Changement climatique Canada a réalisé un audit règlementaire des installations au Lac Bloom et n'a rapporté aucun cas de non-conformité; et

a réalisé un audit règlementaire des installations au Lac Bloom et n'a rapporté aucun cas de non-conformité; et En lien avec les valeurs d'entreprise de Champion et en reconnaissance de l'importance des liens avec les communautés locales, tous les employés ont suivi des séances de formation sur la diversité et la culture élaborées en collaboration avec les partenaires autochtones de la Société.

Opérations et résultats financiers

Production record de 2 962 500 tmh de concentré à haute teneur (66,0 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, ce qui représente une hausse de près de 50 % comparativement aux 2 013 200 tmh produites à la même période en 2021. La production plus élevée durant la période reflète l'atteinte de la production commerciale au concentrateur de la phase II en décembre. La production trimestrielle des deux concentrateurs a été affectée à la baisse par des retards occasionnés par des tierces parties dans la livraison d'équipement minier, qui ont eu un impact sur la capacité d'extraction minière, ainsi que d'importantes pannes d'électricité et interruptions des opérations à la suite d'événements météorologiques inhabituels qui ont affecté l'ensemble de la province de Québec vers la fin-décembre 2022. Des arrêts planifiés plus longs que prévus ainsi que des pannes non planifiées survenues lors de la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur ont aussi eu un impact négatif sur la production au cours de la période;

(66,0 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, ce qui représente une hausse de près de 50 % comparativement aux 2 013 200 tmh produites à la même période en 2021. La production plus élevée durant la période reflète l'atteinte de la production commerciale au concentrateur de la phase II en décembre. La production trimestrielle des deux concentrateurs a été affectée à la baisse par des retards occasionnés par des tierces parties dans la livraison d'équipement minier, qui ont eu un impact sur la capacité d'extraction minière, ainsi que d'importantes pannes d'électricité et interruptions des opérations à la suite d'événements météorologiques inhabituels qui ont affecté l'ensemble de la province de Québec vers la fin-décembre 2022. Des arrêts planifiés plus longs que prévus ainsi que des pannes non planifiées survenues lors de la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur ont aussi eu un impact négatif sur la production au cours de la période; Produits de 351,2 M$ (253,0 M$ à la même période en 2021), flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation de 13,4 M$ (104,6 M$ à la même période en 2021), BAIIA 1 de 118,2 M$ (122,1 M$ à la même période en 2021) et résultat net de 51,4 M$ (BPA de 0,10 $) (68,0 M$ et BPA de 0,13 $ à la même période en 2021);

de 118,2 M$ (122,1 M$ à la même période en résultat net de 51,4 M$ (BPA de 0,10 $) (68,0 M$ et BPA de 0,13 $ à la même période en 2021); Les résultats financiers du trimestre, comparativement à la même période de l'année précédente, ont subi l'effet positif de l'augmentation du minerai de fer vendu, qui a toutefois été contrebalancé par le recul des prix de référence pour le minerai de fer comparativement à la même période l'an dernier, les frais de démarrage transitoires prévus pour soutenir l'entrée en production commerciale de la phase II et la hausse des coûts d'exploitation. Le volume des ventes pour la période a été affecté à la baisse par d'importantes pannes d'électricité et interruptions des opérations à la suite d'événements météorologiques inhabituels survenus à la fin-décembre 2022, lesquels ont eu pour effet de retarder les expéditions de minerai de fer en raison des pannes d'électricité au port de Sept-Ïles;

Coût comptant C1 1 de 76,0 $/tms (56,0 $ US/tms) 2 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, comparativement à 59,5 $/tms (47,2 $ US/tms) 2 à la même période en 2021. Le coût plus élevé est attribuable à la hausse des prix pour le carburant et les explosifs, les dépenses G&A du site minier plus élevées en raison des pressions inflationnistes, les coûts d'entretien plus élevés en raison de travaux non planifiés qui ont dû être réalisés lors de la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur, et de retards dans la livraison d'équipements miniers qui ont contribué à une hausse des frais de sous-traitance à la mine afin de soutenir les volumes de production plus élevés. Le coût unitaire durant la période a aussi été affecté par les coûts fixes plus élevés pour soutenir le taux de production futur alors que la production grimpe progressivement jusqu'à la capacité nominale. Les avantages économiques du projet d'expansion de la phase II devraient se faire sentir de façon progressive en fonction de l'augmentation graduelle de la cadence de production jusqu'à ce que la capacité nominale révisée du Lac Bloom de 15 Mtpa soit atteinte 3 ;

de 76,0 $/tms (56,0 $ US/tms) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, comparativement à 59,5 $/tms (47,2 $ US/tms) à la même période en 2021. Le coût plus élevé est attribuable à la hausse des prix pour le carburant et les explosifs, les dépenses G&A du site minier plus élevées en raison des pressions inflationnistes, les coûts d'entretien plus élevés en raison de travaux non planifiés qui ont dû être réalisés lors de la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur, et de retards dans la livraison d'équipements miniers qui ont contribué à une hausse des frais de sous-traitance à la mine afin de soutenir les volumes de production plus élevés. Le coût unitaire durant la période a aussi été affecté par les coûts fixes plus élevés pour soutenir le taux de production futur alors que la production grimpe progressivement jusqu'à la capacité nominale. Les avantages économiques du projet d'expansion de la phase II devraient se faire sentir de façon progressive en fonction de l'augmentation graduelle de la cadence de production jusqu'à ce que la capacité nominale révisée du Lac Bloom de 15 Mtpa soit atteinte ; Liquidités disponibles 1 de 476,0 M$ au 31 décembre 2022, incluant 166,3 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme, comparativement à 586,4 M$ au 30 septembre 2022; et

de 476,0 M$ au 31 décembre 2022, incluant 166,3 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme, comparativement à 586,4 M$ au 30 septembre Dividende de 0,10 $ par action ordinaire versé le 29 novembre 2022, en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 30 septembre 2022, pour un montant total de 51,7 M$. De plus amples détails sur les dividendes et l'information fiscale s'y rapportant sont disponibles pour consultation sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com à la section Investisseurs - Information sur les dividendes.

État d'avancement de la phase II

L'usine de la phase II a démontré la capacité d'atteindre la capacité nominale pendant plusieurs jours durant la période et a atteint la production commerciale en décembre 2022;

Bien que les programmes de travaux liés à l'usine aient été complétés plus rapidement que prévu à l'échéancier, les programmes de travaux hors du site, incluant les infrastructures de tierces parties, continuent de progresser avec de légers retards en raison de la disponibilité limitée de travailleurs et la livraison tardive de certaines composantes clés; et

La Société s'attend à ce que le débit de traitement et les taux de récupération du Fe au Lac Bloom bénéficient des programmes de travaux d'optimisation en cours, des livraisons d'équipements miniers, et de la finalisation de la mise en service des systèmes de concassage du minerai, tandis que l'augmentation de la capacité des infrastructures hors du site se poursuit, plaçant le complexe minier en bonne posture pour atteindre sa capacité nominale accrue à brève échéance3.

Étude de faisabilité du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage

Annonce des résultats positifs de l'étude de faisabilité évaluant les modifications au schéma de traitement de l'usine de la phase II et les infrastructures requises pour transformer sa production actuelle en minerai de fer de qualité RDPB, résultant en une production moyenne sur la durée de vie de la mine d'environ 7,5 Mtpa de minerai de fer de qualité RDPB à 69 % Fe avec une teneur combinée en silice et alumine de moins de 1,2 % (le « projet »);

combinée en silice et alumine de moins de 1,2 % (le « projet »); La période de construction du projet est estimée à 30 mois, moyennant des dépenses en immobilisations totales de 470,7 M$, incluant l'ajout d'infrastructures énergétiques et portuaires, résultant en une valeur actualisée nette (« VAN ») de 738,2 M$ et un taux de rendement interne (« TRI ») de 24,0 % après impôt;

Le projet pourrait produire l'un des produits RDPB de la plus haute qualité disponible sur le marché et qui pourrait voir sa valeur s'apprécier considérablement grâce à une prime par rapport au concentré de minerai de fer actuel à 66,2 % Fe de la Société;

La production d'un produit RDPB augmenterait la capacité de la Société à contribuer davantage à la chaîne d'approvisionnement verte de l'acier en desservant une clientèle additionnelle axée sur le procédé sidérurgique ayant recours au fer préréduit ( Direct Reduced Iron ou « DRI ») et au four à arc électrique (« FAE »). Ce procédé réduit pratiquement de moitié les émissions générées par la fabrication de l'acier comparativement au procédé traditionnel par haut fourneau (« HF ») et convertisseur à oxygène (« CO »); et

ou « DRI ») et au four à arc électrique (« FAE »). Ce procédé réduit pratiquement de moitié les émissions générées par la fabrication de l'acier comparativement au procédé traditionnel par haut fourneau (« HF ») et convertisseur à oxygène (« CO »); et L'approbation par le conseil d'administration d'un budget initial de 10 M$ pour faire avancer le projet tout au long de l'année 2023 a été accordée. Le projet sera financé à même les liquidités existantes; la décision finale d'investissement permettant d'aller de l'avant avec le projet reste conditionnelle à l'obtention d'une capacité énergétique supplémentaire et d'un financement non dilutif.

Autres projets de croissance et développement

L'étude de faisabilité du projet de minerai de fer Kamistiatusset (le « projet Kami »), qui a pour but d'évaluer la capacité du projet à produire du matériel de bouletage de qualité réduction directe (« RD »), devrait être terminée au deuxième semestre de l'année civile 2023 3 ; et

; et En collaboration avec un important aciériste d'envergure internationale, une étude de faisabilité visant à évaluer la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire afin de produire des boulettes de qualité RD avance à bon train et la date d'achèvement anticipée a été fixée au deuxième semestre de l'année civile 20233.

2. Projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage

Produit RDPB et prix

Avec l'accent grandissant mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les procédés de fabrication de l'acier, l'industrie sidérurgique connaît un changement structurel de ses méthodes de production. Cette dynamique devrait créer une demande supplémentaire pour des produits de minerai de fer de plus grande pureté, alors que l'industrie se tourne vers des technologies de réduction pour produire du fer liquide, comme l'utilisation du DRI dans des FAE plutôt que des HF-CO.

Bénéficiant de réserves et de ressources de haute pureté, le minerai extrait au Lac Bloom est l'un des rares gisements au monde capable d'être transformer en minerai de fer de qualité RDPB, nécessitant à la fois une teneur élevée en Fe et de faibles taux d'impuretés. Le projet, qui propose de produire un produit à 69 % Fe avec une teneur combinée en silice et en alumine inférieure à 1,2 %, devrait produire l'un des minerais de fer de qualité RDPB de la plus haute pureté au monde. Le produit RDPB de haute pureté est un ingrédient de base nécessaire dans la chaîne d'approvisionnement verte de l'acier pour produire de l'acier complexe et de haute qualité par le biais du procédé DRI/FAE, réduisant les émissions d'équivalent CO 2 de plus de 50 % par rapport à la voie de fabrication de l'acier conventionnelle par HF-CO.

Le minerai de fer de qualité RD est généralement transformé en boulettes de qualité RD. Les boulettes de qualité RD sont ensuite traitées dans un réacteur RD, qui élimine l'oxygène du concentré d'oxyde de fer pour produire du fer métallique (DRI ou HBI), qui peut se substituer ou être mélangé avec de la ferraille pour produire de l'acier par la méthode de fabrication dans un FAE.

Comme le minerai de fer de qualité RD représente un produit de niche dans l'industrie du minerai de fer, correspondant à environ 5 % de la production mondiale de minerai de fer transporté par voie maritime, les prix ont tendance à être négociés directement entre producteurs et vendeurs sans indice de référence mondial disponible. En raison de sa teneur plus élevée en Fe et de son taux d'impuretés plus faible, le prix du produit de minerai de fer de qualité RD utilisé comme matière première dans la fabrication de boulettes de qualité RD devrait s'apprécier d'une prime significative par rapport à l'indice P65 pour le minerai de fer de haute teneur traditionnel et montrer une bonne corrélation avec les indices des boulettes de qualité RD. La Société croit, tout comme plusieurs experts du marché, que la transition de plus en plus marquée vers une réduction des émissions dans les procédés sidérurgiques entraînera une demande croissante pour le minerai de fer de qualité RDPB. En raison de cette demande croissante attendue et de la rareté de ce produit, la Société estime que son produit RDPB de qualité supérieure attirera des primes croissantes au fil du temps. De plus, la production de minerai de fer de qualité RDPB devrait permettre à la Société de diversifier davantage sa clientèle, en incluant des aciéristes situés plus près du Lac Bloom, ce qui pourrait entraîner des avantages en termes de transport pour la Société.

Faits saillants de l'étude de faisabilité du projet

L'étude de faisabilité du projet RDPB, menée en partenariat avec BBA, a évalué l'équipement et les infrastructures requises pour mettre à niveau l'usine de la phase II du Lac Bloom afin d'y produire environ 7,5 Mtpa de minerai de fer de qualité RDPB à 69 % Fe avec une teneur combinée en silice et en alumine de moins de 1,2 %. Pour intégrer le projet aux infrastructures existantes du Lac Bloom, l'étude de faisabilité a évalué d'autres programmes de travaux sur le site, incluant des modifications et des raccordements à l'usine de la phase II, une modification de sa route d'accès et une mise à niveau des réseaux de transport et de distribution d'électricité sur le site. Pour faciliter la manipulation de deux produits de minerai de fer de qualités différentes, l'étude de faisabilité a également évalué les modifications à apporter aux installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (« SFPPN »), incluant des systèmes de convoyeurs supplémentaires et des modifications aux tours de transfert existantes.

Le projet propose de déployer des technologies éprouvées pour rebroyer le concentré de minerai de fer avant de le soumettre à un procédé de flottation inverse afin de retirer davantage de silice des oxydes de fer, tout en réduisant la consommation d'énergie et en améliorant la récupération du fer par rapport aux schémas de traitement traditionnels.

Bénéficiant d'un accès prévu à de l'hydroélectricité renouvelable, le projet est conçu pour être carboneutre et ne devrait pas générer d'impacts environnementaux additionnels. En plus des retombées économiques positives anticipées localement pour le projet, la phase de construction du projet devrait créer près de 150 emplois sur une période d'environ deux ans, avec environ 70 emplois permanents de qualité supplémentaires à terme.

Paramètre $ C $ US VAN VAN 8 % avant impôt de 1 230,1 M$ VAN 8 % après impôt de 738,2 M$ VAN 8 % avant impôt de 918,0 M$ VAN 8 % après impôt de 550,9 M$ TRI TRI avant impôt de 30,1 % TRI après impôt de 24,0 % Dépenses en immobilisations 470,7 M$ 351,3 M$ Coût d'exploitation estimé (en surplus du coût comptant total actuel au Lac Bloom) 9,63 $/tms RDPB 7,19 $/tms RDPB Volume de production Production annuelle moyenne estimée à 7,5 Mt de minerai de fer de qualité RDPB à 69 % Fe avec une teneur combinée en silice et alumine de moins de 1,2 % Période de construction 30 mois Durée de vie estimée du projet Durée de vie du projet estimée à 20 ans

Dépenses en immobilisations

Dépenses en immobilisations de préproduction M$ C M$ US Optimisation du circuit de la phase II 348,1 259,8 Mise à niveau électrique et infrastructures portuaires 46,4 34,6 Éventualités 76,2 56,9 Total 470,7 351,3

Principales hypothèses

Paramètre Unité Hypothèse Période de construction Mois 30 Durée de vie du projet Années 20 Coût d'exploitation estimé (en surplus du coût comptant au Lac Bloom) $ C/t 9,6 Prix du diésel présumé $ C/l 2,0 Tarif d'électricité présumé $ C/kWh 0,05 Taux d'imposition implicite après déductions, incluant l'impôt provincial

et fédéral et l'impôt minier % 36,3 Taux de change moyen $ C/$ US 1,34 Conversion de 66,2 % à RDPB % 96,0

Calendrier de réalisation et financement du projet

Le projet, envisagé comme une extension de l'usine de la phase II présentement en fonction, devrait nécessiter des modifications mineures aux permis existants et nécessitera une période de construction estimée à environ 30 mois. Afin de maintenir le calendrier de réalisation du projet et faire avancer le projet tout au long de l'année 2023, le conseil d'administration a approuvé un budget initial de 10 M$, qui sera financé à même les liquidités existantes. La Société s'attend à financer le reste du projet en utilisant les liquidités existantes, incluant les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives. Le conseil d'administration s'attend à évaluer la décision finale d'investissement sous réserve de l'obtention d'énergie additionnelle et de financement non dilutif.

3. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2022 2021 Variance

2022 2021 Variance

















Données d'exploitation















Stérile extrait et transporté (tmh)

4 371 500 5 441 700 (20 %)

14 550 400 15 440 800 (6 %) Minerai extrait et transporté (tmh)

8 840 400 5 517 200 60 %

23 248 200 16 875 000 38 % Matériel extrait et transporté (tmh)

13 211 900 10 958 900 21 %

37 798 600 32 315 800 17 %

















Ratio de découverture

0,49 0,99 (51 %)

0,63 0,92 (32 %)

















Minerai broyé (tmh)

8 503 400 5 161 000 65 %

22 628 300 16 068 000 41 % Teneur d'alimentation (% Fe)

28,5 30,6 (7 %)

29,6 29,8 (1 %) Récupération du Fe (%)

80,1 83,9 (5 %)

79,6 83,3 (4 %) Teneur du produit (% Fe)

66,0 66,2 -- %

66,1 66,2 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

2 962 500 2 013 200 47 %

8 102 400 6 038 300 34 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 694 200 1 832 100 47 %

7 501 500 5 760 700 30 %

Production commerciale de la phase II

Au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2023, la Société a mis en service avec succès sa deuxième usine de traitement de minerai et les premiers lots de concentré produit à cette usine ont été expédiés par rail en mai 2022. Au deuxième trimestre, les derniers programmes de travaux majeurs sur le site en lien avec les infrastructures de la phase II ont été finalisés, permettant aux deux concasseurs de la Société d'alimenter les deux usines de traitement et de réduire les goulots d'étranglement durant les périodes d'entretien. Les activités de mise en service ont progressé comme prévu durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022, permettant à la Société d'atteindre la production commerciale en décembre 2022. La Société continuera de procéder à des ajustements et des améliorations dans certains secteurs afin de stabiliser et d'optimiser les opérations, incluant des travaux pour accroître le débit de traitement et améliorer le taux de récupération ainsi que des activités pour terminer la mise en service du système de concassage de minerai, afin de permettre à la Société d'atteindre la capacité nominale au premier semestre de l'année civile 20233. Bien que les programmes de travaux majeurs sur le site aient été complétés plus rapidement que prévu à l'échéancier, les programmes de travaux hors du site, incluant les infrastructures de tierces parties, continuent de progresser avec de légers retards en raison de la disponibilité limitée de travailleurs et la livraison tardive de certaines composantes clés. Malgré que la phase II ait démontré sa capacité à atteindre la capacité nominale pendant plusieurs jours d'exploitation et ait atteint la production commerciale en décembre 2022, la production du complexe minier a été limitée durant la période par des travaux imprévus qui ont dû être réalisés durant la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur et par des retards occasionnés par des tierces parties dans la livraison d'équipements miniers, qui ont eu un impact sur les opérations minières de la Société. L'équipement requis sur le site pour accroître la capacité minière en vue d'atteindre la capacité nominale prévue de la phase II est, pour la plupart, maintenant arrivé sur le site et est en cours d'assemblage.

Rendement opérationnel

Comparaison du troisième trimestre de l'exercice financier 2023 et du troisième trimestre de l'exercice financier 2022

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2022, 13,2 millions de tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 11,0 millions de tonnes à la même période en 2021, pour une progression de 21 %. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce à l'ajout d'équipement comparativement à la même période l'an dernier, en partie contrebalancé par un cycle de transport plus long puisque le matériel provenait de différentes fosses, dont certaines ont été approfondies au fil du temps et des activités minières. Des retards dans la livraison de camions de transport et de foreuses ont eu pour effet de limiter la quantité de matériel extrait et transporté au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2022. L'équipement est, pour la plupart, maintenant arrivé sur le site et est en cours d'assemblage et de mise en service.

Le ratio de découverture pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 a été affecté par le nombre limité de camions disponibles en raison de retards de livraison. La Société a choisi de réduire la quantité de stériles extraits et transportés et s'est davantage concentrée sur le minerai afin d'optimiser les opérations à l'usine en lien avec la nécessité transitoire d'augmenter graduellement l'alimentation de l'usine durant la montée en puissance de la phase II. La Société entend rattraper graduellement le retard accumulé au niveau des stériles lors de périodes futures. La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 s'est établie à 28,5 %, comparativement à 30,6 % à la même période en 2021. La variation de la teneur d'alimentation est attribuable à la présence d'un mélange de minerais à plus basse teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste donc conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Le taux de récupération moyen du Fe de la Société pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 a été affecté à la baisse par les récupérations inférieures durant la mise en service du concentrateur de la phase II, ce qui avait été anticipé à ce stade-ci de la mise en service de la phase II. L'amélioration de la stabilité du circuit de la phase II durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022 a permis d'augmenter le taux de récupération du Fe comparativement au deuxième trimestre. La Société reste confiante en sa capacité à atteindre le taux de récupération du Fe moyen ciblé sur la durée de vie de la mine, soit 82,4 % au Lac Bloom, tel que décrit dans l'étude de faisabilité de la phase II, à brève échéance3.

Le Lac Bloom a établi un nouveau record de production de 3,0 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2022, en hausse de près de 50 % comparativement aux 2,0 Mtmh produites à la même période en 2021, reflétant l'impact positif de la mise en service de l'usine de la phase II. Durant le trimestre, le projet de la phase II a franchi l'étape de la production commerciale. La direction s'attend à bénéficier des programmes de travaux d'optimisation et des livraisons d'équipement, qui devraient se solder par une production combinée améliorée pour les usines du Lac Bloom à brève échéance. La production durant le trimestre a été affectée à la baisse par des travaux imprévus lors de la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur. Le débit de traitement plus élevé a aussi contribué aux volumes de production plus importants comparativement à la période de l'année précédente et ce, malgré le taux de récupération global plus faible. La production du projet de la phase II depuis sa mise en service se compare avantageusement aux volumes de production prévus pendant la période de rodage.

Les usines ont traité 8,5 millions de tonnes de minerai durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022, comparativement à 5,2 millions de tonnes à la même période l'année précédente. Le débit de traitement pour la période a été affecté positivement par la plus grande disponibilité de minerai extrait et par la mise en service des opérations de la phase II lors des trimestres précédents.

Comparaison des neuf premiers mois de l'exercice financier 2023 et des neuf premiers mois de l'exercice financier 2022

La Société a extrait et transporté 37,8 millions de tonnes de matériel au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, comparativement à 32,3 millions de tonnes à la même période en 2021. Cette augmentation du matériel extrait et transporté est attribuable à la mise en service d'équipement additionnel sur le plan des opérations comparativement à la même période l'an dernier. Le ratio de découverture s'est établi à 0,63 pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, comparativement à 0,92 à la même période en 2021. Le ratio de découverture est conforme au ratio prévu au plan d'exploitation minière révisé.

La teneur d'alimentation du minerai de fer de 29,6 % pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022 est similaire à la teneur enregistrée à la même période en 2021 et reste conforme à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine. Le taux de récupération du Fe moyen plus bas pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022 s'explique par la mise en service du concentrateur de la phase II tel que décrit ci-dessus.

L'usine a traité 22,6 millions de tonnes de minerai au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, pour une hausse de 41 % comparativement à la même période en 2021, et a produit 8,1 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur, comparativement à 6,0 Mtmh à la même période en 2021, principalement en raison de la mise en service du projet de la phase II.

4. Rendement financier





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2022 2021 Variance

2022 2021 Variance

















Données financières (en milliers de dollars)















Produits

351 233 253 016 39 %

931 175 1 129 430 (18 %) Coût des ventes

209 070 110 290 90 %

578 318 342 020 69 % Autres dépenses

23 780 23 350 2 %

56 224 58 223 (3 %) Charges financières nettes

1 858 3 377 (45 %)

16 813 8 776 92 % Résultat net

51 406 67 997 (24 %)

112 490 406 932 (72 %) BAIIA1

118 206 122 127 (3 %)

297 467 727 879 (59 %)

















Statistiques (en dollars par tms vendue)















Prix de vente moyen réalisé brut1

171,6 195,0 (12 %)

171,2 232,1 (26 %) Prix de vente moyen réalisé net1

130,4 138,1 (6 %)

124,1 196,1 (37 %) Coût comptant C11

76,0 59,5 28 %

71,7 58,6 22 % Coût de maintien tout inclus (« CMTI »)1

86,7 76,0 14 %

86,7 74,0 17 % Marge d'exploitation1

43,7 62,1 (30 %)

37,4 122,1 (69 %)

A. Produits

Comparaison du troisième trimestre de l'exercice financier 2023 et du troisième trimestre de l'exercice financier 2022

Les produits ont totalisé 351,2 M$ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, comparativement à 253,0 M$ à la même période en 2021, reflétant un volume de ventes nettement plus élevé qu'à la même période de l'année précédente et un dollar canadien plus faible, en partie contrebalancés par un prix de vente moyen réalisé net1 plus bas.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, 2,7 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur ont été vendues à un prix moyen réalisé brut1 de 126,5 $ US/tms, avant les frais de transport et autres coûts et les ajustements liés aux ventes provisoires, comparativement à 1,8 million de tonnes vendues à un prix moyen réalisé brut1 de 154,8 $ US/tms à la même période en 2021. Le volume des ventes était en hausse de près de 50 % comparativement à la même période en 2021 en raison de la production supplémentaire découlant de la montée en puissance de la phase II. Le volume des ventes pour la période était inférieur de 0,1 million de tonnes comparativement au deuxième trimestre puisque le chargement des navires a été affecté par les conditions météorologiques difficiles à la fin-décembre qui ont contribué à une panne d'électricité au port de Sept-Îles, où les opérations de chargement n'ont pu reprendre que cinq jours plus tard. Par conséquent, le chargement de certains navires a été reporté jusqu'en janvier 2023 et sera comptabilisé dans les produits du prochain trimestre. La diminution du prix de vente moyen réalisé brut1 reflète les indices de prix plus bas durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022 comparativement à la même période de l'année précédente. Le prix de vente moyen réalisé brut1 de 126,5 $ US/tms représente une prime de 27,8 % par rapport au prix de référence IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe (« P62 ») pour la période, comparativement à une prime de 41,2 % à la même période en 2021.

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2022, l'indice IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe (« P65 ») pour le minerai de fer à haute teneur a fluctué d'un prix plancher de 91,0 $ US/tms à un sommet de 130,9 $ US/tms. Le prix moyen de l'indice P65 pour la période était de 110,9 $ US/tms, en baisse de 14 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, résultant en une prime moyenne de 12,0 % sur le prix de référence P62 qui était de 99,0 $ US/tms. Le prix de vente moyen réalisé brut1 de 126,5 $ US/tms était plus élevé que l'indice P65 moyen de 110,9 $ US/tms pour la période, en raison des 1,7 million de tonnes qui étaient en transit au 31 décembre 2022, auxquelles un prix provisoire à terme moyen de 129,5 $ US/tms a été attribué, ce qui était nettement plus élevé que le prix moyen de l'indice P65 pour la période. De plus, le prix de vente moyen réalisé brut1 a été affecté positivement par certaines ventes basées sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective, alors que les prix étaient aussi plus élevés que l'indice P65 moyen pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022.

L'indice moyen Capesize C3 de la bourse baltique pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 était de 20,6 $ US/t, en baisse de 34 % comparativement à 31,0 $ US/t à la même période en 2021, ce qui a contribué à réduire les frais de transport maritime pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 comparativement à la même période de l'année précédente. Les frais de transport maritime plus bas pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 sont en partie attribuables au retrait partiel des confinements liés à la COVID-19 en Chine et aux volumes de minerai de fer transportés en mer qui étaient en recul alors que certains fournisseurs marginaux confrontés à des défis de rentabilité ont réduit leurs opérations. Champion réserve typiquement ses navires de trois à cinq semaines avant la période de disponibilité désirée. Ceci crée un délai entre les frais de transport maritime payés et le prix de l'indice C3. Les effets de ces délais se résorbent éventuellement puisque la Société expédie son concentré de minerai de fer à haute teneur de façon uniforme tout au long de l'année. En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts et des ajustements liés aux ventes provisoires, le prix de vente FAB réalisé net1 de la Société était de 96,1 $ US/tms, comparativement à 109,5 $ US/tms à la même période en 2021.

Les ajustements de prix provisoires sur les ventes trimestrielles antérieures, qui ont été affectés par le déclin de l'indice P65 dans la première moitié du trimestre, ont eu un impact négatif sur le prix de vente moyen réalisé net1. Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, un prix final de 109,4 $ US/tms a été établi pour les 1,3 million de tonnes de minerai de fer qui étaient en transit au 30 septembre 2022, et qui avaient été évaluées au préalable à un prix moyen provisoire de 112,3 $ US/tms. Conséquemment, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, des ajustements nets négatifs liés aux ventes provisoires de 5,2 M$ (3,8 M$ US) ont été comptabilisés en diminution des produits pour ces 1,3 million de tonnes, ce qui a eu un impact négatif de 1,4 $ US/tms sur le volume total vendu de 2,7 Mtms pour la période courante, légèrement moindre que l'impact négatif enregistré à la même période en 2021.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 29,0 $ US/tms et de l'ajustement négatif lié aux ventes provisoires de 1,4 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 96,1 $ US/tms (130,4 $ C/tms) pour son minerai de fer à haute teneur livré et en transit à la fin de la période.

Comparaison des neuf premiers mois de l'exercice financier 2023 et des neuf premiers mois de l'exercice financier 2022

Les produits ont totalisé 931,2 M$ pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, comparativement à 1 129,4 M$ à la même période en 2021, reflétant principalement le prix de vente moyen réalisé net1 plus bas en dollars américains, en partie compensé par les volumes de ventes nettement plus élevés et la faiblesse du dollar canadien.

Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, la Société a vendu 7,5 millions de tonnes de concentré de minerai de fer, principalement à des clients situés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Europe, comparativement à 5,8 millions de tonnes à la même période de l'année précédente. Ceci représente une augmentation de 30 % d'une année à l'autre, engendrée par la montée en puissance de la production de la phase II au cours des deux derniers trimestres.

Tandis que le prix de référence P65 du minerai de fer à haute teneur fluctuait entre un plancher de 91 $ US/tms et un sommet de 185 $ US/tms durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, le prix moyen s'est établi à 128,5 $ US/tms, en baisse de 30 % par rapport à la même période en 2021. La Société a vendu son produit à un prix de vente moyen réalisé brut1 de 130,5 $ US/tms. En combinant le prix de vente moyen réalisé brut1 avec l'ajustement négatif lié aux ventes provisoires de 4,2 $ US/tms, la Société a vendu son minerai de fer à haute teneur à un prix de 126,3 $ US/tms au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, comparativement à l'indice moyen P65 à haute teneur de 128,5 $ US/tms. La Société s'attend à ce que son concentré de minerai de fer continue de se vendre à des prix similaires à l'indice P65 sur le long terme. Après déduction des frais de transport maritime et autres coûts de 31,6 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 94,7 $ US/tms (124,1 $ C/tms) pour son minerai de fer à haute teneur.

B. Coût des ventes et coût comptant C11

Le coût des ventes englobe le coût des opérations minières et du traitement du minerai, les dépenses G&A du site minier et les frais des opérations ferroviaires et portuaires. Il inclut également les frais marginaux et spécifiques liés à la COVID-19 et, depuis avril 2022, il inclut également les frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom engagés après la mise en service. Ces frais de démarrage comprennent principalement des coûts opérationnels inhabituels attribuables au fait que les installations n'ont pas encore atteint la production commerciale.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, le coût des ventes a totalisé 209,1 M$, comparativement à 110,3 M$ à la même période en 2021. Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2022, le coût comptant C11 par tonne a totalisé 76,0 $/tms, comparativement à 59,5 $/tms à la même période en 2021.

Le coût comptant C11 par tms vendue pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022 a bénéficié des volumes de production accrus découlant du projet de la phase II, mais ceci a été contrebalancé par la hausse du coût du carburant utilisé dans le cadre des activités minières de la Société, les coûts de transport associés au navettage des travailleurs et le transport terrestre, la hausse du coût des explosifs et les pressions inflationnistes subies à l'échelle mondiale affectant les services alimentaires, les entrepreneurs et les opérations ferroviaires et portuaires. Le coût des ventes et le coût comptant C11 ont aussi été affectés par les coûts fixes plus élevés requis pour soutenir la capacité nominale croissante de la Société pendant la montée en cadence de la production. Des retards de livraison d'équipement minier et de locomotives ont engendré des pertes d'efficience et des augmentations des frais de sous-traitance. De plus, des travaux imprévus de réparation et de modification lors de la mise en service des systèmes de convoyeurs du nouveau concasseur ont aussi contribué au coût comptant plus élevé pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022. Enfin, les cycles de transport plus longs associés au plan d'exploitation minière actuel contribuent aussi à la hausse des coûts d'extraction minière comparativement au trimestre précédent. Malgré les facteurs qui ont contribué à augmenter le coût comptant1 par tms vendue au cours de la période, les avantages économiques du projet d'expansion de la phase II devraient se faire sentir progressivement avec l'augmentation graduelle du débit de traitement, et devraient contribuer à normaliser le coût comptant C11 par tms vendue lorsque le Lac Bloom aura atteint la capacité nominale révisée prévue de 15 Mtpa.

Le ratio de découverture sur la durée de vie de la mine utilisé pour la capitalisation des coûts a été révisé à la hausse en décembre 2021, en parallèle au lancement des opérations de la phase II. Le ratio de découverture de 0,49 enregistré durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022 était inférieur au ratio de découverture sur la durée de vie de la mine, de telle sorte qu'aucun coût d'extraction minière n'a été capitalisé durant la période. Le ratio de découverture de 0,99 enregistré l'année précédente était nettement plus élevé que le ratio de découverture sur la durée de vie de la mine de 0,48 avant la prise en considération de la phase II, ce qui avait eu un impact positif sur le coût comptant1 de la période comparative puisqu'il s'était soldé par la capitalisation des coûts d'extraction minière.

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, la Société a produit du minerai de fer à haute teneur à un coût comptant C11 de 71,7 $/tms comparativement à 58,6 $/tms pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2021. La variation est attribuable aux mêmes facteurs qui ont affecté le coût comptant C11 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022. Par ailleurs, des arrêts non planifiés de tierces parties, l'entretien planifié d'autres installations de la Société, ainsi que l'augmentation des effectifs et le recours accru à des sous-traitants en lien avec la mise en service du projet de la phase II ont aussi eu un impact au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022.

C. Résultat net et BAIIA1

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, la Société a généré un BAIIA1 de 118,2 M$, ce qui représente une marge BAIIA1 de 34 %, comparativement à 122,1 M$ ou une marge BAIIA1 de 48 % à la même période en 2021. Le recul du BAIIA1 d'une année à l'autre est principalement attribuable au coût des ventes plus élevé et au prix de vente moyen réalisé net1 plus bas, en partie compensés par le volume de ventes plus important découlant de la montée en cadence de la phase II.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, la Société a généré un résultat net de 51,4 M$ (BPA de 0,10 $), comparativement à 68,0 M$ (BPA de 0,13 $) à la même période l'an dernier. La diminution du résultat net d'une année à l'autre a été principalement affectée par le BAIIA1 plus bas et l'amortissement plus élevé.

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, la Société a généré un BAIIA1 de 297,5 M$, ou une marge BAIIA1 de 32 %, comparativement à 727,9 M$, ou une marge BAIIA1 de 64 % à la même période de l'année précédente. Cette diminution du BAIIA1 d'une année à l'autre est principalement attribuable à la baisse du prix de vente moyen réalisé net1 et aux coûts de production plus élevés, en partie compensés par un volume de ventes plus important suivant la mise en service de la phase II.

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, la Société a généré un résultat net de 112,5 M$ (BPA de 0,22 $), comparativement à 406,9 M$ (BPA de 0,80 $) à la même période de l'année précédente. La diminution du résultat net d'une année à l'autre est principalement attribuable au BAIIA1 plus bas et à l'amortissement plus élevé, en partie compensés par la diminution des impôts sur le résultat et des impôts miniers courants.

D. Coût de maintien tout inclus (« CMTI »)1 et marge d'exploitation1

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, la Société a enregistré un CMTI1 de 86,7 $/tms, comparativement à 76,0 $/tms à la même période en 2021. La hausse reflète principalement le coût comptant C11 plus élevé, en partie compensé par une diminution des dépenses G&A par tms et des dépenses en immobilisations de maintien. Se reporter à la rubrique 6 - Flux de trésorerie, pour de plus amples détails sur les dépenses en immobilisations de maintien.

La Société a généré une marge d'exploitation1 de 43,7 $/tms pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022, comparativement à 62,1 $/tms à la même période de l'année précédente. La variation reflète principalement la combinaison du CMTI1 plus élevé et du prix de vente moyen réalisé net1 plus bas pour la période.

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, la Société a enregistré un CMTI1 de 86,7 $/tms, comparativement à 74,0 $/tms à la même période en 2021. La variation reflète principalement le coût comptant C11 plus élevé. La marge d'exploitation1 s'est élevée à 37,4 $/tms pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, comparativement à 122,1 $/tms à la même période de l'année précédente. La variation est principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus bas et au CMTI1 plus élevé.

5. Activités d'exploration

Durant le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a pas conclu d'ententes d'option. Pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022, des dépenses d'exploration et d'évaluation de 3,8 M$ et 6,8 M$, respectivement, ont été engagées, comparativement à 0,6 M$ et 3,3 M$, respectivement, aux mêmes périodes en 2021. Au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022, les dépenses d'exploration et d'évaluation se composaient principalement de coûts associés au développement des ressources et à des travaux de forage, aux travaux en lien avec la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet Kami et de frais de renouvellement des claims. Durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, 2 743 mètres de forage au diamant ont été réalisés sur la propriété du Lac Bloom, principalement dans le but de soutenir les opérations et permettre une plus grande précision au niveau de la planification minière. Des travaux d'évaluation et de cartographie géologique ont débuté sur les titres d'exploration situés au sud du Lac Bloom. De plus, 2 101 mètres ont été forés en septembre et octobre 2022 à Lamêlée Sud.

De plus amples détails sur les projets d'exploration et des cartes sont disponibles pour consultation sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com à la section Opérations & Projets.

6. Flux de trésorerie - Achats d'immobilisations corporelles





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2022

2021

2022

2021

















(en milliers de dollars)















Rehaussement des digues de retenue des résidus miniers

10 547

7 000

47 972

27 512 Activités de découverture et d'extraction minière

3 207

10 948

18 000

28 166 Réfection de l'équipement minier

5 741

4 037

16 649

9 535 Dépenses en immobilisations de maintien

19 495

21 985

82 621

65 213

















Autres dépenses en immobilisations de développement

au Lac Bloom

36 822

115 966

174 894

336 330 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de trésorerie

56 317

137 951

257 515

401 543

Dépenses en immobilisations de maintien

L'augmentation des investissements relatifs au parc à résidus pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022 reflète le reclassement des travaux préparatifs effectués sur les digues de retenue en lien avec la phase II, des autres dépenses en immobilisations de développement aux investissements pour le rehaussement des digues de retenue des résidus miniers lors des périodes comparatives. Dans le cadre de la surveillance étroite et des inspections régulières des infrastructures du parc à résidus effectuées par la Société, cette dernière continue d'investir dans sa stratégie de résidus miniers sécuritaires et développe actuellement un plan d'investissement à long terme pour le parc à résidus.

La diminution des coûts liés aux activités de découverture et d'extraction minière au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022 comparativement aux mêmes périodes de l'année précédente est attribuable à la faible quantité de stériles déplacés à la mine découlant des retards de livraison d'équipements miniers.

La hausse des coûts du programme d'entretien de l'équipement minier de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022 est attribuable à l'ajout d'équipements miniers sur le plan des opérations et au taux d'utilisation élevé de ces équipements, ainsi qu'aux coûts plus élevés en raison des pressions inflationnistes enregistrées à l'échelle mondiale au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022.

Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 36,8 M$, comparativement à 116,0 M$ à la même période en 2021. Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022, ces dépenses se composaient principalement de 15,8 M$ en dépôts pour des équipements miniers, 5,3 M$ de dépenses en immobilisations en lien avec la phase II, 9,9 M$ en améliorations et mises à niveau de différentes infrastructures, et 4,8 M$ en coûts d'emprunt qui ont été capitalisés durant la période de développement du projet de la phase II, jusqu'à l'atteinte de la production commerciale.

Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 174,9 M$, comparativement à 336,3 M$ à la même période de l'année précédente. Durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, ces dépenses se composaient principalement de 99,3 M$ de dépenses en immobilisations en lien avec la phase II, 35,0 M$ en dépôts pour des équipements miniers, 19,7 M$ en améliorations et mises à niveau de différentes infrastructures et 14,4 M$ en coûts d'emprunt qui ont été capitalisés durant la période de développement du projet de la phase II, jusqu'à l'atteinte de la production commerciale. Durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement ont été compensées par l'obtention d'un octroi gouvernemental totalisant 5,2 M$, en lien avec les initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie de la Société, comparativement à 6,2 M$ à la même période de l'année précédente. La Société s'est qualifiée pour des subventions totalisant jusqu'à 21,8 M$.

Lors du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2021, ces dépenses se composaient principalement d'investissements pour accroître la capacité de broyage et d'autres améliorations des infrastructures, d'avances pour des équipements de production, d'investissements dans les infrastructures de logement sur le site minier afin d'héberger l'effectif en croissance, et de dépenses en immobilisations en lien avec la phase II.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) le projet d'expansion de la phase II de la Société, l'atteinte anticipée de la capacité nominale, des débits de traitement, des taux de récupération, des retombées économiques et autres, son impact sur la capacité nominale et son état d'avancement; (ii) le projet de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer avec une plus faible concentration de contaminants et de convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement un produit de qualité RDPB à 69 % Fe, l'échéancier de réalisation anticipé, les données économiques, les dépenses en immobilisations, le budget et le financement, le schéma de traitement, l'intégration avec la phase II, les unités de production, les paramètres techniques, les efficiences, les permis d'autorisation et les avantages; (iii) le virage amorcé au niveau des méthodes de production de l'industrie sidérurgique et la croissance prévue de la demande pour des produits de minerai de fer à plus haute teneur et le déficit du marché connexe et les primes plus élevées, y compris l'utilisation des technologies de réduction pour produire du fer liquide, le programme de recherche et développement afférent de la Société et ses résultats et la transition de l'offre de produits de la Société ainsi que les avantages attendus de celle-ci; (iv) l'étude de faisabilité évaluant la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire afin de produire des boulettes de qualité RD et son échéancier de réalisation anticipé; (v) l'étude de faisabilité du projet Kami, son objectif visé et son échéancier de réalisation anticipé; (vi) le rattrapage du retard accumulé au niveau des stériles; (vii) les programmes d'optimisation et les résultats attendus; (viii) et la croissance et les opportunités de la Société en général.

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : les résultats des études de faisabilité; les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; les délais dans les projets; le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique au vert et aux fours électriques à arc; la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; les futurs coûts de transport; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; et les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel 2022 de la Société et de la notice annuelle pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022 de la Société, disponibles sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont en milliers de dollars canadiens; et (ii) les montants par action ou par tonne. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ C (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), G&A (générales et administratives), BAIIA (bénéfice avec les intérêts, l'impôt et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), et phase II (projet de la phase II d'expansion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière.

___________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous : Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 20 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs au : www.championiron.com.

2 Se reporter à la rubrique 6 du rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs au : www.championiron.com.

3 Se reporter à la rubrique « Mise en garde à propos des énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.



Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse, tels qu'énumérés dans le tableau ci-dessous, afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

BAIIA et marge BAIIA





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2022

2021

2022

2021

















(en milliers de dollars)















Bénéfice avant les impôts sur le résultat et les impôts miniers

85 629

108 574

202 088

689 531 Charges financières nettes

1 858

3 377

16 813

8 776 Amortissement

30 719

10 176

78 566

29 572 BAIIA

118 206

122 127

297 467

727 879 Produits

351 233

253 016

931 175

1 129 430 Marge BAIIA

34 %

48 %

32 %

64 %

Résultat net ajusté et BPA ajusté



Trois mois terminés Neuf mois terminés

le 31 décembre le 31 décembre

2022

2021 2022

2021













(en milliers de dollars, sauf les montants par action)











Résultat net 51 406

114 596 112 490

338 935













Éléments de trésorerie











Perte (gain) à la cession de placements non courants --

232 --

(176) Coûts marginaux liés à la COVID-19 --

1 099 1 145

3 167 Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom 4 292

4 613 39 159

4 613

4 292

5 944 40 304

7 604













Incidence fiscale des ajustements cités ci-dessus1 (1 631)

(2 228) (15 315)

(3 118)













Résultat net ajusté 54 067

118 312 137 479

343 421













Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 517 193 000

506 492 000 516 997 000

506 398 000













BPA ajusté 0,10

0,14 0,27

0,82

1 L'incidence fiscale des ajustements est calculée à l'aide du taux d'imposition applicable.

Liquidités disponibles





Au 31 décembre

Au 30 septembre



2022

2022









Trésorerie et équivalents de trésorerie

165 986

276 858 Investissements à court terme

312

562 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

309 736

309 002 Liquidités disponibles

476 034

586 422

Coût comptant C1





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 694 200

1 832 100

7 501 500

5 760 700

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

209 070

110 290

578 318

342 020 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

--

(1 366)

(1 145)

(4 533) Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

(4 292)

--

(39 159)

--



204 778

108 924

577 173

337 487

















Coût comptant C1 (par tms vendue)

76,0

59,5

71,7

58,6

Coût de maintien tout inclus





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 694 200

1 832 100

7 501 500

5 760 700

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

209 070

110 290

578 318

342 020 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

--

(1 366)

(1 145)

(4 533) Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

(4 292)

--

(39 159)

-- Dépenses en immobilisations de maintien

19 495

21 985

82 621

65 213 Dépenses G&A

9 212

8 323

30 048

23 675



233 485

139 232

650 683

426 375

















CMTI (par tms vendue)

86,7

76,0

86,7

74,0

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





Trois mois terminés Neuf mois terminés



le 31 décembre le 31 décembre



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 694 200

1 832 100

7 501 500

5 760 700

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Produits

351 233

253 016

931 175

1 129 430 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

130,4

138,1

124,1

196,1

















CMTI (par tms vendue)

86,7

76,0

86,7

74,0 Marge d'exploitation (par tms vendue)

43,7

62,1

37,4

122,1 Marge bénéficiaire

34 %

45 %

30 %

62 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



Trois mois terminés

Neuf mois terminés

le 31 décembre

le 31 décembre

2022

2021

2022

2021 Par tonne vendue













Concentré de minerai de fer vendu (tms) 2 694 200

1 832 100

7 501 500

5 760 700















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)













Produits 351 233

253 016

931 175

1 129 430 Ajustements liés aux ventes provisoires 5 205

7 466

41 804

(42 200) Frais de transport maritime et autres coûts 105 987

96 849

311 479

249 875 Produits bruts 462 425

357 331

1 284 458

1 337 105















Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 171,6

195,0

171,2

232,1

SOURCE Champion Iron Limited