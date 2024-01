Production trimestrielle record de 4,0 Mtmh, surpassant la capacité nominale accrue du Lac Bloom, produits de 507 M$, BAIIA de 247 M$ 1 et BPA de 0,24 $

et BPA de 0,24 $ Avancement des programmes de travaux en lien avec la décision finale d'investissement pour le projet RDPB

Les résultats positifs de l'étude sur le projet Kami permettent à la Société d'envisager des partenariats stratégiques pour faire avancer le projet

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - (Sydney, le 31 janvier 2024) - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (OTCQX: CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats opérationnels et financiers pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2024 terminé le 31 décembre 2023.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Grâce à l'allocation d'un bloc additionnel d'hydroélectricité de la part d'Hydro-Québec et à la clôture d'un financement supplémentaire, nous sommes heureux de mettre en œuvre les éléments clés de notre stratégie d'expansion. Dans ce contexte, notre conseil d'administration a pris une décision finale d'investissement pour le projet RDPB. Ce projet carboneutre, qui progresse selon l'échéancier, devrait être finalisé au deuxième semestre de l'année civile 2025. Il permettra à notre Société et à la Côte-Nord du Québec d'accélérer le virage vert de l'industrie de l'acier. Il est également en phase avec les récentes décisions des gouvernements du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador d'inclure le minerai de fer de haute pureté sur leurs listes de minéraux critiques. Le Lac Bloom a démontré sa capacité à produire à sa capacité nominale récemment accrue, ou au-dessus de celle-ci. Cela nous a permis de livrer une production trimestrielle record et de solides résultats financiers. Notre équipe a aussi franchi une autre étape importante en annonçant les détails de l'étude sur le projet Kami, qui évalue la construction d'un projet de production de minerai de fer de qualité RD de 9,0 Mtmh par année. L'étude permet à notre Société d'envisager des partenariats stratégiques avant de mettre en œuvre le projet pour tirer pleinement parti de la demande croissante d'acier vert. »

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 31 janvier 2024 à 9 h (heure de Montréal) / le 1er février 2024 à 1 h (heure de Sydney) pour discuter des résultats du troisième trimestre financier terminé le 31 décembre 2023. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucune blessure sérieuse et aucun incident environnemental majeur signalé durant le trimestre ;

Publication de la déclaration annuelle de Champion sur l'esclavage moderne pour 2023, reflétant l'engagement de la Société en faveur des droits de la personne ;

La production a dépassé la capacité nominale récemment accrue du Lac Bloom, se traduisant en une production trimestrielle record de 4,0 Mtmh (3,9 Mtms) de concentré à haute teneur (66,3 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, en hausse de 17 % comparativement au trimestre précédent et de 36 % par rapport à la même période l'an dernier ;

(66,3 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, en hausse de 17 % comparativement au trimestre précédent et de 36 % par rapport à la même période l'an dernier ; Ventes trimestrielles records de 3,2 Mtms de concentré de minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, en hausse de 12 % et de 20 % comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'année précédente, respectivement ; et

Alors que la capacité de production a augmenté au Lac Bloom au cours de la période, dépassant sa capacité nominale accrue, l'opérateur du chemin de fer n'a pas transporté les quantités prévues au contrat. Ce déficit au niveau du transport s'est soldé par l'incapacité d'expédier la totalité du concentré de minerai de fer produit au cours de la période. De plus, les services ferroviaires ont été interrompus pendant plusieurs jours après les fortes pluies survenues à la fin-décembre. Par conséquent, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom ont augmenté de 0,8 Mtmh pour s'établir à 2,4 Mtmh au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023. La Société discute avec l'opérateur du chemin de fer pour recevoir les services de transport contractés et ainsi s'assurer que la production accrue du Lac Bloom, ainsi que les stocks de concentré de minerai de fer présentement accumulés au Lac Bloom, seront transportés au cours des périodes à venir.

Résultats financiers

Prix de vente réalisé brut de 144,0 $ US/tms 1 , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 138,7 $ US/tms pour la période ;

vente réalisé brut de 144,0 $ US/tms , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 138,7 $ US/tms pour la période ; Prix de vente réalisé net de 115,6 $ US/tms 1 , ce qui représente une progression de 15 % d'un trimestre à l'autre et de 20 % d'une année à l'autre ;

vente réalisé net de 115,6 $ US/tms , ce qui représente une progression de 15 % d'un trimestre à l'autre et de 20 % d'une année à l'autre ; Coût comptant C1 de 73,0 $/tms 1 (53,6 $ US/tms) 2 , en baisse de 1 % d'un trimestre à l'autre et de 4 % d'une année à l'autre ;

(53,6 $ US/tms) , en baisse de 1 % d'un trimestre à l'autre et de 4 % d'une année à l'autre ; BAIIA de 246,6 M$ 1 , en hausse de 59 % d'un trimestre à l'autre et de 109 % d'une année à l'autre ;

, en hausse de 59 % d'un trimestre à l'autre et de 109 % d'une année à l'autre ; Résultat net de 126,5 M$, en hausse de 94 % d'un trimestre à l'autre et de 146 % d'une année à l'autre ;

BPA de 0,24 $, en hausse de 85 % d'un trimestre à l'autre et de 140 % d'une année à l'autre ;

Situation de trésorerie solide à la fin du trimestre, avec 387,4 M$ en trésorerie et en équivalents de trésorerie au 31 décembre 2023, en hausse de 70,8 M$ depuis le 30 septembre 2023 ;

Obtention d'un nouveau prêt à terme de 230 M$ US, venant à échéance en novembre 2028, sans remboursement de capital avant juin 2026 (le « financement »), et remboursement, avec le produit du financement, de la balance de 180 M$ US de la facilité de crédit renouvelable existante de 400 M$ US de la Société et report de son échéance de mai 2026 à novembre 2027 ;

Liquidités disponibles, incluant les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société, totalisant 937,6 M$ 1 à la fin du trimestre, comparativement à 645,9 M$ 1 au 30 septembre 2023, afin de soutenir les initiatives de croissance ; et

à la fin du trimestre, comparativement à 645,9 M$ au 30 septembre 2023, afin de soutenir les initiatives de croissance ; et Versement du cinquième dividende semestriel de 0,10 $ par action ordinaire le 28 novembre 2023, totalisant 51,8 M$.

Faits saillants de l'étude sur le projet Kamistiatusset (le « projet Kami » ou le « projet »)

L'étude sur le projet Kami (l'« étude ») évaluait la construction d'installations minières et de traitement visant à produire du minerai de fer de qualité réduction directe (« RD ») pour bouletage des propriétés minières de la mine Kami, située dans la Fosse du Labrador , au sud-ouest de Terre-Neuve-et- Labrador . L'étude fait état d'une durée de vie de 25 ans pour la mine, avec une production annuelle moyenne d'environ 9,0 Mtmh par année de concentré de minerai de fer de qualité RD à plus de 67,5 % Fe ;

, au sud-ouest de Terre-Neuve-et- . L'étude fait état d'une durée de vie de 25 ans pour la mine, avec une production annuelle moyenne d'environ 9,0 Mtmh par année de concentré de minerai de fer de qualité RD à plus de 67,5 % Fe ; La période de construction du projet est estimée à 48 mois suivant une décision finale d'investissement, et bénéficie des efforts consentis par le détenteur antérieur du projet en vue de l'obtention des permis ;

Dépenses d'investissement totales de 3 864 M$, générant une valeur actualisée nette (« VAN ») de 541 M$ et un taux de rendement interne (« TRI ») de 9,8 % après impôt, en se basant sur une dynamique de prix conservatrice par rapport aux prix actuels du minerai de fer ; une VAN de 2 195 M$ et un TRI de 14,8 % après impôt en se basant sur le prix moyen de l'indice P65 des trois dernières années civiles ;

2 195 M$ et un 14,8 % après impôt en se basant sur le prix moyen de l'indice P65 des trois dernières années civiles ; Tirant profit de l'accès anticipé à l'énergie hydroélectrique et des importants investissements visant à réduire ses émissions de GES, incluant des installations de concassage à proximité de la fosse et un circuit de convoyeurs pour le minerai et le stérile, l'intensité des émissions du projet est estimée à approximativement 6,7 kilogrammes de CO 2 par tonne produite de minerai de fer de qualité RD pour bouletage, positionnant potentiellement le projet comme l'un des producteurs de minerai de fer de qualité RD pour bouletage aux plus faibles émissions à l'échelle locale et mondiale ; et

par tonne produite de minerai de fer de qualité RD pour bouletage, positionnant potentiellement le projet comme l'un des producteurs de minerai de fer de qualité RD pour bouletage aux plus faibles émissions à l'échelle locale et mondiale ; et La réalisation de l'étude permet à la Société d'évaluer le projet au sein de son portfolio d'autres opportunités de croissance organique, tout en cherchant à maintenir un bilan prudent et éviter la dilution de ses capitaux propres. La Société prévoit continuer à optimiser le projet, à dialoguer avec les parties prenantes, à évaluer les possibilités d'améliorer ses paramètres économiques, à poursuivre le processus d'obtention des permis et à travailler sur des possibilités de partenariat stratégique avant de prendre une décision finale d'investissement.

État d'avancement du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage

Avec d'importantes liquidités disponibles et l'allocation d'un bloc additionnel d'énergie hydroélectrique de la part d'Hydro-Québec, assurant un accès à l'énergie renouvelable requise pour le projet RDPB, le conseil d'administration a rendu une décision finale d'investissement pour aller de l'avant avec le projet RDPB le 30 janvier 2024 (heure de Montréal) ;

La décision finale d'investissement pour le projet RDPB permet de planifier la mise en service du projet au deuxième semestre de l'année civile 2025, un échéancier qui reste conditionnel à l'atteinte de jalons de construction critiques vers le milieu de l'année civile 2024 ; et

Le projet RDPB progresse en respect des budgets prévus, avec des investissements trimestriels de 31,0 M$ et des investissements cumulatifs de 59,9 M$ au 31 décembre 2023, des dépenses d'investissement totales de 470,7 millions de dollars estimées dans les résultats de l'étude publiée en janvier 2023.

Autres projets de croissance et de développement

Reconnaissant son impact positif dans la réduction des émissions de GES de l'industrie sidérurgique et son importance dans la chaîne d'approvisionnement de l'acier vert, le minerai de fer de haute pureté a été inscrit à la liste des minéraux critiques des provinces du Québec et de Terre-Neuve-et- Labrador , aux côtés d'autres minéraux comme le nickel, le cuivre et le cobalt ; et

, aux côtés d'autres minéraux comme le nickel, le cuivre et le cobalt ; et Progression d'une étude, qui devrait être complétée sous peu, en partenariat avec un grand aciériste international, en vue de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire (l'« usine de bouletage ») afin de produire des boulettes destinées à la RD.

2. Étude sur le projet Kami

Description du projet

Le projet Kami est un projet de minerai de fer de qualité RD situé à proximité d'infrastructures disponibles, à quelques kilomètres au sud-est de la mine du Lac Bloom actuellement exploitée par la Société, dans la ceinture géologique de la Fosse du Labrador au sud-ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, près de la frontière est avec le Québec. L'étude évaluait la construction d'installations minières et de traitement, incluant un concentrateur, un parc à résidus et les infrastructures connexes, afin de produire du minerai de fer de qualité RDPB des propriétés minières de la mine Kami.

Le projet devrait bénéficier de plusieurs avantages concurrentiels, notamment :

D'importantes ressources en fer de haute pureté, où les risques associés au projet ont déjà été sensiblement réduits par les détenteurs antérieurs du projet;

Emplacement près d'infrastructures disponibles et du Lac Bloom, permettant des synergies potentielles;

En tirant profit de l'accès anticipé à l'énergie hydroélectrique, le projet pourrait se classer parmi les projets de minerai de fer de haute pureté avec les plus faibles émissions, tant à l'échelle locale qu'internationale;

Un soutien du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador qui a identifié le minerai de fer de haute pureté dans le cadre de son plan sur les minéraux critiques; et

qui a identifié le minerai de fer de haute pureté dans le cadre de son plan sur les minéraux critiques; et Le détenteur antérieur a déjà réalisé d'importants travaux en vue de l'obtention des permis.

L'étude ne tient pas compte des perspectives d'un potentiel soutien économique des gouvernements visant à encourager la valorisation des minéraux critiques, d'opportunités de financement privilégié ou d'autres incitatifs économiques, qui pourraient améliorer les paramètres économiques et influencer une décision finale d'investissement.

Sommaire économique et principales hypothèses

PRINCIPALES HYPOTHÈSES UNITÉ

Réserves minérales Mtms 643 Durée de vie de la mine en production Années 25 Production annuelle moyenne Mtms 8,6 Production annuelle moyenne humide Mtmh 9,0 Teneur moyenne en Fe in situ acheminée à l'usine % 29,2 % Récupération métallurgique moyenne du Fe % 76,4 % Teneur moyenne du concentré vendu % Fe Minerai de fer de qualité RD à plus de 67,5 % Ratio de déblaiement moyen Stérile : Minerai 1,6 HYPOTHÈSES MACROÉCONOMIQUES ET DE MARCHÉ

$ CA $ US Prix de l'indice P65 CFR Chine pour le minerai de fer (le prix

réalisé brut du concentré de minerai de fer de Kami est

basé sur (i) l'indice P65 et (ii) une prime additionnelle pour

le minerai de fer de qualité RD) $/tms 156,0 120,0 Coût de transport moyen $/tms 28,6 22,0 Taux de change moyen $ CA : $ US 1,30 DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

$ CA $ US Période de construction Mois 48 Dépenses en immobilisations initiales M 3 864 2 972 COÛT D'EXPLOITATION PAR TONNE VENDUE

$ CA $ US Coût comptant total (Coût C1) $/tms 76,1 58,5 CMTI total $/tms 89,5 68,9

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES SCÉNARIO DE BASE SCÉNARIO BASÉ SUR LES PRIX DU

MARCHÉ (scénario basé sur le prix des

3 dernières années civiles : 2021-2023)

$ CA $ US $ CA $ US Prix de l'indice P65 CFR Chine pour le minerai de fer

(le prix réalisé brut du concentré de minerai de fer de

Kami est basé sur (i) l'indice P65 et (ii) une prime

additionnelle pour le minerai de fer de qualité RD) 156,0 120,0 197,9 152,2 Prix de l'indice C3 ($/tmh) 28,6 22,0 31,2 24,0 AVANT IMPÔT







VAN en M$ à un taux d'actualisation de 8 % 1 482 1 140 4 034 3 103 TRI 12,1 % 18,0 % APRÈS IMPÔT







VAN en M$ à un taux d'actualisation de 8 % 541 416 2 195 1 688 TRI 9,8 % 14,8 % Période de recouvrement (années) 7 5 Toutes les hypothèses autres que l'indice P65 et l'indice C3 restent constantes





Mine

Le projet Kami est planifié en tant que mine à ciel ouvert conventionnelle, agrémentée d'un système de concassage en fosse (« SCF ») pour les roches stériles. Les opérations minières se feront à l'aide de foreuses, de camions de halage jumelés à des pelles hydrauliques et d'un SCF semi-mobile pour les stériles, le concasseur à minerai était situé à la sortie de la fosse du côté est. Le projet englobe la fosse Rose, qui sera divisée en trois phases. Le taux maximal d'extraction minière devrait être de 81,0 Mtpa sur une durée de vie de la mine de 25 ans. Au total, 643 Mt de minerai seront extraites à une teneur moyenne globale pour le minerai de fer de 29,2 %, ainsi qu'un total de 1 019,5 Mt de roches stériles et de mort-terrain combinés, se soldant par un ratio de déblaiement de 1,6 tonne de stérile par tonne de minerai extraite.

Concentrateur

L'usine de concentration proposée pour le projet Kami est basée sur le schéma de traitement élaboré et présenté dans les études antérieures réalisées par l'ancien détenteur du projet, les essais réalisés en 2023 et les commentaires recueillis auprès des équipes techniques de la Société et de ses conseillers et de fabricants. Le concentrateur proposé est conçu pour traiter du minerai à une teneur de 29,2 % Fe total sur une durée de vie de 25 ans. Les essais réalisés en 2023 ont mené à un nouveau concept de schéma de traitement révisé qui permettra de produire un concentré de minerai de fer de qualité RD à une teneur de 67,5 % Fe ou plus contenant moins de 2,5 % de SiO 2 + Al 2 O 3 , avec une récupération du fer de 76,4 %, pour arriver à une production moyenne sur la durée de vie de la mine de 9,0 Mtmh par année.

Le schéma de traitement inclut des technologies modernes et éprouvées pour traiter le minerai de fer, incluant un concasseur giratoire, un broyeur autogène, un circuit de séparation gravitaire composé de spirales et de classificateurs de type Reflux™, comme ceux actuellement en fonction au concentrateur de la phase II au Lac Bloom, un circuit de séparation magnétique composé d'un broyeur à boulets et de séparateurs magnétiques à faible intensité. Le schéma de traitement comprendra également des broyeurs secondaires et un circuit de flottation inverse qui permettra de produire un concentré de minerai de fer de qualité RD.

Infrastructures et avantages régionaux

Le projet Kami devrait bénéficier d'un accès à de l'énergie hydroélectrique renouvelable, des ressources en eau, un réseau routier, des installations ferroviaires et portuaires existantes, un bassin de main-d'œuvre régional établi et est situé dans une juridiction favorable à l'industrie minière avec un long historique de soutien à l'exploitation du minerai de fer.

Le projet Kami est situé directement au sud des infrastructures de la boucle ferroviaire existante et opérationnelle du Lac Bloom et dispose donc d'un accès aux marchés finaux par voie maritime et ferroviaire. L'accès ferroviaire pour le projet Kami serait constitué de trois segments distincts. Pour le premier segment, un nouvel embranchement ferroviaire sera nécessaire pour relier le site minier à la ligne de chemin de fer de Quebec North Shore & Labrador (« QNS&L ») au nord de l'aéroport de Wabush, au Labrador. Le deuxième segment utiliserait le chemin de fer QNS&L existant, qui relie Wabush à la jonction Arnaud à Sept-Îles, au Québec. Le troisième et dernier segment, le chemin de fer Arnaud existant, relie la jonction Arnaud aux installations portuaires de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (« SFPPN ») à Sept-Îles, actuellement utilisées par le Lac Bloom, où les installations de déchargement seront réaménagées. Une fois déchargé, le minerai de fer de qualité RD sera entreposé, puis chargé sur des navires pour approvisionner les clients de la Société partout dans le monde. Des modifications sont à prévoir aux différents segments ferroviaires existants et aux infrastructures portuaires afin d'accommoder la capacité accrue provenant du projet Kami.

Gestion des résidus

Le parc à résidus comportera un total de cinq barrages construits en utilisant la méthode de l'axe central et divisés en un total de neuf phases de construction de digues sur la durée de vie des installations. Les résidus sous forme de boues seront pompés de l'usine en deux flux : grossier et fin. De plus, le parc à résidus permettra d'entreposer les rejets solides de l'usine de traitement et aussi d'assurer la gestion des eaux d'exploitation, pluviales et de fonte de neige. Les eaux de contact, soit les eaux de ruissellement et le suintement des digues de retenue, seront recueillies dans des fossés collecteurs.

Minerai de fer de qualité RDPB et prix

L'on s'attend à ce que le projet produise un minerai de fer de qualité RD. Compte tenu de l'importance grandissante accordée à la réduction des émissions de GES dans les procédés sidérurgiques, l'industrie de l'acier vit une transition structurelle de ses méthodes de production. Cette dynamique devrait générer une demande accrue pour des produits de minerai de fer de plus haute pureté, alors que l'industrie se tournera vers des technologies alternatives pour produire du fer liquide comme le recours au fer préréduit dans des fours à arc électrique plutôt que des hauts fourneaux et des convertisseurs à oxygène.

Puisque le minerai de fer de qualité RD est un produit de niche dans l'industrie du minerai de fer, représentant environ 5 % de la production mondiale de minerai de fer transporté par mer, les prix ont tendance à être négociés directement entre producteurs et acheteurs, sans indice de prix mondial disponible. En raison de sa teneur plus élevée en Fe et plus faible en impuretés, le prix pour les produits de minerai de fer de qualité RD, utilisés comme matière première pour la fabrication de boulettes destinées à la RD, devrait attirer une prime significative par rapport à l'indice traditionnel P65 pour le minerai de fer à haute teneur et se corréler aux indices pour les boulettes destinées à la RD. La Société, ainsi que plusieurs experts du marché, est d'avis que la transition accélérée vers une réduction des émissions dans le cadre des procédés de fabrication de l'acier entraînera une demande croissante pour les produits de qualité RDPB. En raison de cette demande croissante attendue et de la rareté de tels produits, la Société croit que ses produits de qualité RDPB se classant en tête de l'industrie attireront des primes croissantes au fil du temps. En plus de la production anticipée de minerai de fer de qualité RDPB du Lac Bloom, la production potentielle de minerai de fer de qualité RDPB du projet Kami permettrait à la Société de diversifier davantage sa clientèle, en incluant des producteurs d'acier situés plus près du port de Sept-Îles, ce qui pourrait entraîner des avantages en termes de transport maritime pour la Société.

Les hypothèses économiques du scénario de base de l'étude utilisent un prix réalisé net combiné prudent basé sur un prix pour l'indice P65 de 120,0 $ US/t sur la durée de vie de la mine, un prix pour l'indice C3 de 22,0 $ US/t et une prime conservatrice pour le minerai de fer de qualité RD. Le prix de 120,0 $ US/t pour l'indice P65 utilisé dans l'étude se compare au prix moyen des trois dernières années civiles de 152,2 $ US/t et au prix moyen des cinq dernières années civiles de 136,5 $ US/t.

Échéancier de réalisation du projet

Le projet bénéficie des travaux déjà réalisés par le détenteur antérieur en vue de l'obtention des permis et la période de construction est estimée à environ 48 mois suivant une décision finale d'investissement. Le projet Kami est l'une des nombreuses opportunités de croissance organique actuellement envisagées par la Société. La Société continuera d'optimiser le projet, dialoguer avec les parties prenantes, évaluer les possibilités d'améliorer les paramètres économiques du projet, faire avancer le processus d'obtention des permis et envisager des partenariats stratégiques avant de prendre une décision finale d'investissement.

Étude et personnes qualifiées

L'étude sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com dans un délai de 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse. Les personnes qualifiées suivantes ont participé à la préparation de l'étude :

André Allaire, P. Eng. - BBA Inc.

Christian Beaulieu , P. Geo. - consultant pour G Services miniers inc.

, P. Geo. - consultant pour G Services miniers inc. Alexandre Dorval , P. Eng. - G Services miniers inc.

, P. Eng. - G Services miniers inc. Mathieu Girard , P. Eng. - Soutex

, P. Eng. - Soutex Siavash Farhangi , P. Eng. - WSP Canada Inc.

, P. Eng. - WSP Canada Inc. Marie-Hélène Paquette, P. Eng. - AtkinsRéalis Inc.

Emmanuelle Millet , P. Geo. - AtkinsRéalis Inc.

, P. Geo. - AtkinsRéalis Inc. Tarek Khoury , P. Eng. - Systra Canada Inc.

Chacune de ces personnes qualifiées a révisé et approuvé, ou a préparé, selon le cas, la divulgation de l'information scientifique et technique contenue dans le présent communiqué de presse qui relève de son domaine de responsabilité et a vérifié les données qui sous-tendent cette information technique. Il y a lieu de se référer à l'étude qui sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Estimations des ressources minérales et des réserves minérales

Le tableau ci-dessous présente l'estimation des ressources minérales pour le projet Kami, préparée selon un seuil de coupure de 15 % Fe, à l'intérieur d'un tracé de fosse optimisé en se basant sur des prix de référence à long terme pour le minerai de fer de 95 $ US/tms (124 $ CA/tms) pour l'indice P62 et de 115 $ US/tms (150 $ CA/tms) pour l'indice P65. Un taux de change de 1,30 $ CA/$ US a été utilisé. Les ressources minérales mesurées et indiquées exploitables par fosse pour le projet Kami, incluant les fosses Rose et Mills Lake, sont estimées à 975,5 Mt à une teneur moyenne de 29,6 % Fe, avec des ressources minérales présumées exploitables par fosse de 163,0 Mt à une teneur moyenne de 29,2 % Fe. La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée.

Estimation des ressources minérales



Catégorie Densité Masse Fe tot. Fe mag. Fe hém. Fe mag+hém MnO SiO2

(t/m3) (Mt) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) Rose Central Mesurées 3,47 93,8 29,3 16,9 9,37 26,3 2,2 45,1 Indiquées 3,46 363,7 28,9 17,4 7,39 24,8 1,9 45,6 M&I 3,46 457,5 29,0 17,3 7,80 25,1 1,9 45,5 Présumées 3,44 59,8 28,0 16,7 7,47 24,2 1,6 46,1 Rose Nord Mesurées 3,48 81,7 31,0 9,2 19,8 29,1 1,2 50,7 Indiquées 3,45 338,5 29,9 13,9 13,6 27,5 1,2 50,0 M&I 3,46 420,2 30,1 13,0 14,8 27,8 1,2 50,2 Présumées 3,30 89,8 29,9 11,7 16,1 27,8 0,9 49,5 Mills Lake Mesurées 3,59 37,0 30,5 21,4 7,10 28,5 1,3 46,5 Indiquées 3,57 60,8 30,3 21,5 5,91 27,4 1,2 46,0 M&I 3,58 97,8 30,4 21,5 6,36 27,8 1,3 46,2 Présumées 3,55 13,4 29,6 23,1 3,34 26,5 1,2 46,1 Total Mesurées 3,49 212,4 30,2 14,8 13,0 27,8 1,6 47,5 Indiquées 3,46 763,0 29,5 16,2 10,0 26,2 1,5 47,6 M&I 3,47 975,5 29,6 15,9 10,7 26,6 1,5 47,6 Présumées 3,37 163,0 29,2 14,5 11,9 26,4 1,2 48,0

Notes sur les ressources minérales :

1. L'estimation des ressources minérales décrite ci-dessus a été préparée conformément aux Normes de l'ICM (Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, 2014) et respecte les Lignes directrices sur les pratiques exemplaires établies par l'ICM (2019). 2. La personne qualifiée aux fins de cette estimation de ressources minérales est Christian Beaulieu, P. Geo., consultant pour G Services Miniers inc. M. Beaulieu est membre des Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland & Labrador (no10653) et de l'Ordre des géologues du Québec (no1072). 3. La date d'effet de l'estimation des ressources minérales est le 15 novembre 2022. 4. Le seuil de coupure utilisé pour la présentation des ressources minérales exploitables par fosse est de 15,0 % fer total (Fe tot.). 5. La densité est appliquée par type de roche et est liée à la quantité de fer dans chaque bloc. 6. Les paramètres d'optimisation de la fosse sont décrits ci-dessous :

i. Basé sur un prix pour l'indice P65 de 115 $ US/tms

ii.Teneur du concentré de 65,2 % Fe

iii.Taux de change de 1,30 $ CA : $ US

iv.Récupération métallurgique de 83,55 %

v.Coût d'extraction minière de 2,11 $ US/t extraite

vi.Total des coûts basés sur le minerai de 5,33 $ US/tms

vii.L'angle de pente global varie de 48,4° à 51,6° pour les domaines situés dans les épontes inférieure et supérieure respectivement. 7. Les ressources minérales mesurées, indiquées et présumées ont été définies principalement en fonction de l'espacement entre les sondages. 8. Les ressources minérales (combinées pour Rose Central, Rose Nord et Mills Lake) ont un ratio de déblaiement de 2,0 : 1 (stérile : minerai). 9. Les tonnages et les teneurs présentés ci-dessus sont calculés à l'intérieur d'un modèle de blocs où les blocs ont des dimensions de 10 m x 20 m x 10 m, avec des sous-blocs de 5 m x 10 m x 5 m. 10. Les tonnages sont exprimés dans le système métrique et les contenus en métaux sont exprimés en pourcentages. Les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes puisque les nombres ont été arrondis. 11. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée. La quantité et la teneur des ressources minérales présumées sont de nature incertaine. 12. La personne qualifiée n'a connaissance d'aucun facteur ou problème susceptible d'influer sensiblement sur l'estimation des ressources minérales, hormis les risques normaux auxquels sont confrontés les projets miniers dans la province en termes d'environnement, d'autorisations, de fiscalité, de facteurs socio-économiques, de marketing et de politique, ainsi que les facteurs de risque supplémentaires concernant les ressources indiquées et présumées. 13. Voir l'annexe du rapport d'activité trimestriel de la Société déposé le 31 janvier 2024 auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au pour de plus amples détails en lien avec le Joint Ore Reserves Committee (« JORC »).

Les réserves minérales prouvées et probables du projet Kami sont estimées à 643,0 Mt à une teneur moyenne de 29,2 % Fe selon un seuil de coupure de 15 % Fe. Les réserves minérales ont été estimées en utilisant des prix à long terme pour le minerai de fer de 80 $ US/tms pour l'indice P62, de 100 $ US/tms pour l'indice P65 et un taux de change de 1,30 $ CA/$ US. Les réserves minérales tiennent compte de la dilution minière et des pertes de minerai calculées pour chaque bloc, en se basant sur la lithologie et la teneur des blocs environnants. Le ratio de déblaiement moyen dans la fosse est de 1,6.

Estimation des réserves minérales

Réserves minérales par catégorie Unité Prouvées Probables Prouvées & Probables Tonnage brut de minerai Mt 167 476 643 Teneur brute en hématite % Fe hém. 13,84 10,6 11,4 Teneur brute en magnétite % Fe mag. 13,18 15,1 14,6 Teneur brute en fer total % Fe tot. 29,7 29,0 29,2 Tonnage de concentré Mt 54,8 157,6 212,4 Teneur en fer du concentré % Fe 67,6 67,6 67,6

Notes sur les réserves minérales :

1. La personne qualifiée aux fins de cette estimation de réserves minérales est Alexandre Dorval, ingénieur minier pour G Services Miniers inc. M. Dorval est membre des Professional Engineers and Geoscientists of Newfoundland & Labrador (no11042), des Professional Engineers of Ontario (n°100214598) et de l'Ordre des ingénieurs du Québec (no5027189). 2. Les réserves minérales sont basées sur un Lidar à jour en date de septembre 2011. 3. Les réserves minérales ont été estimées en utilisant un prix de référence à long terme pour le minerai de fer (Platt's 62 %) de 80 $ US/tms et un taux de change de 1,30 $ CA/$ US. Un ajustement de 20 $ US/tms pour le prix du concentré de fer a été ajouté en tant que prime pour la teneur en fer. 4. La date d'effet de l'estimation des réserves minérales est le 15 novembre 2022. 5. La densité apparente du minerai est variable mais présente une valeur moyenne de 3,1 t/m3. 6. Le seuil de coupure utilisé pour calculer les réserves est de 15 % Fe total. 7. Le ratio de déblaiement moyen est de 1,6 : 1 (stérile : minerai). 8. Les réserves minérales tiennent compte d'un taux de dilution minière de 1,4 %. 9. Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier près. Tout écart dans les totaux est attribuable au fait que les nombres ont été arrondis, conformément aux recommandations du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). 10. Voir l'annexe du rapport d'activité trimestriel de la Société déposé le 31 janvier 2024 auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au pour de plus amples détails en lien avec le Joint Ore Reserves Committee (« JORC »).

3. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

Mise à jour sur la phase II et sur la capacité ferroviaire

Bien que le projet de la phase II ait été complété tel que planifié, avant la date de livraison prévue, la Société a dû composer avec des retards dans la livraison et la mise en service des équipements miniers supplémentaires requis, ce qui a occasionné des pertes d'efficience sur l'ensemble du site et ainsi défavorablement affecté la capacité de la Société à atteindre sa capacité nominale accrue. Malgré ces problèmes, la phase II a atteint la production commerciale en décembre 2022 et a produit à la capacité nominale pendant trente jours consécutifs pour la première fois durant le premier trimestre de l'exercice financier 2024. À la suite des améliorations apportées pour stabiliser et optimiser les opérations, le Lac Bloom a démontré davantage de stabilité durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023, pour produire au-delà de sa capacité nominale récemment accrue sur une période significative.

Les programmes de travaux sur les infrastructures tierces en lien avec la phase II ont été complétés au deuxième trimestre de l'exercice financier 2024, permettant à la Société de tirer profit d'une plus grande marge de manœuvre et d'une meilleure capacité à accommoder sa capacité nominale accrue aux installations portuaires de Sept-Îles. La mise en service de trois locomotives additionnelles, d'un empileur-récupérateur de plus et des convoyeurs associés a eu un impact positif sur la capacité d'expédition de la Société et sur le temps de chargement des navires, requis pour soutenir la capacité de production accrue du Lac Bloom.

Bien que la mise en service, en août 2023, de trois locomotives additionnelles reçues en juin ait eu un impact favorable sur le volume de concentré transporté vers Sept-Îles, cet impact a été atténué par les services ferroviaires réduits, ainsi que des activités d'entretien planifiées et non planifiées aux installations portuaires de Sept-Îles. En raison du décalage entre les services ferroviaires et la capacité de production croissante du Lac Bloom, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom sont passés de 1,6 Mtmh à la fin du trimestre précédent à 2,4 Mtmh au 31 décembre 2023.

La Société poursuit ses discussions avec l'opérateur du chemin de fer pour recevoir les services de transport contractés et ainsi s'assurer que la production accrue du Lac Bloom, ainsi que les stocks de concentré de minerai de fer présentement accumulés au Lac Bloom, seront transportés au cours des périodes à venir. La Société s'attend à engager des coûts de manutention additionnels lors de périodes futures afin de remettre en circuit le concentré de minerai de fer accumulé.

Impact des feux de forêt

Le 28 mai 2023, des feux de forêt ont été déclarés au nord de Sept-Îles, au Québec, entraînant une interruption des services ferroviaires entre le Lac Bloom et le port de Sept-Îles du 30 mai au 10 juin 2023. Lorsque les feux de forêt se sont calmés dans la région, les services ferroviaires ont repris à capacité partielle le 10 juin 2023 et sont progressivement revenus aux niveaux enregistrés avant les feux de forêt au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2023. Par conséquent, les expéditions et les ventes ont été affectées au premier semestre de l'exercice financier 2024.

Malgré les défis d'approvisionnement causés par les multiples fermetures de route qui ont affecté les opérations durant le trimestre terminé le 30 septembre 2023, le Lac Bloom a poursuivi ses opérations en continu malgré des interruptions et la réduction des services ferroviaires, et a accumulé des stocks de concentré de minerai de fer au complexe minier. La Société a réagi à la situation en déclenchant son plan d'intervention en situation d'urgence et a géré les risques liés à sa chaîne d'approvisionnement en réorientant les opérations minières vers les activités critiques requises pour alimenter les deux usines. Cela a affecté la capacité de la Société à déplacer les stériles et à générer un inventaire de minerai dynamité au premier trimestre de l'exercice financier 2024. La Société a aussi utilisé les stocks de son concasseur pour alimenter les deux usines au cours de cette période.

Rendement opérationnel





T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 Variation

trimestrielle

T3

Exercice 2023 Variation

annuelle















Données d'exploitation













Stérile extrait et transporté (tmh)

6 993 200 6 264 600 12 %

4 371 500 60 % Minerai extrait et transporté (tmh)

11 215 800 10 593 600 6 %

8 840 400 27 % Matériel extrait et transporté (tmh)

18 209 000 16 858 200 8 %

13 211 900 38 %















Ratio de déblaiement

0,62 0,59 5 %

0,49 27 %















Minerai broyé (tmh)

11 137 000 10 339 700 8 %

8 503 400 31 % Teneur d'alimentation (% Fe)

29,4 28,2 4 %

28,5 3 % Récupération du Fe (%)

81,4 77,8 5 %

80,1 2 % Teneur du produit (% Fe)

66,3 66,1 -- %

66,0 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

4 042 600 3 447 200 17 %

2 962 500 36 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 227 500 2 883 800 12 %

2 694 200 20 %

Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023, 18,2 millions de tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 13,2 millions de tonnes durant la même période en 2022, pour une progression de 38 %, et comparativement à 16,9 millions de tonnes au trimestre précédent, pour une hausse de 8 % d'un trimestre à l'autre. La quantité plus importante de matériel extrait et transporté reflète la contribution des nouveaux équipements mis en service au cours de l'exercice financier 2024, les meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité de l'équipement minier et la durée réduite des cycles de transport par camion en lien avec la construction de nouvelles rampes d'accès. Le ratio de déblaiement de 0,62 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 était plus élevé qu'à la même période de l'année précédente et plus élevé, tel que planifié, que le ratio de 0,59 enregistré au trimestre précédent. La Société planifie augmenter graduellement les activités de déblaiement, conformément au plan sur la durée de vie de la mine.

Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023, les deux usines ont traité 11,1 millions de tonnes de minerai, comparativement à 8,5 millions de tonnes à la même période l'an dernier et à 10,3 millions de tonnes au trimestre précédent, pour une progression de 31 % et 8 % respectivement, alors que la Société a surpassé la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 s'est établie à 29,4 %, comparativement à 28,5 % pour la même période en 2022 et 28,2 % pour le trimestre précédent. La variation de la teneur d'alimentation est restée dans les niveaux prévus au plan d'exploitation minière.

Le taux moyen de récupération du fer de la Société était de 81,4 % pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, comparativement à 80,1 % pour la même période en 2022 et 77,8 % au trimestre précédent. L'amélioration du taux de récupération du fer est attribuable aux programmes de travaux qui visaient à accroître le débit de traitement et la récupération du minerai et à optimiser les opérations. D'importantes améliorations ont aussi été apportées pour accroître la fiabilité et la productivité des systèmes de convoyeurs de minerai concassé de la Société, ce qui a permis à la Société d'optimiser le taux de récupération des circuits dans le but d'atteindre le taux moyen de récupération du fer ciblé, soit 82,0 %, au cours des trimestres à venir, tel que décrit dans le rapport technique portant sur le Lac Bloom, préparé conformément au Règlement 43-101 et au chapitre 5 des Règles d'inscription de l'ASX, intitulé « Mineral Resources and Mineral Reserves for the Bloom Lake Mine, Fermont, Québec, Canada », préparé par BBA inc., SRK Consulting (U.S.) Inc., Soutex et Minerai de fer Québec inc. et daté du 28 septembre 2023 (le « rapport technique de 2023 »).

Grâce à une teneur d'alimentation et un taux de récupération du fer plus élevés, le Lac Bloom a livré une production record de 4,0 Mtmh (3,9 Mtms) de concentré de minerai de fer à haute teneur durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023, en hausse de 36 % comparativement aux 3,0 Mtmh (2,9 Mtms) produites à la même période en 2022 et en hausse de 17 % comparativement au trimestre précédent.

4. Rendement financier





T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 Variation

trimestrielle

T3

Exercice 2023 Variation

annuelle















Données financières (en milliers de dollars)













Produits

506 891 387 568 31 %

351 233 44 % Coût des ventes

235 457 212 584 11 %

209 070 13 % Autres dépenses

27 219 20 192 35 %

23 780 14 % Charges financières nettes

8 747 11 634 (25 %)

1 858 371 % Résultat net

126 462 65 281 94 %

51 406 146 % BAIIA1

246 609 155 036 59 %

118 206 109 %















Statistiques (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut1

195,8 169,4 16 %

171,6 14 % Prix de vente moyen réalisé net1

157,1 134,4 17 %

130,4 20 % Coût comptant C11

73,0 73,7 (1 %)

76,0 (4 %) CMTI1

83,9 99,1 (15 %)

86,7 (3 %) Marge d'exploitation1

73,2 35,3 107 %

43,7 68 %

A. Produits

Les produits ont totalisé 506,9 M$ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, comparativement à 351,2 M$ à la même période en 2022, en raison principalement de l'augmentation du volume des ventes à 3,2 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur, comparativement à 2,7 millions de tonnes à la même période en 2022, et du prix plus élevé de l'indice P65. Le volume des ventes durant le trimestre a été affecté par les services ferroviaires réduits, l'entretien non planifié des installations portuaires et une interruption des services ferroviaires de plusieurs jours à la suite des fortes pluies survenues en décembre 2023.

Le prix de vente moyen réalisé brut était de 144,0 $ US/tms1 pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2024, en hausse par rapport au prix de 126,5 $ US/tms1 enregistré à la même période l'an dernier, bénéficiant des prix plus élevés pour l'indice P65. Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023, le prix moyen de l'indice P65 était de 138,7 $ US/tms, en hausse de 25 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. La prime associée à l'indice P65 n'était que de 8,1 % par rapport au prix moyen de l'indice P62, qui était de 128,3 $ US/tms durant le trimestre, soit inférieure à la prime de 9,6 % enregistrée au trimestre précédent. Comparativement, la prime pour teneur élevée de l'indice P65 par rapport à l'indice P62 était de 12,0 % en moyenne durant le trimestre terminé le 31 décembre 2022. Le déclin des primes pour le minerai de fer à haute teneur, comparativement aux périodes récentes, est principalement attribuable à la diminution de la production européenne d'acier, une région où la consommation de minerai de fer à haute teneur est très importante, à la rentabilité précaire des usines sidérurgiques partout dans le monde, et à l'absence de contrôle environnemental de l'industrie sidérurgique en Chine.

Le prix de vente moyen réalisé brut de 144,0 $ US/tms1 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 était plus élevé que l'indice P65 moyen de 138,7 $ US/tms pour la période, en raison des 1,8 million de tonnes qui étaient en transit au 31 décembre 2023, auxquelles un prix provisoire à terme moyen de 149,6 $ US/tms a été attribué, soit plus élevé que le prix moyen de l'indice P65 pour la période. Ceci a été en partie contrebalancé par les contrats de vente basés sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective, alors que les prix étaient inférieurs au prix moyen de l'indice P65 pour la période.

Le prix moyen de l'indice Capesize C3 de la bourse baltique (l'« indice C3 ») pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 était de 24,9 $ US/t comparativement à 20,6 $ US/t à la même période en 2022, ce qui représente une augmentation de 21 %, laquelle est plus importante que l'augmentation de 11 % des frais de transport maritime et autres coûts de la Société. Lorsqu'elle contracte des navires sur le marché libre, Champion réserve typiquement ses navires de trois à cinq semaines avant la période de disponibilité désirée, ce qui crée un délai entre les frais de transport maritime payés et le prix de l'indice C3. Toutefois, les effets de ces délais se résorbent éventuellement puisque la Société expédie son concentré de minerai de fer à haute teneur de façon uniforme tout au long de l'année. Les frais de transport maritime et autres coûts durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023 ont aussi été affectés par les frais de surestarie plus élevés découlant d'une combinaison d'une hausse des tarifs de surestarie comparativement à la même période l'an dernier, et des expéditions plus faibles que prévues.

Des ajustements de prix provisoires sur les ventes trimestrielles antérieures de 16,0 M$ ont été enregistrés pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, représentant un impact positif de 3,8 $ US/tms sur le volume total de 3,2 Mtms vendu au cours de la période, en raison d'une augmentation du prix moyen de l'indice P65 pour la période. Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2023, un prix moyen final de 135,4 $ US/tms a été établi pour les 1,3 million de tonnes de minerai de fer qui étaient en transit au 30 septembre 2023 et qui avaient été évaluées, au préalable, à un prix moyen provisoire de 125,9 $ US/tms.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 32,2 $ US/tms et de l'ajustement positif lié aux ventes provisoires de 3,8 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net de 115,6 $ US/tms (157,1 $ CA/tms)1 pour son concentré de minerai de fer à haute teneur expédié au cours de la période.

B. Coût des ventes et coût comptant C1

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, le coût des ventes a totalisé 235,5 M$, avec un coût comptant C1 de 73,0 $/tms1, comparativement à 209,1 M$ avec un coût comptant C1 de 76,0 $/tms1 à la même période en 2022, et à 212,6 M$ avec un coût comptant C1 de 73,7 $/tms1 au trimestre précédent. Ces améliorations découlent principalement de l'atteinte de la capacité nominale de production au cours du trimestre et des expéditions plus importantes utilisées pour amortir les coûts fixes de production et de manutention.

Le coût des ventes et le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 ont continué d'être défavorablement impactés par le recours plus important que prévu à des entrepreneurs afin de pourvoir les postes vacants, et les niveaux d'expédition inférieurs aux niveaux ciblés durant le trimestre, qui impactent l'amortissement des coûts essentiellement fixes aux installations portuaires de Sept-Îles. Le coût des ventes et le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023 ont bénéficié des prix plus bas pour le carburant et les explosifs, des niveaux de production beaucoup plus élevés et de la diminution des coûts des services ferroviaires (comparativement à la même période de l'année précédente) en raison de l'indexation semestrielle des prix basée sur les prix des périodes antérieures pour le carburant.

Les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai pour les 3,9 Mtms produites au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023 ont totalisé 45,3 $/tms produite, en baisse de 4 % comparativement aux coûts de 47,3 $/tms produite au trimestre précédent, reflétant une performance minière plus solide, une diminution des activités d'entretien planifiées d'un trimestre à l'autre et le fait que la production a surpassé la capacité nominale.

C. Résultat net et BAIIA

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, la Société a généré un BAIIA de 246,6 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 49 % 1, comparativement à 118,2 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 34 % 1, à la même période en 2022. Le BAIIA plus élevé reflète principalement le volume des ventes et le prix de vente moyen réalisé net plus élevés ainsi que le coût comptant plus faible, tel que décrit ci-dessus.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, la Société a généré un résultat net de 126,5 M$ (BPA de 0,24 $), comparativement à 51,4 M$ (BPA de 0,10 $) à la même période l'an dernier. L'augmentation du résultat net d'une année à l'autre est attribuable à la marge bénéficiaire plus élevée, en partie contrebalancée par les impôts sur le revenu et les impôts miniers exigibles plus élevés.

D. Coût de maintien tout inclus et marge d'exploitation

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, la Société a enregistré un CMTI de 83,9 $/tms1, comparativement à 86,7 $/tms1 à la même période en 2022. La diminution est attribuable au coût comptant C1 plus bas, qui a bénéficié de l'atteinte de la capacité nominale au Lac Bloom, en partie contrebalancé par les dépenses en immobilisations de maintien légèrement plus élevées. Se reporter à la section 6 -- Flux de trésorerie, pour de plus amples détails sur les dépenses en immobilisations de maintien.

La Société a généré une marge d'exploitation de 73,2 $/tms1 pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023, comparativement à 43,7 $/tms1 à la même période l'an dernier. Cette variation reflète le prix de vente moyen réalisé net plus élevé pour la période, ainsi que le CMTI plus bas.

5. Activités d'exploration

Durant le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a pas conclu d'ententes d'option. Pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, des dépenses d'exploration et d'évaluation de 5,8 M$ et de 13,1 M$, respectivement, ont été engagées comparativement à 3,8 M$ et 6,8 M$, respectivement, aux mêmes périodes de l'année précédente. Au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, les dépenses d'exploration et d'évaluation se composaient principalement de coûts associés aux travaux en lien avec la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet Kami (se reporter à la section 2 - Étude sur le projet Kami), aux frais de renouvellement des claims et au jalonnement de titres miniers autour de la propriété Kami. Par ailleurs, la Société a complété une campagne de forage au diamant de 1 400 mètres à des fins de caractérisation hydrogéologique. De plus amples détails sur les projets d'exploration et des cartes sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations et Projets.

6. Flux de trésorerie -- Achats d'immobilisations corporelles





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre



2023

2022

2023

2022

















(en milliers de dollars)















Rehaussement des digues de retenue des résidus miniers

11 662

10 547

66 649

47 972 Activités de déblaiement et d'extraction minière

7 227

3 207

17 032

18 000 Réfection et remplacement de l'équipement minier

5 095

5 741

20 330

16 649 Autres dépenses en immobilisations de maintien

47

--

269

-- Dépenses en immobilisations de maintien

24 031

19 495

104 280

82 621

















Projet RDPB

30 989

--

59 010

-- Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac

Bloom

41 656

36 822

79 442

174 894 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de trésorerie

96 676

56 317

242 732

257 515

Dépenses en immobilisations de maintien

Les investissements plus importants qui ont été consentis pour le parc à résidus durant le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023 s'inscrivent dans le cadre du plan à long terme de la Société, et visent à préparer le site pour un niveau d'activité accru en lien avec la mise en service de la phase II. La Société continue d'investir dans sa stratégie de résidus miniers sécuritaires en misant sur la surveillance étroite et la réalisation d'inspections régulières des infrastructures de son parc à résidus. Les programmes de travaux du parc à résidus sont typiquement effectués au premier semestre de l'exercice financier de la Société en raison des conditions météorologiques plus favorables.

Les activités de déblaiement et d'extraction minière au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2023 comprenaient des frais de déblaiement capitalisés de 1,6 M$ (montant nul à la même période de l'année précédente) et d'autres coûts de développement minier de 5,7 M$, notamment pour des rampes d'accès et du forage topographique et de prédécoupage (3,2 M$ à la même période de l'année précédente). Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023, les frais de déblaiement capitalisés ont totalisé 1,8 M$ (6,1 M$ à la même période de l'année précédente) et les autres coûts de développement minier ont totalisé 15,2 M$ (11,9 M$ à la même période de l'année précédente). Les activités de déblaiement et d'extraction minière pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023 étaient légèrement en deçà des niveaux prévus pour l'exercice financier 2024, en raison de la priorisation des activités critiques visant à atténuer les impacts des feux de forêt au premier trimestre.

L'augmentation des coûts du programme de réfection de l'équipement minier de la Société pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023 est attribuable à l'important programme de réfection de sa flotte minière qui a été en croissance au cours des deux dernières années, pour se préparer à l'augmentation des activités minières découlant de l'expansion menée par la Société. Le programme de réfection de l'équipement minier s'inscrit dans le cadre du programme de gestion de la flotte de la Société pour l'exercice financier 2024.

Projet RDPB

Au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, 31,0 M$ et 59,0 M$, respectivement, ont été investis en dépenses d'immobilisations dans le cadre du projet RDPB. Ces investissements comprenaient principalement des activités préparatoires sur le site, des travaux d'ingénierie, des achats d'équipements impliquant un long délai de livraison et la construction d'un complexe d'hébergement. Des investissements cumulatifs de 59,9 M$ avaient été déployés sur le projet RDPB au 31 décembre 2023, du total des dépenses d'investissement estimées à 470,7 M$ selon l'étude publiée en janvier 2023.

Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2023, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 41,7 M$ (36,8 M$ à la même période en 2022), incluant 17,9 M$ pour des installations tierces à Sept-Îles afin d'accommoder la production accrue de la phase II (5,3 M$ à la même période l'an dernier), 9,3 M$ en améliorations et en mises à niveau d'infrastructures (9,9 M$ à la même période de l'année précédente), 5,4 M$ pour l'expansion du garage afin d'accommoder l'augmentation de la flotte, et 7,7 M$ en dépôts pour l'achat d'une pelle et d'une chargeuse à la mine (15,8 M$ à la même période de l'année précédente).

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 79,4 M$ (174,9 M$ à la même période de l'année précédente) et comprenaient 23,3 M$ en améliorations et en mises à niveau d'infrastructures, incluant la construction de deux haldes pour accroître la capacité de la mine à accumuler des stocks de concentré près de la zone de chargement (19,7 M$ à la même période de l'année précédente), 20,5 M$ pour l'expansion du garage, 17,7 M$ pour des installations tierces à Sept-Îles afin d'accommoder la production accrue de la phase II (99,3 M$ à la même période de l'année précédente) et 19,4 M$ pour un dépôt sur de l'équipement minier, incluant une foreuse, un camion de halage, deux chargeuses et une pelle (35,0 M$ à la même période de l'année précédente). L'ajout de ces équipements miniers a grandement contribué à la récente performance de la Société. Les dépenses pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2023 comprenaient également des coûts d'emprunt capitalisés de 1,3 M$ (14,4 M$ à la même période de l'année précédente). Au cours des périodes de neuf mois terminées les 31 décembre 2023 et 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement ont été en partie compensées par l'obtention d'une subvention gouvernementale de 5,2 M$ en lien avec les initiatives de la Société visant à réduire les émissions de GES et la consommation d'énergie.

7. Personne qualifiée et vérification des données

M. Vincent Blanchet, P. Eng., ingénieur chez Minerai de fer Québec inc., la filiale de la Société et l'exploitant du Lac Bloom, est une « personne qualifiée » tel que ce terme est défini par le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé ou a préparé, selon le cas, la divulgation des informations scientifiques et techniques contenues dans le présent document et a confirmé que les informations pertinentes reflètent fidèlement les données et les études disponibles pour les projets pertinents. La révision et l'approbation de M. Blanchet ne s'appliquent pas aux énoncés portant sur la connaissance de la Société de nouvelles informations ou données ou de changements importants aux principales hypothèses et aux paramètres techniques qui sous-tendent le rapport technique de 2023. M. Blanchet est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

La personne qualifiée en ressources minérales, Christian Beaulieu, P.Geo., a entrepris la vérification des données et la validation de l'information incluse dans la section 2 - Étude du projet Kami, y compris, mais sans s'y limiter, l'inspection de l'échantillonnage des carottes de forage, la diagraphie et le style de minéralisation, l'inspection des affleurements, la localisation des colliers de forage, l'assurance de la qualité et l'examen des résultats du contrôle de la qualité, l'échantillonnage indépendant et la vérification de la base de données par rapport aux certificats de laboratoire. La personne qualifiée est d'avis que la base de données de forage et les informations à l'appui peuvent être utilisées pour une estimation des ressources minérales. Aucun problème majeur n'a été constaté lors de la validation des données, tant numériques que sur le terrain.

8. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 31 janvier 2024 à 9 h (heure de Montréal) / le 1er février 2024 à 1 h (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-390-0546 en Amérique du Nord ou le +1-800-076-068 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-390-0541 en Amérique du Nord ou le +1-416-764-8677 outremer, puis en composant le code d'accès 228228 #.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, la Société investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le portfolio de propriétés Cluster II situé à moins de 60 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) le projet d'expansion de la phase II de la Société, son impact sur la capacité nominale, ses retombées économiques et autres et les coûts associés; (ii) la durée de vie de la mine, les taux de récupération, la production, les retombées économiques et autres de la mine du Lac Bloom; (iii) le projet de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer avec une plus faible concentration de contaminants et de convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la RD, l'échéancier de réalisation anticipé, les paramètres économiques, les dépenses d'investissement, le budget et le financement, les paramètres de production, les paramètres techniques, l'obtention des permis et des approbations, les gains d'efficience et les retombées économiques et autres; (iv) l'étude visant à évaluer la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire afin de produire des boulettes destinées à la RD, incluant son échéancier de réalisation anticipé; (v) l'étude sur le projet Kami, l'objectif visé, incluant l'évaluation du potentiel de production d'un produit destiné à la RD, l'échéancier de réalisation anticipé, les paramètres économiques, les dépenses d'investissement, le budget et le financement, les paramètres de production et financiers, les paramètres techniques, le schéma de traitement, l'obtention des permis et des approbations, les infrastructures disponibles et planifiées, l'empreinte environnementale attendue, les gains d'efficience et les retombées économiques et autres avantages et l'engagement connexe avec les parties prenantes et les partenaires stratégiques; (vi) le virage amorcé au niveau des méthodes de production de l'industrie sidérurgique vers une réduction des émissions et des méthodes de production de l'acier écologiques, incluant la croissance prévue de la demande pour des produits de minerai de fer à plus haute teneur, ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la recherche et le développement associés et la transition de l'offre de produits de la Société (incluant la production de produits RDPB de haute qualité) ainsi que les avantages attendus de celle-ci; (vii) les initiatives, objectifs, cibles et attentes à l'égard de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de CO 2 ; (viii) l'accroissement des activités de déblaiement; (ix) la quantité des stocks de minerai accumulés, l'expédition et la vente des stocks de concentré accumulés et les coûts de manutention associés; * l'augmentation des expéditions de minerai de fer et les services ferroviaires connexes, , et la capacité portuaire et les coûts de transport et de manutention; (xi) le programme de réfection de l'équipement minier, le programme de gestion de la flotte, le plan d'investissement relatif au parc à résidus de la Société et les investissements et les bénéfices associés; (xii) les taux de production et de récupération ciblés et la performance de la Société; (xiii) le prix des produits de la Société; (xiv) la production et les ventes prévues de concentré de minerai de fer de la Société; (xv) les liquidités disponibles pour soutenir les projets de croissance de la Société; et (xvi) la croissance et les opportunités de la Société en général.

Énoncés prospectifs réputés

Les énoncés portant sur des « réserves » ou des « ressources » sont jugés comme étant des énoncés prospectifs puisqu'ils impliquent une évaluation implicite, basée sur certaines estimations et hypothèses, à l'effet que les réserves et les ressources décrites existent dans les quantités prédites ou estimées et que les réserves pourront être exploitées de façon rentable. Les réserves et les ressources réelles pourraient être plus ou moins importantes que les estimations dont il est question dans les présentes.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les résultats des études de faisabilité ; (ii) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité ; (iii) les délais dans les projets ; (iv) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique au vert et aux fours à arc électrique ; (v) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires ; (vi) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales ; (vii) les prix futurs du minerai de fer ; (viii) les futurs coûts de transport ; (ix) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu ; * des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction ; et (xi) les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion ; ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel 2023, de la notice annuelle et du rapport de gestion pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2023 de la Société, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Mises à jour ultérieures

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont en milliers de dollars canadiens ; et (ii) les montants par action ou par tonne. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), phase II (projet de la phase II d'expansion), RDPB (réduction directe pour bouletage), GES (gaz à effet de serre), G&A (générales et administratives), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe), indice P65 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe), indice C3 (indice Capesize C3 de la bourse baltique), BAIIA (bénéfice avant les intérêts, l'impôt et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action) et direction (équipe de direction de Champion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Les états financiers consolidés résumés non audités de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023 (les « états financiers ») et le rapport de gestion connexe sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ ( www.sedarplus.ca ), auprès de l'ASX (www.asx.com.au) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

______________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous : Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 21 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2 Se reporter à la rubrique 7 du rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substituts aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

La Société présente certaines de ses mesures non conformes aux IFRS et de ses autres mesures financières en dollars américains et en dollars canadiens, afin de faciliter la comparaison avec les mesures présentées par d'autres sociétés.

BAIIA et marge BAIIA





T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 T3

Exercice 2023









(en milliers de dollars)







Bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers

204 981 112 187 85 629 Charges financières nettes

8 747 11 634 1 858 Amortissement

32 881 31 215 30 719 BAIIA

246 609 155 036 118 206 Produits

506 891 387 568 351 233 Marge BAIIA

49 % 40 % 34 %

Liquidités disponibles





Au 31 décembre

Au 30 septembre



2023

2023









Trésorerie et équivalents de trésorerie

387 373

316 530 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

550 253

329 386 Liquidités disponibles

937 626

645 916

Coût comptant C1





T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 T3

Exercice 2023



















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 227 500 2 883 800 2 694 200









(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)







Coût des ventes

235 457 212 584 209 070 Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

-- -- (4 292)



235 457 212 584 204 778









Coût comptant C1 (par tms vendue)

73,0 73,7 76,0

Coût de maintien tout inclus





T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 T3

Exercice 2023



















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 227 500 2 883 800 2 694 200









(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)







Coût des ventes

235 457 212 584 209 070 Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

-- -- (4 292) Dépenses en immobilisations de maintien

24 031 60 446 19 495 Dépenses G&A

11 206 12 729 9 212



270 694 285 759 233 485









CMTI (par tms vendue)

83,9 99,1 86,7

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 T3

Exercice 2023



















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 227 500 2 883 800 2 694 200









(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)







Produits

506 891 387 568 351 233 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

157,1 134,4 130,4









CMTI (par tms vendue)

83,9 99,1 86,7 Marge d'exploitation (par tms vendue)

73,2 35,3 43,7 Marge bénéficiaire

47 % 26 % 34 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



T3

Exercice 2024 T2

Exercice 2024 T3

Exercice 2023







Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 227 500 2 883 800 2 694 200







(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)





Produits 506 891 387 568 351 233 Ajustements liés aux ventes provisoires (15 997) (1 559) 5 205 Frais de transport maritime et autres coûts 140 971 102 411 105 987 Produits bruts 631 865 488 420 462 425







Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 195,8 169,4 171,6

