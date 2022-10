Production trimestrielle record de 2,9 Mtmh, BPA ajusté 1 de 0,06 $ et BAIIA 1 de 84,3 M$;

de 0,06 $ et BAIIA de 84,3 M$; La cadence augmente comme prévu dans le cadre de la phase II d'expansion au Lac Bloom, contribuant à réduire les mesures de coûts d'exploitation;

Déclaration d'un dividende de 0,10 $ par action ordinaire

MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats opérationnels et financiers pour le deuxième trimestre financier terminé le 30 septembre 2022.

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 27 octobre 2022 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 23 h 30 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du deuxième trimestre terminé le 30 septembre 2022. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Notre production record est attribuable au travail et au dévouement de notre équipe alors que la phase II continue de monter en cadence comme prévu, malgré le contexte difficile. C'est ainsi que nos volumes de minerai de fer vendus durant le trimestre ont grimpé de près de 43 % comparativement à la même période de l'année précédente. Avec la phase II bien alignée pour entrer en production commerciale d'ici la fin de l'année civile, les volumes de production plus élevés contribuent aussi à normaliser nos coûts d'exploitation par tonne vendue. Par ailleurs, notre équipe finalise l'étude de faisabilité visant à évaluer la production d'un matériel de bouletage à réduction directe (« RD »), qui constituera la base de notre transition potentielle vers des produits à valeur ajoutée pour la chaîne d'approvisionnement d'une industrie sidérurgique plus verte. »

1. Faits saillants

Développement durable

Aucun enjeu environnemental majeur n'a été signalé durant la période;

Partenariat avec la communauté innue de Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines, afin de mettre en œuvre des programmes de formation destinés à accroître la collaboration entre Champion et ses partenaires innus;

Des ateliers et des activités de commémoration visant à familiariser les employés de Champion avec la culture innue ont été organisés lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre 2022, dans le cadre d'un engagement annuel en lien avec nos valeurs d'entreprise; et

Une activité de financement organisée par la Société à Fermont et Montréal a attiré une participation record, alors que plus de 240 personnes ont couru ou marché dans le cadre de l'événement-bénéfice pour Cancer Fermont, un organisme de bienfaisance améliorant la qualité de vie des résidents de la ville aux prises avec le cancer, ainsi qu'un don significatif à l'Envol-Maison de la Famille Sept-Îles, un centre d'aide qui offre un soutien aux familles locales en difficulté.

Opérations et résultats financiers

Production record de 2 857 300 tmh de concentré à haute teneur (66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, grâce à la mise en service de la phase II, comparativement à 2 089 100 tmh de concentré à haute teneur (66,3 % Fe) à la même période en 2021;

(66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, grâce à la mise en service de la phase II, comparativement à 2 089 100 tmh de concentré à haute (66,3 % Fe) à la même période en 2021; Coût comptant C1 1 de 65,9 $/tms (50,5 $ US/tms) 2 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, ce qui se compare favorablement au coût comptant 1 de 74,0 $/tms enregistré au trimestre précédent terminé le 30 juin 2022, alors que la Société commence à bénéficier des volumes de production plus élevés générés par le projet de la phase II;

de 65,9 $/tms (50,5 $ US/tms) pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, ce qui se compare favorablement au coût comptant de 74,0 $/tms enregistré au trimestre précédent terminé le 30 juin 2022, alors que la Société commence à bénéficier des volumes de production plus élevés générés par le projet de la phase II; Ventes records de concentré de minerai de fer pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, contribuant aux produits de 300,6 M$ (331,0 M$ à la même période en 2021), aux flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation de 87,1 M$ (374,1 M$ à la même période en 2021), au BAIIA 1 de 84,3 M$ (200,0 M$ à la même période en 2021) et au résultat net de 19,5 M$ (BPA de 0,04 $) (114,6 M$ ou BPA de 0,23 $ à la même période en 2021);

de 84,3 M$ (200,0 M$ à la même période en au résultat net de 19,5 M$ (BPA de 0,04 $) (114,6 M$ ou BPA de 0,23 $ à la même période en 2021); Les résultats financiers du trimestre ont subi l'effet positif des volumes plus élevés de minerai de fer vendu, qui a toutefois été largement contrebalancé par le recul des prix de référence pour le minerai de fer, les frais de démarrage transitoires prévus pour soutenir l'entrée en production commerciale de la phase II, les taux de récupération plus faibles anticipés en lien avec la période de rodage de la phase II, les programmes de travaux saisonniers planifiés en lien avec le parc à résidus, et la hausse des coûts d'exploitation engendrée par les pressions inflationnistes à l'échelle mondiale. Les avantages économiques du projet d'expansion de la phase II devraient se faire sentir de façon progressive en fonction de l'augmentation graduelle de la cadence de production jusqu'à ce que la capacité nominale révisée du Lac Bloom de 15 Mtpa soit atteinte;

Liquidités disponibles 1 de 586,4 M$ au 30 septembre 2022, incluant 277,4 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme, comparativement à 571,0 M$ au 30 juin 2022; et

de 586,4 M$ au 30 septembre 2022, incluant 277,4 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme, comparativement à 571,0 M$ au 30 juin Dividende de 0,10 $ par action ordinaire déclaré le 26 octobre 2022 (heure de Montréal) / le 27 octobre 2022 (heure de Sydney ) en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 30 septembre 2022.

État d'avancement de la phase II

Les activités de mise en service se poursuivent comme prévu, incluant des travaux d'optimisation des systèmes en lien avec la production commerciale, laquelle devrait débuter d'ici la fin de l'année civile 2022 3 , tandis que la capacité nominale devrait être atteinte au cours de l'année civile 2023 3 ; et

, tandis que la capacité nominale devrait être atteinte au cours de l'année civile 2023 ; et Le dernier programme de travaux majeurs sur le site, en lien avec l'équipement de la phase II, a été complété, permettant aux deux concasseurs de la Société d'alimenter les deux usines et de réduire les goulots d'étranglement durant les périodes d'entretien.

Croissance et développement

L'étude de faisabilité ayant pour but d'évaluer le retraitement et les infrastructures requises pour convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement un produit à 69 % Fe servant à alimenter la fabrication de boulettes à RD est presque terminée;

En collaboration avec un important aciériste d'envergure internationale, une étude de faisabilité visant à évaluer la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire (l'« usine de bouletage ») afin de produire des boulettes à RD avance à bon train et la date d'achèvement anticipée a été fixée au deuxième semestre de l'année civile 2023;

L'étude de faisabilité sur le projet de minerai de fer Kamistiatusset (le « projet Kami »), dans le cadre de laquelle le projet est évalué pour sa capacité à produire du matériel de bouletage de qualité RD, devrait être terminée au premier semestre de l'année civile 2023; et

Des contrats de transport maritime ont été signés, prévoyant la réservation de deux navires par mois, de janvier 2023 à décembre 2023, permettant de réduire la volatilité des primes de transport maritime de la Société en établissant un prix convenu entre les parties incluant une prime sur l'indice moyen Capesize C3 de la bourse baltique par tonne, en plus d'une prime saisonnière additionnelle pour les conditions hivernales.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre



2022 2021 Variance

2022 2021 Variance

















Données d'exploitation















Stérile extrait et transporté (tmh)

4 572 900 5 299 600 (14 %)

10 178 900 9 999 100 2 % Minerai extrait et transporté (tmh)

8 214 700 5 713 900 44 %

14 407 800 11 357 800 27 % Matériel extrait et transporté (tmh)

12 787 600 11 013 500 16 %

24 586 700 21 356 900 15 %

















Ratio de découverture

0,56 0,93 (40 %)

0,71 0,88 (19 %)

















Minerai broyé (tmh)

8 102 700 5 679 800 43 %

14 124 900 10 907 000 30 % Teneur d'alimentation (% Fe)

29,5 29,1 1 %

30,2 29,4 3 % Récupération du Fe (%)

78,6 83,3 (6 %)

79,3 83,1 (5 %) Teneur du produit (% Fe)

66,1 66,3 -- %

66,1 66,3 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

2 857 300 2 089 100 37 %

5 139 900 4 025 100 28 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 793 400 1 953 900 43 %

4 807 300 3 928 600 22 %



Mise en service de la phase II

Au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2023, la Société a amorcé et progressé dans la mise en service de la phase II, et à la fin d'avril 2022, la première des deux lignes de production dans l'usine de la phase II a été mise en service. Les premiers chargements ferroviaires ont été expédiés le 3 mai 2022. En juin 2022, la Société a procédé au démarrage de la deuxième ligne, tel que prévu au calendrier de montée de la cadence du projet. Ainsi, les deux lignes de production étaient donc en service à la fin du premier trimestre. Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, les activités de mise en service ont progressé comme prévu. La Société a procédé à des ajustements et des améliorations dans certains secteurs afin de stabiliser les opérations (incluant des travaux pour accroître le débit de traitement et améliorer le taux de récupération) afin d'atteindre les niveaux de rendement prévus, plaçant la Société en bonne posture pour atteindre la production commerciale comme prévu d'ici la fin de l'année civile 20223 et la capacité nominale au courant de l'année civile 20233. Le dernier programme de travaux majeurs sur le site, en lien avec l'équipement de la phase II, a été complété au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, permettant aux deux concasseurs de la Société d'alimenter les deux usines et de réduire les goulots d'étranglement durant les périodes d'entretien. Les derniers programmes de travaux mineurs sur le site devraient être finalisés comme prévu au cours du troisième et du quatrième trimestres de l'exercice financier 2023. Alors que les programmes de travaux sur le site sont réalisés plus rapidement que prévu à l'échéancier, les programmes de travaux hors du site, incluant les infrastructures de tierces parties, continuent de progresser comme prévu.

Rendement opérationnel

Comparaison du deuxième trimestre de l'exercice financier 2023 et du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, 12,8 millions de tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 11,0 millions de tonnes à la même période en 2021, pour une progression de 16 %. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce à l'ajout d'équipement comparativement à la même période l'an dernier, contrebalancé par un cycle de transport plus long puisque le matériel provenait de différentes fosses, dont certaines ont été approfondies au fil du temps et des activités minières. Le ratio de découverture plus bas pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 est conforme au plan d'exploitation minière révisé en lien avec les besoins d'alimentation supplémentaires transitoires pendant la période de montée en puissance de la Phase II.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 s'est établie à 29,5 %, comparativement à 29,1 % à la même période en 2021. La variation de la teneur d'alimentation est attribuable à la présence d'un mélange de minerais à plus haute teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste donc conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Le taux de récupération moyen du Fe de la Société pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 a été affecté à la baisse par des récupérations inférieures, ce qui avait été anticipé durant la mise en service du concentrateur de la phase II, mais reste conforme aux attentes de la direction pour l'état d'avancement actuel de la mise en service de la phase II. La légère diminution du taux de récupération du Fe au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement au premier trimestre, reflète la proportion plus importante de tonnes traitées par le deuxième concentrateur, ainsi que les impacts sur la stabilité de la phase I attribuables à la finalisation du programme de raccordement de la phase II, alors que l'utilisation de la deuxième usine augmente au fil du temps. La Société s'attend à réussir à stabiliser le circuit de récupération du Fe lorsque la phase II sera entrée en production commerciale, ce qui devrait se produire d'ici la fin de l'année civile 20223.

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, les activités opérationnelles ont été affectées par un entretien semestriel planifié sur le deuxième concentrateur, alors qu'aucun arrêt n'avait eu lieu lors de la même période de l'année précédente. Un arrêt est maintenant planifié à chaque trimestre, en alternance entre les deux concentrateurs et leurs installations associées. Un arrêt planifié non récurrent de 20 jours visant certains équipements spécifiques était nécessaire pour procéder au raccordement du premier concasseur à la structure en A du dôme dans le cadre de la montée en puissance du projet de la phase II, ce qui a aussi affecté les activités opérationnelles au cours du trimestre. Malgré ces éléments, le Lac Bloom a produit 2,9 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, en hausse de 37 % comparativement aux 2,1 Mtmh produites à la même période en 2021. La Société a établi un nouveau record de production, ce qui s'explique par la mise en service de la deuxième usine sur le site minier. Le débit de traitement et la teneur d'alimentation plus élevés ont aussi contribué aux volumes de production plus importants, malgré le taux de récupération global plus faible. La production du projet de la phase II depuis sa mise en service se compare avantageusement aux volumes de production prévus. Les usines ont traité 8,1 millions de tonnes de minerai durant le trimestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 5,7 millions de tonnes à la même période l'année précédente. Le débit de traitement pour la période a été affecté positivement par la plus grande disponibilité de minerai extrait et par la mise en service des opérations de la phase II lors des trimestres précédents.

Comparaison du premier semestre de l'exercice financier 2023 et du premier semestre de l'exercice financier 2022

La Société a extrait et transporté 24,6 millions de tonnes de matériel au cours du semestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 21,4 millions de tonnes à la même période en 2021. Cette augmentation du matériel extrait et transporté est attribuable à la mise en service d'équipement additionnel au niveau des opérations comparativement à la même période l'an dernier. Le ratio de découverture s'est établi à 0,71 pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 0,88 à la même période en 2021. Le ratio de découverture est conforme au ratio prévu au plan d'exploitation minière révisé.

La teneur d'alimentation du minerai de fer de 30,2 % pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, est attribuable à la présence d'un mélange de minerais en provenance de différentes fosses, comparativement à la teneur de 29,4 % à la même période en 2021, et reste conforme à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine. Le taux de récupération du Fe moyen plus bas pour le semestre terminé le 30 septembre 2022 s'explique par la mise en service du concentrateur de la phase II tel que décrit ci-dessus.

L'usine a traité 14,1 millions de tonnes de minerai au cours du semestre terminé le 30 septembre 2022, pour une hausse de 30 % comparativement à la même période en 2021, et a produit 5,1 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur, comparativement à 4,0 Mtmh à la même période en 2021, principalement en raison de la mise en service du projet de la phase II.

3. Rendement financier





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre



2022 2021 Variance

2022 2021 Variance

















Données financières (en milliers de dollars)















Produits

300 621 331 006 (9 %)

579 942 876 414 (34 %) Coût des ventes

199 841 110 884 80 %

369 248 231 730 59 % Autres dépenses

16 839 20 313 (17 %)

32 444 34 873 (7 %) Charges financières nettes

10 765 1 012 964 %

14 955 5 399 177 % Résultat net

19 530 114 596 (83 %)

61 084 338 935 (82 %) BAIIA1

84 331 200 013 (58 %)

179 261 605 752 (70 %)

















Statistiques (en dollars par tms vendue)















Prix de vente moyen réalisé brut1

157,0 218,8 (28 %)

171,0 249,4 (31 %) Prix de vente moyen réalisé net1

107,6 169,4 (36 %)

120,6 223,1 (46 %) Coût comptant C11

65,9 56,2 17 %

69,3 58,2 19 % Coût de maintien tout inclus (« CMTI »)1

81,9 73,6 11 %

86,8 73,1 19 % Marge d'exploitation1

25,7 95,8 (73 %)

33,8 150,0 (77 %)



A. Produits

Comparaison du deuxième trimestre de l'exercice financier 2023 et du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, 2,8 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à haute teneur ont été vendues à un prix moyen réalisé brut1 de 120,6 $ US/tms, avant les frais de transport et autres coûts et les ajustements liés aux ventes provisoires, comparativement à 174,6 $ US/tms à la même période de l'année précédente. La diminution du prix de vente moyen réalisé brut1 reflète les indices de prix plus bas durant le trimestre terminé le 30 septembre 2022 comparativement à la même période de l'année précédente. Malgré les indices de prix plus bas, le prix de vente moyen réalisé brut1 de 120,6 $ US/tms représente une prime de 16,7 % par rapport au prix de référence IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe (« P62 ») pour la période, comparativement à une prime de 7,2 % à la même période en 2021.

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, l'indice IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe (« P65 ») a fluctué d'un sommet de 131,5 $ US/tms à un prix plancher de 107,2 $ US/tms. Le prix moyen de l'indice P65 pour la période était de 115,5 $ US/tms, en baisse de 39 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, résultant en une prime moyenne de 11,8 % sur le prix de référence P62 qui était de 103,3 $ US/tms. Le prix de vente moyen réalisé brut1 de 120,6 $ US/tms était plus élevé que l'indice P65 moyen pour la période de 115,5 $ US/tms, en raison des ventes basées sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective, alors que les prix étaient plus élevés que l'indice P65 moyen pour la période courante. Ce facteur a été partiellement contrebalancé par l'impact négatif des 1,3 million de tonnes qui étaient en transit au 30 septembre 2022, auxquelles un prix provisoire à terme moyen de 112,3 $ US/tms a été attribué, ce qui était plus bas que le prix moyen de l'indice P65 pour la période. En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts et des ajustements liés aux ventes provisoires, le prix de vente FAB réalisé net1 de la Société était de 83,2 $ US/tms, comparativement à 134,7 $ US/tms à la même période en 2021.

L'indice moyen Capesize C3 de la bourse baltique pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 était de 24,0 $ US/t, en baisse de 24 % comparativement à 31,7 $ US/t à la même période en 2021, ce qui a contribué à réduire les frais de transport maritime pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 comparativement à la même période de l'année précédente. Les frais de transport maritime plus bas pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 sont en partie attribuables à la baisse des prix pour le carburant et des exportations de minerai de fer en partance du Brésil. Parallèlement, le retrait partiel des confinements liés à la COVID-19 en Chine a permis de réduire la congestion des ports, ce qui a aussi contribué à réduire les frais de transport maritime, et les volumes de minerai de fer transportés en mer étaient en recul alors que certains fournisseurs marginaux confrontés à des défis de rentabilité ont réduit leurs opérations. Champion réserve typiquement ses navires de trois à quatre semaines avant la période de disponibilité désirée. Ceci crée un délai naturel entre les frais de transport maritime payés et le prix de l'indice C3. Les effets de ces délais se résorbent éventuellement puisque la Société expédie son concentré de minerai de fer à haute teneur de façon uniforme tout au long de l'année.

Les ajustements de prix provisoires sur les ventes antérieures, qui montrent une corrélation directe avec le déclin de l'indice P65 au cours du trimestre, ont aussi contribué à abaisser le prix de vente moyen réalisé net1. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, un prix final de 116,2 $ US/tms a été établi pour les 0,7 million de tonnes de minerai de fer qui étaient en transit en date du 30 juin 2022, et qui avaient été évaluées au préalable à un prix moyen provisoire de 138,4 $ US/tms. Conséquemment, pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, des ajustements nets négatifs liés aux ventes provisoires de 20,9 M$ ont été comptabilisés en diminution des produits pour ces 0,7 million de tonnes, ce qui a eu un impact négatif de 5,3 $ US/tms sur le volume total vendu de 2,8 Mtms pour la période courante, comparable à l'impact négatif enregistré à la même période en 2021.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 32,1 $ US/tms et de l'ajustement négatif lié aux ventes provisoires de 5,3 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 83,2 $ US/tms (107,6 $ CA/tms) pour son minerai de fer à haute teneur livré au client final. Les produits ont totalisé 300,6 M$ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 331,0 M$ à la même période en 2021, reflétant le prix de vente moyen réalisé net1 plus bas, en partie compensé par les volumes de ventes nettement plus élevés et la faiblesse du dollar canadien.

Comparaison du premier semestre de l'exercice financier 2023 et du premier semestre de l'exercice financier 2022

Au cours du semestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a vendu 4,8 millions de tonnes de concentré de minerai de fer, principalement à des clients situés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Europe. Tandis que le prix de référence P65 du minerai de fer à haute teneur fluctuait entre un plancher de 107,2$ US/tms et un sommet de 185 $ US/tms durant le semestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a vendu son produit à un prix de vente moyen réalisé brut1 de 132,7 $ US/tms avant les frais de transport maritime et autres coûts et les ajustements liés aux ventes provisoires. Le prix de référence P65 moyen pour le semestre terminé le 30 septembre 2022 était de 137,3 $ US/tms, en baisse de 35 % par rapport à la même période en 2021, résultant en une prime moyenne de 14,2 % sur le prix de référence P62 qui était de 120,2 $ US/tms. Le prix de vente moyen réalisé brut1 est plus bas que l'indice moyen P65 à haute teneur de 137,3 $ US/tms pour la période, en raison des ventes qui ont été comptabilisées à un prix provisoire moyen de 112,3 $ US/tms à la fin de la période, soit nettement plus bas que l'indice P65 moyen pour la période. La Société s'attend à ce que son concentré de minerai de fer continue de se vendre à des prix similaires à l'indice P65 sur le long terme.

En combinant le prix de vente moyen réalisé brut1 avec l'ajustement négatif lié aux ventes provisoires de 5,8 $ US/tms, la Société a vendu son minerai de fer à haute teneur à un prix de 126,9 $ US/tms au cours du semestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à l'indice moyen P65 à haute teneur de 137,3 $ US/tms. Après déduction des frais de transport maritime et autres coûts de 33,1 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net1 de 93,8 $ US/tms (120,6 $ CA/tms) pour son minerai de fer à haute teneur. Conséquemment, les produits ont totalisé 579,9 M$ pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 876,4 M$ à la même période en 2021, principalement en raison du prix de vente moyen réalisé brut1 plus bas, en partie compensé par le volume de ventes nettement plus élevé et la faiblesse du dollar canadien. Un ajustement lié aux ventes provisoires négatif pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à un ajustement de prix provisoire positif à la même période en 2021, a aussi contribué à réduire les produits.

B. Coût des ventes et coût comptant C11

Le coût des ventes englobe le coût des opérations minières et du traitement du minerai, les dépenses G&A du site minier et les frais des opérations ferroviaires et portuaires. Il inclut également les frais marginaux et spécifiques liés à la COVID-19 et, depuis avril 2022, il inclut également les frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom engagés après la mise en service. Ces frais de démarrage comprennent principalement des coûts opérationnels inhabituels attribuables au fait que les installations n'ont pas encore atteint un niveau de rendement normalisé.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, le coût des ventes a totalisé 199,8 M$, comparativement à 110,9 M$ à la même période en 2021. Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2022, le coût comptant C11 par tonne, excluant les frais marginaux et spécifiques liés à la COVID-19 et les frais de démarrage de la phase II, a totalisé 65,9 $/tms, comparativement à 56,2 $/tms à la même période en 2021.

Le coût comptant C11 par tms vendue pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022 a bénéficié des volumes plus importants de concentré de minerai de fer vendu associés aux volumes de production accrus découlant du projet de la phase II, mais ceci a été entièrement contrebalancé par les pressions inflationnistes subies à l'échelle mondiale, affectant les coûts du carburant utilisé dans le cadre des activités minières de la Société et le transport terrestre, sans compter les coûts des explosifs et des opérations ferroviaires et portuaires. Le ratio de découverture prévu sur la durée de vie de la mine utilisé pour la capitalisation des coûts au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2021 était aussi nettement plus bas, ce qui avait eu un impact positif sur le coût comptant1 de la période l'année précédente. Les taux de récupération plus faibles associés à la mise en service du concentrateur de la phase II ont aussi affecté défavorablement le coût comptant1 pour la période alors que le volume de concentré produit était inférieur au niveau standard. Enfin, les cycles de transport plus longs associés au plan d'exploitation minière actuel contribuent aussi à la hausse des coûts d'extraction minière comparativement au trimestre précédent.

Pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a produit du minerai de fer à haute teneur à un coût comptant C11 de 69,3 $/tms, comparativement à 58,2 $/tms pour le semestre terminé le 30 septembre 2021. La variation est attribuable aux mêmes facteurs qui ont affecté le coût comptant C11 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022.

Par ailleurs, des arrêts non planifiés de tierces parties, l'entretien planifié d'autres installations, ainsi que l'augmentation des effectifs et le recours accru à des sous-traitants en lien avec la mise en service du projet de la phase II durant le premier trimestre, ont aussi contribué au coût comptant1 plus élevé pour le semestre terminé le 30 septembre 2022.

C. Résultat net et BAIIA1

Comparaison du deuxième trimestre de l'exercice financier 2023 et du deuxième trimestre de l'exercice financier 2022

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a généré un résultat net de 19,5 M$ (BPA de 0,04 $), comparativement à 114,6 M$ (BPA de 0,23 $) à la même période en 2021. Le résultat net a principalement été affecté par le prix moyen plus bas de l'indice P65 au cours de la période, ainsi que par le coût comptant1 plus élevé, comparativement à la même période de l'année précédente. La diminution du résultat net est en partie compensée par le volume de ventes plus important découlant de la solide montée en cadence de la phase II et la diminution des impôts sur le résultat et des impôts miniers courants.

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a généré un BAIIA1 de 84,3 M$, ce qui représente une marge BAIIA1 de 28 %, comparativement à 200,0 M$ ou une marge BAIIA1 de 60 % à la même période en 2021. Le recul du BAIIA1 comparativement à la même période de l'année financière 2021 est principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus bas et au coût comptant1 plus élevé. Cette diminution est en partie compensée par le volume de ventes plus important découlant de la solide montée en cadence de la phase II.

Comparaison du premier semestre de l'exercice financier 2023 et du premier semestre de l'exercice financier 2022

Pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a généré un résultat net de 61,1 M$ (BPA de 0,12 $), comparativement à 338,9 M$ (BPA de 0,67 $) à la même période en 2021. La diminution du résultat net est principalement attribuable aux prix de référence plus bas pour le minerai de fer et au coût comptant plus élevé, en partie compensés par les volumes de ventes plus importants découlant de la solide mise en service de la phase II et la diminution des impôts sur le résultat et des impôts miniers courants.

Pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a généré un BAIIA1 de 179,3 M$, ou une marge BAIIA1 de 31 %, comparativement à 605,8 M$, ou une marge BAIIA1 de 69 % à la même période en 2021. Cette diminution du BAIIA1 est principalement attribuable à la baisse du prix de vente moyen réalisé net1 et aux coûts de production plus élevés, en partie compensés par un volume de ventes plus important suivant la mise en service de la phase II.

D. Coût de maintien tout inclus (« CMTI »)1 et marge d'exploitation1

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a enregistré un CMTI1 de 81,9 $/tms, comparativement à 73,6 $/tms à la même période en 2021. La hausse reflète principalement le coût comptant C11 plus élevé, en partie compensé par l'impact positif des volumes plus élevés de concentré de minerai de fer vendu.

La Société a généré une marge d'exploitation1 de 25,7 $/tms pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue durant le trimestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 95,8 $/tms à la même période de l'année précédente. La variation résulte principalement du prix de vente moyen réalisé net1 plus bas et du CMTI1 plus élevé pour la période.

Pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, la Société a enregistré un CMTI1 de 86,8 $/tms, comparativement à 73,1 $/tms à la même période en 2021. La variation reflète principalement le coût comptant C11 plus élevé et l'augmentation des dépenses en immobilisations de maintien découlant principalement des investissements plus importants consentis pour rehausser les digues de retenue des résidus miniers. La Société s'affaire activement à s'assurer que tout est en place pour soutenir les opérations de la phase II, notamment en embauchant du personnel supplémentaire et en engageant les dépenses nécessaires en immobilisations de maintien. Se reporter à la rubrique 5 - Flux de trésorerie, pour de plus amples détails sur les dépenses en immobilisations de maintien.

La marge d'exploitation1 s'est élevée à 33,8 $/tms pour le semestre terminé le 30 septembre 2022, comparativement à 150,0 $/tms à la même période en 2021. La variation est principalement attribuable au prix de vente moyen réalisé net1 plus bas et au CMTI1 plus élevé.

4. Activités d'exploration

Durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a pas conclu d'ententes d'option. Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022, des dépenses d'exploration et d'évaluation de 0,9 M$ et 3,1 M$, respectivement, ont été engagées, comparativement à 2,0 M$ et 2,7 M$, respectivement, aux mêmes périodes en 2021. Au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2022, les dépenses d'exploration et d'évaluation se composaient principalement de coûts associés au développement des ressources et à des travaux de forage, aux travaux en lien avec la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet Kami et de frais de renouvellement des claims. Durant le semestre terminé le 30 septembre 2022, 4 430 mètres de forage au diamant ont été réalisés sur la propriété du Lac Bloom, principalement dans un but de conversion des ressources. Des travaux d'évaluation et de cartographie géologique ont débuté sur les titres d'exploration situés au sud du Lac Bloom. De plus, vers la fin-septembre, la Société a entrepris une campagne de forage au diamant à Lamêlée Sud.

Pour de plus amples détails sur les projets d'exploration et des cartes, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com à la section Opérations & Projets.

5. Flux de trésorerie -- Achats d'immobilisations corporelles





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre



2022

2021

2022

2021

















(en milliers de dollars)















Rehaussement des digues de retenue des résidus miniers

28 440

14 174

37 425

20 512 Activités de découverture et d'extraction minière

3 730

8 684

14 793

17 218 Réfection de l'équipement minier

4 011

3 603

10 908

5 498 Dépenses en immobilisations de maintien

36 181

26 461

63 126

43 228

















Autres dépenses en immobilisations de développement

au Lac Bloom

42 403

127 192

138 072

220 364 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de

trésorerie

78 584

153 653

201 198

263 592



Dépenses en immobilisations de maintien

L'augmentation des investissements relatifs au parc à résidus pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022 reflète le reclassement des travaux préparatifs effectués sur les digues de retenue en lien avec la phase II, des autres dépenses en immobilisations de développement lors des périodes comparatives aux investissements pour le rehaussement des digues de retenue des résidus miniers lors du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2022. De plus, durant le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022, les conditions météorologiques ont été plus favorables qu'aux mêmes périodes de l'année précédente, permettant ainsi à la Société d'avancer les travaux effectués sur les digues de retenue. Dans le cadre de la surveillance étroite et des inspections régulières des infrastructures du parc à résidus effectuées par la Société, cette dernière continue d'investir dans sa stratégie de résidus miniers sécuritaires et développe actuellement un plan d'investissement à long terme pour le parc à résidus.

La diminution des coûts liés aux activités de découverture et d'extraction minière au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2022 comparativement aux mêmes périodes en 2021 est conforme au plan d'exploitation minière qui inclut les opérations de la phase II. La variation des activités de découverture est attribuable au ratio de découverture révisé utilisé pour capitaliser certains des coûts miniers depuis le quatrième trimestre de l'exercice financier 2022. Le nouveau ratio tient compte des réserves minérales de la Société en lien avec la mise en œuvre du plan d'exploitation minière de la phase II. Les activités de découverture et d'extraction minière plus importantes dans les périodes comparatives étaient associées aux préparatifs en vue des opérations du projet de la phase II.

La hausse des coûts du programme d'entretien de l'équipement minier de la Société pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022 est attribuable à l'ajout d'équipements miniers sur le plan des opérations et au taux d'utilisation élevé de ces équipements. Les dépenses en lien avec la réfection de ces équipements ont aussi été affectées défavorablement par l'inflation enregistrée à l'échelle mondiale au cours du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2022.

Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 42,4 M$, comparativement à 127,2 M$ à la même période en 2021. Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2022, ces dépenses se composaient principalement de 26,2 M$ de dépenses en immobilisations en lien avec la phase II, 5,1 M$ en coûts d'emprunt qui ont été capitalisés durant la période de développement du projet de la phase II, et 4,5 M$ en dépôts pour des équipements de production devant être mis en service et éventuellement financés par l'entremise de l'entente-cadre de location avec Caterpillar Financial Services Limited. Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement ont été compensées par l'obtention d'un octroi gouvernemental totalisant 5,2 M$, en lien avec les initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie de la Société, comparativement à 6,2 M$ à la même période de l'année précédente. La Société s'est qualifiée pour des subventions totalisant jusqu'à 21,8 M$.

Au cours du semestre terminé le 30 septembre 2022, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 138,1 M$, comparativement à 220,4 M$ à la même période de l'année précédente. Durant le semestre terminé le 30 septembre 2022, ces dépenses se composaient principalement de 94,0 M$ de dépenses en immobilisations en lien avec la phase II, 19,2 M$ en dépôts pour des équipements de production, et 9,6 M$ en coûts d'emprunt. Les autres dépenses en immobilisations de développement ont été compensées par l'obtention d'un octroi gouvernemental totalisant 5,2 M$ tel que décrit ci-dessus, comparativement à 6,2 M$ à la même période en 2021.

Lors du trimestre et du semestre terminés le 30 septembre 2021, ces dépenses se composaient principalement de dépenses en immobilisations en lien avec la phase II, d'investissements dans les infrastructures de logement sur le site minier afin d'héberger l'effectif en croissance, d'avances pour des équipements de production et d'investissements pour accroître la capacité de broyage et d'autres améliorations des infrastructures.

6. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 27 octobre 2022 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 23 h 30 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à partir de la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le 1-888-390-0546 en Amérique du Nord ou le +1-800-076-068 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-390-0541 en Amérique du Nord ou le +1-416-764-8677 outremer, puis en composant le code d'accès 477793 #.

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les phases I et II de l'usine du Lac Bloom ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du complexe minier du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent les attentes de la direction concernant : (i) le partenariat avec la communauté innue de Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines visant à mettre en œuvre des programmes de forage pour accroître la collaboration entre Champion et ses partenaires innus; (ii) le projet d'expansion de la phase II de la Société, les frais de démarrage transitoires prévus pour soutenir l'entrée en production commerciale, les taux de récupération plus bas, les retombées économiques, l'impact sur la capacité nominale et l'état d'avancement; (iii) le potentiel de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer avec une plus faible concentration de contaminants et l'étude de faisabilité évaluant le retraitement et les infrastructures requises pour convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement un produit à 69 % Fe servant à alimenter la fabrication de boulettes RD et son échéancier de réalisation; iv) l'étude de faisabilité évaluant la possibilité de remettre en service l'usine de bouletage de minerai de fer de Pointe-Noire afin de produire des boulettes de qualité RD et sa date de réalisation anticipée; (v) l'étude de faisabilité du projet Kami, son objectif visé et sa date de réalisation anticipée; (vi) la volatilité réduite des primes de transport maritime de la Société en vertu de ses contrats de transport maritime; (vii) le virage amorcé au niveau des méthodes de production de l'industrie sidérurgique et la transition de l'offre de produits de la Société; et (viii) l'impact des fluctuations des prix pour le minerai de fer sur la Société et la survenance de certains événements et leur impact sur les prix pour le minerai de fer et la demande pour les produits de minerai de fer à haute teneur.

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : les résultats des études de faisabilité; les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; les délais dans les projets; le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique vert et des fours électriques à arc; la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; les futurs coûts de transport; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; et les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel 2022 de la Société et de la notice annuelle pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022 de la Société, tous deux disponibles sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans ces énoncés et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception de : (i) les montants dans les tableaux, qui sont en milliers de dollars canadiens; et (ii) les montants par action ou par tonne. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), G&A (générales et administratives), BAIIA (bénéfice avec les intérêts, l'impôt et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), et phase II (projet de la phase II d'expansion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. IFRS fait référence aux Normes internationales d'information financière.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Des copies des états financiers consolidés résumés non audités de la Société et du rapport de gestion connexe pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022 sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com), auprès de l'ASX (www.asx.com.au) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

_______________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux IFRS, d'un ratio ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait donc ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous : Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 20 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs au : www.championiron.com. 2 Se reporter à la note 6 du rapport de gestion pour le trimestre et le semestre terminés le 30 septembre 2022, disponible sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX au : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs au : www.championiron.com. 3 Se reporter à la rubrique « Mise en garde à propos des énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.



Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières non conformes aux IFRS, des ratios et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse, tels qu'énumérés dans le tableau ci-dessous, afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

BAIIA et marge BAIIA





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre



2022

2021

2022

2021

















(en milliers de dollars)















Bénéfice avant les impôts sur le résultat et les impôts miniers

45 511

189 564

116 459

580 957 Charges financières nettes

10 765

1 012

14 955

5 399 Amortissement

28 055

9 437

47 847

19 396 BAIIA

84 331

200 013

179 261

605 752 Produits

300 621

331 006

579 942

876 414 Marge BAIIA

28 %

60 %

31 %

69 %



Résultat net ajusté et BPA ajusté



Trois mois terminés Six mois terminés

le 30 septembre le 30 septembre

2022

2021 2022

2021













(en milliers de dollars, sauf les montants par action)











Résultat net 19 530

114 596 61 084

338 935













Éléments de trésorerie











Perte (gain) à la cession de placements non courants --

232 --

(176) Coûts marginaux liés à la COVID-19 305

1 099 1 145

3 167 Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom 15 391

4 613 34 867

4 613

15 696

5 944 36 012

7 604













Incidence fiscale des ajustements cités ci-dessus1 (5 964)

(2 228) (13 684)

(3 118)













Résultat net ajusté 29 262

118 312 83 412

343 421













Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - de base 517 104 000

506 429 000 516 899 000

506 351 000













BPA ajusté 0,06

0,23 0,16

0,68

1 L'incidence fiscale des ajustements est calculée à l'aide du taux d'imposition applicable.



Liquidités disponibles





Au 30 septembre

Au 30 juin



2022

2022









Trésorerie et équivalents de trésorerie

276 858

155 924 Investissements à court terme

562

31 161 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

309 002

383 941 Liquidités disponibles

586 422

571 026



Coût comptant C1





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 793 400

1 953 900

4 807 300

3 928 600

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

199 841

110 884

369 248

231 730 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

(305)

(1 099)

(1 145)

(3 167) Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

(15 391)

--

(34 867)

--



184 145

109 785

368 103

228 563

















Coût comptant C1 (par tms vendue)

65,9

56,2

69,3

58,2



Coût de maintien tout inclus





Trois mois terminés

Six mois terminés



le 30 septembre

le 30 septembre



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 793 400

1 953 900

4 807 300

3 928 600

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Coût des ventes

199 841

110 884

369 248

231 730 Moins : Coûts marginaux liés à la COVID-19

(305)

(1 099)

(1 145)

(3 167) Moins : Frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom

(15 391)

--

(34 867)

-- Dépenses en immobilisations de maintien

36 181

26 461

63 126

43 228 Dépenses G&A

8 564

7 548

20 836

15 352



228 890

143 794

417 198

287 143

















CMTI (par tms vendue)

81,9

73,6

86,8

73,1



Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





Trois mois terminés Six mois terminés



le 30 septembre le 30 septembre



2022

2021

2022

2021

















Par tonne vendue















Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 793 400

1 953 900

4 807 300

3 928 600

















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)















Produits

300 621

331 006

579 942

876 414 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

107,6

169,4

120,6

223,1

















CMTI (par tms vendue)

81,9

73,6

86,8

73,1 Marge d'exploitation (par tms vendue)

25,7

95,8

33,8

150,0 Marge bénéficiaire

24 %

57 %

28 %

67 %



Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



Trois mois terminés

Six mois terminés

le 30 septembre

le 30 septembre

2022

2021

2022

2021 Par tonne vendue













Concentré de minerai de fer vendu (tms) 2 793 400

1 953 900

4 807 300

3 928 600















(en milliers de dollars, sauf les montants par tonne)













Produits 300 621

331 006

579 942

876 414 Ajustements liés aux ventes provisoires 20 931

11 229

36 599

(49 666) Frais de transport maritime et autres coûts 117 131

85 219

205 492

153 026 Produits bruts 438 683

427 454

822 033

979 774















Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 157,0

218,8

171,0

249,4

SOURCE Champion Iron Limited

