Production trimestrielle de 3,7 Mtmh, ventes records de 3,9 Mtms, produits de 472 M$, résultat net de 65 M$, BAIIA de 152 M$ 1 et BPA de 0,12 $

La mise en service initiale du projet RDPB est en cours et avance vers la livraison des premières expéditions d'ici la fin du premier semestre de l'année civile 2026, comme prévu

Réduction des stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom de 1,1 Mtmh pour s'établir à 0,6 Mtmh

Annonce d'une offre publique de rachat en espèces visant l'acquisition de Rana Gruber avec le soutien financier de La Caisse et un nouvel engagement de prêt à terme de la Banque Scotia

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - SYDNEY, le 29 janvier 2026 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats opérationnels et financiers pour son troisième trimestre financier terminé le 31 décembre 2025.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Je suis fier de l'ingéniosité et de la persévérance de notre équipe alors que nous déployons des initiatives stratégiques conçues pour créer de la valeur pour nos parties prenantes au cours des prochains mois et renforcer notre position de chef de file dans l'industrie du minerai de fer de haute pureté. Nous prévoyons continuer à bénéficier des ventes des stocks de minerai de fer de haute pureté accumulés lors des périodes antérieures au Lac Bloom. De nouveaux marchés s'ouvriront à mesure que nous commencerons à expédier du minerai de fer de qualité RD issu de notre projet RDPB à brève échéance. Par ailleurs, nous misons toujours sur la clôture potentielle de l'acquisition de Rana Gruber, qui diversifiera notre portefeuille avec un autre complexe minier de minerai de fer à haute teneur éprouvé, ainsi que sur la réalisation anticipée de l'étude de faisabilité définitive sur le projet Kami en tirant parti de notre partenariat avec Nippon Steel et Sojitz. Alors que notre cycle d'investissements réparti sur plusieurs années touche à sa fin au Lac Bloom, nous continuons d'évaluer avec rigueur des opportunités de croissance et des stratégies d'allocation du capital afin d'optimiser les rendements pour nos actionnaires. »

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucun accident de travail sérieux ni incident environnemental majeur n'a été signalé durant le trimestre terminé le 31 décembre 2025;

Production trimestrielle de 3,7 Mtmh de concentré à haute teneur (66,5 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, comparativement à 3,6 Mtmh de concentré à haute teneur (66,3 % Fe) pour la même période de l'année précédente;

Ventes trimestrielles records de 3,9 Mtms pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, en hausse de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente;

Les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom ont diminué de 1,1 Mtmh par rapport au dernier trimestre, portant le total à 0,6 Mtmh au 31 décembre 2025, malgré une interruption des services ferroviaires provoquée par le déraillement d'un train exploité par un tiers le 28 décembre 2025. Les services ferroviaires ont progressivement repris le 4 janvier 2026. Comme une certaine quantité de tonnes a été transportée jusqu'au port de Sept-Îles, mais n'a pas été vendue, en partie à cause d'une panne des chargeurs de navires en décembre 2025, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au port ont temporairement atteint 0,9 Mtmh au 31 décembre 2025;

Le cumul des stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom et au port de Sept-Îles totalisait 1,5 Mtmh au 31 décembre 2025, comparativement à 1,8 Mtmh au 30 septembre 2025. La Société évalue des stratégies de gestion des stocks et s'attend à vendre les volumes accumulés au port à brève échéance; et

Solide performance minière, avec 22,6 Mtmh de matériel extrait et transporté au Lac Bloom pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, en hausse de 13 % comparativement à la même période de l'année précédente, grâce à l'utilisation accrue et améliorée des équipements de chargement et à la disponibilité des camions de halage.

Résultats financiers

Prix de vente moyen réalisé brut de 116,8 $ US/tms 1 , comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 118,8 $ US/tms pour la période;

, comparativement au prix moyen de l'indice P65 de 118,8 $ US/tms pour la période; Prix de vente moyen réalisé net de 86,9 $ US/tms 1 , en baisse de 6 % d'un trimestre à l'autre, et en hausse de 10 % d'une année à l'autre;

, en baisse de 6 % d'un trimestre à l'autre, et en hausse de 10 % d'une année à l'autre; Coût comptant C1 pour le concentré de minerai de fer chargé sur les navires au port de Sept-Îles totalisant 73,9 $/tms 1 (53,0 $ US/tms) 2 , représentant une diminution de 3 % d'un trimestre à l'autre et de 6 % d'une année à l'autre;

(53,0 $ US/tms) , représentant une diminution de 3 % d'un trimestre à l'autre et de 6 % d'une année à l'autre; Résultat net de 65,0 M$, ce qui représente un BPA de 0,12 $, comparativement à un résultat net de 56,8 M$ avec un BPA de 0,11 $ au trimestre précédent, et un résultat net de 1,7 M$ avec un BPA de 0,00 $ à la même période de l'année précédente;

BAIIA de 152,4 M$ 1 , comparativement à 174,8 M$ 1 au trimestre précédent et 88,2 M$ 1 à la même période de l'année précédente;

, comparativement à 174,8 M$ au trimestre précédent et 88,2 M$ à la même période de l'année précédente; Le solde de trésorerie, en excluant la portion inutilisée des contributions en espèces initiales de Nippon Steel Corporation (« Nippon Steel ») et Sojitz Corporation (« Sojitz », et collectivement avec Nippon Steel, les « partenaires ») détenues dans un compte de trésorerie affectée par Kami Iron Mine Partnership (le « partenariat Kami »), totalisait 245,1 M$ au 31 décembre 2025, en baisse de 80,4 M$ depuis le 30 septembre 2025, reflétant principalement les dépenses d'investissement et le versement du neuvième dividende semestriel consécutif, en partie compensés par les robustes flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation; et

Solides liquidités disponibles pour soutenir les initiatives de croissance et les besoins généraux de l'entreprise totalisant 751,4 M$1 au 31 décembre 2025, comparativement à 840,4 M$1 au 30 septembre 2025.

Mise à jour sur le projet RDPB

Le projet RDPB, qui vise à convertir la moitié de la capacité du Lac Bloom pour produire du minerai de fer de qualité RD pour bouletage d'une teneur allant jusqu'à 69 % Fe, a progressé comme prévu. La mise en service mécanique a été entreprise et les premières expéditions commerciales de minerai de fer de qualité RD sont anticipées d'ici la fin du premier semestre de l'année civile 2026 pour augmenter graduellement par la suite;

Le transfert de connaissances des équipes de construction aux équipes internes a débuté, ainsi que la mise en service de certains équipements, notamment la distribution électrique et le système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), ainsi que la mise sous pression d'une partie du circuit hydraulique;

Les investissements trimestriels et cumulatifs s'élevaient à 32,9 M$ et 440,5 M$, respectivement, au 31 décembre 2025, comparativement à un investissement cumulatif estimé à 500 M$, conformément au total des dépenses d'investissement ajusté de l'inflation estimé à 470,7 M$ selon les faits saillants de l'étude sur le projet publiés en janvier 2023; et

Dans le cadre de ses discussions en cours avec des clients potentiels, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, Champion s'attend à conclure des accords commerciaux pour sa production anticipée de minerai de fer de qualité RD, lesquels devraient permettre à la Société d'attirer des prix plus avantageux que pour son concentré de minerai de fer de haute pureté existant.

Projets en développement et autres initiatives de croissance

Poursuite des travaux dans le cadre de l'EFD sur le projet Kami, laquelle devrait être complétée d'ici la fin de l'année civile 2026; et

Conclusion d'une convention relative à la transaction avec Rana Gruber ASA (« Rana Gruber »), producteur norvégien de minerai de fer à haute teneur de premier plan, conformément aux modalités d'une offre publique de rachat en espèces conditionnelle, recommandée et volontaire visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Rana Gruber au prix de 79 NOK (7,79 $ US)3 par action (l'« offre »), ce qui représente une valeur nette réelle totale d'environ 2 930 millions de couronnes norvégiennes (289 millions de dollars américains)3 (la « transaction visant Rana Gruber »). Pour financer la transaction visant Rana Gruber, en plus d'utiliser ses liquidités disponibles, la Société a bénéficié du soutien financier de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« La Caisse »), qui s'est engagée à participer à un placement privé de reçus de souscription de Champion, et de la Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »), qui a fourni un engagement contraignant pour un nouveau prêt à terme. De plus amples détails sur la transaction visant Rana Gruber sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 21 décembre 2025 (Montréal), disponible sous son profil sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

La Société effectue l'entretien planifié de ses deux usines en tandem, aux deuxième et quatrième trimestres financiers, ce qui peut générer des variations marquées d'un trimestre à l'autre au niveau de la production et des coûts d'extraction minière et de traitement.





T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T3

Exercice 2025 Variation

annuelle















Données d'exploitation













Stérile extrait et transporté (tmh)

12 088 600 12 888 300 (6 %)

9 694 200 25 % Minerai extrait et transporté (tmh)

10 549 700 10 016 000 5 %

10 347 500 2 % Matériel extrait et transporté (tmh)

22 638 300 22 904 300 (1 %)

20 041 700 13 % Ratio de déblaiement

1,15 1,29 (11 %)

0,94 22 % Minerai broyé (tmh)

10 443 200 9 967 600 5 %

10 305 300 1 % Teneur d'alimentation (% Fe)

29,1 29,6 (2 %)

29,3 (1 %) Récupération du Fe (%)

79,7 79,6 -- %

79,1 1 % Teneur du produit (% Fe)

66,5 66,5 -- %

66,3 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3 661 400 3 551 600 3 %

3 620 600 1 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 895 300 3 850 900 1 %

3 287 400 18 %

Le Lac Bloom a produit 3,7 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur (66,5 % Fe) au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2025, ce qui est comparable à la production enregistrée durant la même période en 2024. La Société continue de composer avec du minerai plus résistant, en partie attribuable à l'agrandissement spécifique d'une fosse en exploitation afin de permettre de raccourcir les trajets de halage vers les haldes de stériles. En dépit de ce contexte, la production trimestrielle a été favorablement influencée par de meilleures récupérations découlant du rendement accru des systèmes gravimétriques, grâce à l'application de programmes de travaux et d'optimisation des opérations. Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2025, le taux de récupération du fer était de 79,7 %, comparativement à 79,1 % pour la même période en 2024. L'augmentation de la production de concentré de minerai de fer a été en grande partie contrebalancée par l'impact défavorable de la teneur d'alimentation plus basse, et par une interruption de courant planifiée par le fournisseur de services pour des raisons d'entretien au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2025. Tout en sachant que les taux de récupération devraient fluctuer en fonction du plan minier et de ses variations dans la teneur d'alimentation, la Société poursuivra ses efforts pour améliorer et stabiliser ses taux de récupération au fil du temps. L'impact du minerai plus résistant récemment rencontré, lequel tend à s'atténuer par rapport aux trimestres précédents, a été compensé par la solide performance minière, qui devrait permettre d'optimiser le mélange de minerais provenant de différentes fosses.

Malgré un bris des chargeurs de navires de l'opérateur portuaire survenu à la fin du mois de décembre 2025, le volume des ventes a grimpé de 18 % durant le trimestre terminé le 31 décembre 2025 comparativement à la même période de l'année précédente, et a surpassé la production pour le quatrième trimestre consécutif. Bien qu'un arrêt planifié des opérations portuaires par un tiers pour des raisons d'entretien des infrastructures ait eu un impact sur les deux trimestres financiers, durant celui terminé le 31 décembre 2024, le volume des ventes avait aussi été affecté par le bris d'une pièce d'équipement critique aux installations de chargement ferroviaire du Lac Bloom, qui avait entraîné une interruption de 14 jours des activités de chargement ferroviaire.

Malgré le déraillement d'un train exploité par un tiers survenu vers la fin du mois de décembre 2025, le niveau des stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom a diminué de 1,1 Mtmh pour s'établir à 0,6 Mtmh au 31 décembre 2025. Comme le volume transporté n'a pas été entièrement vendu au cours du trimestre, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au port de Sept-Îles totalisaient 0,9 Mtmh à la fin du trimestre. Cette accumulation temporaire de concentré de minerai de fer au port est en partie attribuable au bris imprévu des chargeurs de navires mentionné ci-dessus, mais découle également d'une décision stratégique de la Société visant à maintenir un certain niveau de stocks durant la phase de mise en service du projet RDPB. Le cumul des stocks de concentré de minerai de fer au Lac Bloom et au port totalisait 1,5 Mtmh au 31 décembre 2025, comparativement à 1,8 Mtmh au 30 septembre 2025. La Société évalue présentement des stratégies de gestion des stocks au site minier et au port en prévision des changements à venir au niveau de son offre de produits avec l'arrivée de minerai de fer de qualité RDPB, et s'attend à vendre le concentré de minerai de fer accumulé au port à brève échéance.

Durant le trimestre terminé le 31 décembre 2025, la Société a extrait et transporté 22,6 Mtmh de stériles et de minerai, surpassant le volume de 20,0 Mtmh enregistré à la même période de l'année précédente. Cette solide performance minière reflète la mise en service d'équipements de chargement additionnels, ainsi que de meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité des camions de halage. Durant le trimestre, la Société a aussi mis en service une nouvelle foreuse, ce qui lui a permis d'extraire et de transporter un volume plus important de stériles, se soldant par un ratio de déblaiement de 1,15 pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, plus élevé que le ratio de 0,94 enregistré à la même période de l'année précédente. Champion prévoit maintenir les activités de déblaiement à des niveaux élevés lors des périodes à venir, conformément à son plan sur la durée de vie de la mine.

3. Rendement financier





T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 Variation

trimestrielle

T3

Exercice 2025 Variation

annuelle















Données financières (en milliers de dollars)













Produits

472 309 492 890 (4 %)

363 170 30 % Coût des ventes

287 712 293 398 (2 %)

258 728 11 % Autres dépenses

28 747 21 648 33 %

17 290 66 % Chartes financières nettes

2 101 25 643 (92 %)

30 508 (93 %) Résultat net

64 972 56 794 14 %

1 741 3632 % BAIIA1

152 408 174 823 (13 %)

88 216 73 %















Statistiques (en dollars par tms vendue)













Prix de vente moyen réalisé brut1

162,9 157,5 3 %

158,8 3 % Prix de vente moyen réalisé net1

121,3 128,0 (5 %)

110,5 10 % Coût comptant C11

73,9 76,2 (3 %)

78,7 (6 %) CMTI1

89,7 96,9 (7 %)

93,9 (4 %) Marge d'exploitation1

31,6 31,1 2 %

16,6 90 %

A. Produits

Les produits ont totalisé 472,3 M$ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, en hausse de 109,1 M$ comparativement aux produits de 363,2 M$ enregistrés à la même période en 2024. Les produits plus élevés sont attribuables à l'augmentation de 18 % du volume des ventes tel qu'indiqué dans la section ci-dessus, et au prix de vente moyen réalisé net plus élevé.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, le prix de vente moyen réalisé brut de 116,8 $ US/tms1 était plus bas que l'indice P65 moyen de 118,8 $ US/tms. Les contrats de vente basés sur des prix pour le minerai de fer fixés de façon rétrospective ont contribué à réduire les prix de vente puisque ces contrats étaient basés sur des prix plus bas que le prix moyen de l'indice P65 pour la période. De plus, les 2,5 Mtms de minerai de fer sujettes à des ajustements de prix au 31 décembre 2025 ont été évaluées à un prix de vente à terme moyen de 117,4 $ US/tms, soit sous le prix moyen de l'indice P65. Le prix de vente moyen réalisé brut a aussi été affecté à la baisse par la transition stratégique de la Société vers un produit RDPB à plus haute teneur. Ainsi, Champion a intentionnellement réduit les volumes de concentré de minerai de fer vendus en vertu de contrats de vente à long terme afin de réorienter une plus grande proportion de son concentré de minerai de fer vers les marchés à court terme et au comptant, qui ont récemment connu une plus grande volatilité des prix ainsi que des réductions de prix.

Des ajustements de prix provisoires positifs liés aux ventes du trimestre précédent de 4,4 M$ (3,3 M$ US) ont été comptabilisés durant le trimestre terminé le 31 décembre 2025, ce qui représente un impact favorable de 0,8 $ US/tms sur les 3,9 Mtms vendues au cours du trimestre. Un prix de vente final moyen de 115,1 $ US/tms a été établi pour les 2,5 Mtms de minerai de fer sujettes à des ajustements de prix au 30 septembre 2025, qui avaient été provisoirement évaluées à 113,8 $ US/tms.

Malgré une hausse de 11 % de l'indice C3 moyen, les frais de transport maritime et autres coûts de 30,7 $ US/tms durant le trimestre terminé le 31 décembre 2025 sont restés comparables à ceux enregistrés à la même période de l'année précédente. Les contrats de vente basés sur des prix fixés de façon rétrospective ont aussi contribué à réduire les coûts de transport maritime puisque l'indice C3 utilisé était plus bas que l'indice moyen pour la période.

En tenant compte des frais de transport maritime et autres coûts de 30,7 $ US/tms et des ajustements de prix provisoires positifs de 0,8 $ US/tms, la Société a enregistré un prix de vente moyen réalisé net de 86,9 $ US/tms (121,3 $ CA/tms1) pour son concentré de minerai de fer à haute teneur expédié au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2025.

B. Coût des ventes et coût comptant C1

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, le coût des ventes a totalisé 287,7 M$, avec un coût comptant C1 de 73,9 $/tms1, comparativement à 258,7 M$ avec un coût comptant C1 de 78,7 $/tms1 à la même période en 2024.

Avec des volumes de production similaires, les coûts d'extraction minière et de traitement du minerai ont totalisé 47,3 $/tms produite1 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, ce qui représente une diminution de 5 % comparativement aux coûts de 49,6 $/tms produite1 à la même période l'an dernier. Cette diminution reflète principalement des coûts de sous-traitance moins élevés liés à l'entretien des équipements dans les installations.

Les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025 se sont élevés à 26,5 $/tms vendue1 et sont restés comparables aux coûts enregistrés à la même période l'an dernier malgré le volume des ventes nettement plus élevé. Bien que le volume de ventes accru ait contribué à amortir les coûts fixes des installations portuaires, le décalage entre les volumes de concentré de minerai de fer acheminés par train depuis le site et le volume des ventes chargées dans les navires au cours de la période a contrebalancé cet effet. Au 31 décembre 2025, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au port avaient augmenté à 0,9 Mtmh puisque les tonnages transportés n'ont pas été entièrement vendus au cours de la période.

Le coût comptant C1 a aussi été affecté par les variations de l'évaluation des stocks de concentré de minerai de fer, qui tient compte des coûts d'extraction minière et de traitement du minerai engagés au trimestre précédent, ainsi que par les variations des volumes de production et de ventes. Compte tenu de l'entretien semestriel planifié qui a été effectué en septembre 2025, le coût comptant par tonne pour la période a été affecté par la réduction des stocks de concentré de minerai de fer, puisque la valeur unitaire des tonnes retirées des stocks était plus élevée que le coût du minerai de fer produit au cours de la période.

C. Résultat net et BAIIA

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, la Société a généré un résultat net de 65,0 M$ (BPA de 0,12 $), comparativement à 1,7 M$ (BPA de 0,00 $) à la même période de l'année précédente. Ces augmentations sont attribuables à la marge bénéficiaire plus importante et à un gain de change latent découlant de la réévaluation de passifs monétaires nets libellés en dollars américains, en partie contrebalancés par une augmentation des impôts sur le revenu et des impôts miniers.

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, la Société a généré un BAIIA de 152,4 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 32 %1, comparativement à 88,2 M$1, ce qui représente une marge BAIIA de 24 %1, pour la même période en 2024. Le BAIIA et la marge BAIIA plus élevés sont principalement attribuables au volume de ventes plus élevé, au prix de vente moyen réalisé net plus élevé et au coût comptant plus bas.

D. Coût de maintien tout inclus et marge d'exploitation

Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, la Société a enregistré un CMTI de 89,7 $/tms1, comparativement à 93,9 $/tms1 à la même période en 2024. Les ventes de concentré de minerai de fer plus importantes ont mené à une diminution des coûts unitaires, ce qui a eu un impact favorable sur le CMTI pour la période, en partie contrebalancé par une hausse des dépenses en immobilisations de maintien et des dépenses générales et administratives.

La Société a généré une marge d'exploitation de 31,6 $/tms1 pour chaque tonne de concentré de minerai de fer à haute teneur vendue au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2025, comparativement à 16,6 $/tms1 à la même période de l'année précédente. Cette augmentation reflète un prix de vente moyen réalisé net plus élevé et un CMTI plus bas pour la période.

4. Activités d'exploration

Durant le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a conclu aucune entente d'option.

La Société a transféré ses propriétés Kami au partenariat Kami le 29 septembre 2025, et une participation globale de 49 % dans le partenariat Kami a été acquise par Nippon Steel et Sojitz en contrepartie de contributions en espèces. Le partenariat Kami a été créé pour réaliser et financer conjointement certaines composantes de l'EFD au prorata des participations respectives des partenaires.

Durant le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, des dépenses d'exploration et d'évaluation de 1,1 M$ et de 16,3 M$ ont été engagées, respectivement, comparativement à 9,2 M$ et 16,6 M$, respectivement, pour les mêmes périodes de l'année précédente. La diminution des investissements d'une année à l'autre reflète le transfert des propriétés Kami au partenariat Kami et l'acquisition par les partenaires d'une participation globale de 49 % dans le partenariat Kami en septembre 2025.

Les dépenses d'exploration et d'évaluation étaient liées à des activités effectuées au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus amples détails sur les projets d'exploration, ainsi que des cartes, sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations et Projets .

5. Flux de trésorerie -- Achats d'immobilisations corporelles





Trois mois terminés

Neuf mois terminés



le 31 décembre

le 31 décembre (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024

















Rehaussement des digues de retenue des résidus miniers

21 050

21 514

59 297

65 615 Activités de déblaiement et d'extraction minière

7 334

5 400

39 048

33 307 Autres dépenses en immobilisations de maintien

18 572

11 279

60 762

43 198 Dépenses en immobilisations de maintien

46 956

38 193

159 107

142 120

















Projet RDPB

32 907

69 335

100 981

192 477 Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac

Bloom

7 258

74 741

45 607

142 315 Achats d'immobilisations corporelles portés aux flux de trésorerie

87 121

182 269

305 695

476 912

Dépenses en immobilisations de maintien

Les investissements réalisés pour le parc à résidus au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025 s'inscrivent dans le cadre du plan à long terme de la Société visant à soutenir les opérations sur la durée de vie de la mine. Champion demeure fidèle à sa stratégie de gestion sécuritaire des résidus miniers notamment grâce à des inspections régulières et une surveillance constante, et poursuit la mise en œuvre de son plan d'investissement à long terme pour les infrastructures du parc à résidus.

Durant le troisième trimestre de l'exercice financier 2025, la Société a entrepris une expansion de sa capacité d'entreposage de résidus miniers et de stériles afin de soutenir le niveau d'exploitation plus élevé et a aussi entrepris d'autres phases d'expansion dans l'année courante. Les activités de construction dans le parc à résidus sont typiquement effectuées entre mai et novembre, lorsque les conditions météorologiques sont plus favorables.

Les activités de déblaiement et d'extraction minière pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025 comprenaient 2,8 M$ et 17,9 M$ de coûts de développement minier, respectivement, incluant du forage topographique et de prédécoupage, tel que détaillé dans le plan d'exploitation minière de la Société (5,0 M$ et 27,0 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2024). Durant le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, les activités de déblaiement et d'extraction minière incluaient également des montants de 4,6 M$ et 21,2 M$, respectivement, de frais de déblaiement capitalisés (0,4 M$ et 6,3 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2024).

Les autres dépenses en immobilisations de maintien pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025 comprennent principalement les dépenses engagées dans le cadre des programmes de réfection des équipements minier. Ces dernières s'inscrivent dans la stratégie d'investissement à long terme de la Société visant à soutenir les initiatives de croissance sur la durée de vie de la mine.

Projet RDPB

Au cours du trimestre et de la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, la Société a investi 32,9 M$ et 101,0 M$, respectivement, en dépenses d'immobilisations dans le cadre du projet RDPB (69,3 M$ et 192,5 M$, respectivement, pour les mêmes périodes de l'année précédente). Les investissements consentis durant l'année comprenaient principalement des activités de construction, notamment des travaux mécaniques, électriques et de tuyauterie, qui ont tous progressé comme prévu. Des investissements cumulatifs de 440,5 M$ avaient été déployés sur le projet RDPB au 31 décembre 2025.

Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom

Pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, les autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom ont totalisé 7,3 M$ et 45,6 M$, respectivement (74,7 M$ et 142,3 M$, respectivement, pour les mêmes périodes en 2024), tel que détaillé dans le tableau suivant :



Trois mois terminés

Neuf mois terminés

le 31 décembre

le 31 décembre (en milliers de dollars) 2025

2024

2025

2024















Améliorations et mises à niveau d'infrastructures (i) 4 989

5 763

20 180

30 828 Expansion du garage d'entretien de la mine 72

612

529

8 075 Dépôts ou paiements finaux pour de l'équipement minier 578

117

16 201

19 537 Wagons --

59 647

--

69 370 Autres (ii) 1 619

8 602

8 697

14 505 Autres dépenses en immobilisations de développement au Lac Bloom 7 258

74 741

45 607

142 315

(i) Les dépenses liées aux améliorations et aux mises à niveau d'infrastructures englobent différents projets d'investissement visant à améliorer la performance ou la capacité des actifs et à se conformer aux diverses règlementations régissant les pratiques d'exploitation minière. (ii) Les autres dépenses comprennent les coûts d'emprunt en espèces capitalisés dans le cadre du projet RDPB.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, une entité aussi détenue par Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, qui possède le projet Kami. Le projet Kami est situé à proximité d'infrastructures disponibles, à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) la durée de vie de la mine du Lac Bloom, les taux de récupération, la production, les retombées économiques et autres, la capacité nominale et les occasions et les retombées associées, y compris les efforts de la Société pour améliorer et stabiliser ses taux de récupération au fil du temps; (ii) le projet visant à valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer et à convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtmh par année du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la réduction directe pour bouletage (le projet RDPB), l'échéancier de réalisation anticipé du projet RDPB, les dépenses d'investissement, le budget et le financement, les paramètres de production, les paramètres techniques, les prix plus avantageux, les gains d'efficacité, les retombées économiques et autres, les discussions connexes avec des clients potentiels et les attentes à l'égard de ces derniers, la date prévue de la mise en service, des expéditions commerciales de minerai de fer et de la montée en puissance du projet RDPB et leur impact sur la production, les ventes et les résultats financiers; (iii) l'étude sur le projet Kami (incluant la durée de vie de la mine), le potentiel du projet Kami de produire un produit de qualité RD, la période de construction et l'échéancier de réalisation anticipés, la rentabilité, la production, les paramètres techniques, les discussions avec les parties prenantes et les gouvernements, les gains d'efficacité, les retombées économiques et autres et l'évaluation des possibilités d'améliorer la rentabilité du projet; (iv) le partenariat Kami avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation à l'égard du projet Kami, la réalisation d'une EFD ainsi que sa date de réalisation, (v) la transaction visant Rana Gruber, y compris les sources de financement prévues dans le cadre de la transaction et l'obtention du financement envisagé grâce à l'engagement de financement par emprunt de la Banque Scotia et au placement privé de capitaux propres de La Caisse, et les attentes à savoir si la transaction visant Rana Gruber se réalisera ainsi que sa date de réalisation, et notamment si les conditions de réalisation de l'offre publique de rachat seront satisfaites ou renoncées; (vi) le changement des méthodes de production de l'industrie sidérurgique, la croissance prévue de la demande mondiale pour des produits de minerai de fer à plus haute teneur et de fer préréduit (DRI), ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la transition de l'offre de produits de la Société (incluant la production de produits RDPB de haute qualité), son expansion géographique, l'élargissement de ses marchés et de sa clientèle, les investissements connexes ainsi que les avantages attendus; (vii) le maintien d'activités de déblaiement accrues; (viii) la quantité des stocks de minerai accumulés, la cadence de réduction des stocks, les expéditions et les ventes des stocks de concentré de minerai de fer accumulés et leur impact sur les coûts d'exploitation et le coût des ventes; (ix) les stratégies de gestion des stocks de minerai; (x) la stratégie de gestion sécuritaire des résidus miniers de la Société et son plan d'investissement relatif au parc à résidus; (xi) les besoins de trésorerie de la Société pour les douze prochains mois, le positionnement de la Société pour financer ces besoins de trésorerie et les futurs paiements d'intérêts estimatifs; (xii) les taux et les niveaux de production et de récupération, les caractéristiques du minerai et la performance de la Société ainsi que les stratégies et les programmes de travaux connexes visant à optimiser les opérations, incluant l'optimisation du mélange de minerais; (xiii) les prix des produits de la Société (y compris les prix provisoires); (xiv) les activités d'extraction minière et de transport, la production et les ventes anticipées de concentré de minerai de fer de la Société et les coûts afférents; (xv) les tendances observées entre les prix pour le concentré de minerai de fer de la Société et l'indice P65; (xvi) les initiatives stratégiques et de croissance et les opportunités de la Société en général et leur potentiel d'optimisation des rendements pour les actionnaires, créer de la valeur pour les parties prenantes et renforcer la position de chef de file de la Société dans l'industrie du minerai de fer de haute pureté.

Risques

Bien que la Société croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix futurs du minerai de fer; (ii) les futurs coûts de transport; (iii) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (iv) la disponibilité continue de capital et de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (v) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique aux fours à arc électrique, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute teneur; (vi) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu, y compris ceux des fournisseurs tiers ou des contreparties; (vii) des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (viii) les résultats des études de faisabilité; (ix) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (x) les délais dans les projets; (xi) les événements géopolitiques; et (xii) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2025, et pour le trimestre terminé le 31 décembre 2025, tous deux disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Par ailleurs, Champion est également assujetti à différents risques et incertitudes en lien avec la transaction visant Rana Gruber, incluant des risques liés aux délais et à la réalisation de la transaction visant Rana Gruber; la disponibilité d'emprunts en vertu desquels des fonds pourront être prélevés, et l'utilisation de divers éléments et composantes du plan de financement de Champion conformément à leurs modalités respectives; la réalisation du placement privé de capitaux propres avec La Caisse; la capacité de Champion d'intégrer avec succès les activités, processus, systèmes et opérations de Rana Gruber et de maintenir en poste les membres clés de son personnel; l'incapacité éventuelle de réaliser les bénéfices anticipés de la transaction visant Rana Gruber; le risque de change et l'exposition aux monnaies étrangères en lien avec le prix d'achat de la transaction visant Rana Gruber; la foi accordée par Champion aux renseignements fournis par Rana Gruber dans le cadre de la transaction visant Rana Gruber et aux informations publiquement disponibles; les éventuels coûts ou passifs non divulgués en lien avec la transaction visant Rana Gruber, les répercussions défavorables que pourrait subir Champion dans la période de temps avant la clôture de la transaction visant Rana Gruber, de même que les frais et les dispositions en matière de changement de contrôle ou autres frais et dispositions similaires; la capacité de Champion d'obtenir et d'attirer de nouvelles occasions d'affaires, de réaliser des synergies et de maintenir sa position de marché découlant des plans d'intégration fructueux en lien avec la transaction visant Rana Gruber; la capacité de Champion à réaliser l'intégration de Rana Gruber dans les délais anticipés et aux niveaux de coûts prévus; les estimations et les attentes de la direction en ce qui concerne les futures conditions économiques et commerciales et les autres facteurs en lien avec la transaction visant Rana Gruber; la réalisation des avantages stratégiques, financiers et autres attendus en lien avec la transaction visant Rana Gruber; et l'exactitude et le caractère exhaustif de l'information publique et autre (incluant l'information financière) de Rana Gruber.

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exact, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les jugements et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en millions de dollars canadiens, à l'exception : (i) des montants dans les tableaux, qui sont indiqués en milliers de dollars canadiens; et (ii) des montants par action ou par tonne (incluant tms et tmh), qui sont indiqués en dollars canadiens ou en dollars américains, tel que spécifié. Les abréviations et les définitions suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), NOK (couronne norvégienne), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), M (million), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), RD (réduction directe), RDPB (réduction directe pour bouletage), EFD (étude de faisabilité définitive), projet Kami (projet Kamistiatusset), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe), indice P65 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 65 % Fe), indice C3 (indice Capesize C3 de la bourse baltique), BAIIA (bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers, les charges financières nettes et l'amortissement), CMTI (coût de maintien tout inclus), BPA (bénéfice par action) et direction (équipe de direction de Champion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas, et « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière telles qu'émises par l'International Accounting Standards Board.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration.

Les états financiers consolidés résumés non audités de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025 (les « états financiers ») et le rapport de gestion connexe (le « rapport de gestion ») sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com).

__________ 1 Il s'agit d'une mesure financière ou d'un ratio non conforme aux IFRS, ou d'une autre mesure financière. La mesure n'est pas une mesure financière standardisée en vertu du cadre de présentation de l'information financière utilisé pour préparer les états financiers et pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Se reporter à la section ci-dessous -- Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières, pour les définitions de ces mesures et un rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant. D'autres détails sur ces mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ont été intégrés par renvoi et peuvent être consultés à la rubrique 20 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 2 Se reporter à la rubrique 6 du rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com. 3 L'information financière en couronnes norvégiennes a été convertie en dollars américains à un taux de change de 10,1415 NOK : 1,00 $ US.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

La Société a inclus certaines mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et d'autres mesures financières dans le présent communiqué de presse afin d'offrir aux investisseurs de l'information additionnelle leur permettant d'évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Ces mesures sont principalement tirées des états financiers, mais n'ont pas de définition officielle en vertu des IFRS et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction est d'avis que ces mesures, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre les résultats des activités de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières ne devraient pas être considérées isolément ou comme substituts aux mesures de rendement préparées conformément aux IFRS. L'exclusion de certains éléments des mesures financières non conformes aux IFRS n'implique pas nécessairement que ces éléments ne sont pas récurrents.

La Société présente certaines de ses mesures non conformes aux IFRS et de ses autres mesures financières en dollars américains et en dollars canadiens, afin de faciliter la comparaison avec les mesures présentées par d'autres sociétés.

BAIIA et marge BAIIA

(en milliers de dollars)

T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 T3

Exercice 2025









Bénéfice avant les impôts sur le revenu et les impôts miniers

105 456 104 072 21 347 Charges financières nettes

2 101 25 643 30 508 Amortissement

44 851 45 108 36 361 BAIIA

152 408 174 823 88 216 Produits

472 309 492 890 363 170 Marge BAIIA

32 % 35 % 24 %

Liquidités disponibles





Au 31 décembre

Au 30 septembre (en milliers de dollars)

2025

2025









Trésorerie et équivalents de trésorerie

245 092

325 504 Montants disponibles en vertu des facilités de crédit

506 340

514 940 Liquidités disponibles

751 432

840 444

Coût comptant C1





T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 T3

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 895 300 3 850 900 3 287 400









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

287 712 293 398 258 728









Coût comptant C1 (par tms vendue)

73,9 76,2 78,7

Coût de maintien tout inclus





T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 T3

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 895 300 3 850 900 3 287 400









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Coût des ventes

287 712 293 398 258 728 Dépenses en immobilisations de maintien

46 956 69 910 38 193 Dépenses générales et administratives

14 744 9 894 11 813



349 412 373 202 308 734 CMTI (par tms vendue)

89,7 96,9 93,9

Marge d'exploitation et marge bénéficiaire





T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 T3

Exercice 2025









Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3 895 300 3 850 900 3 287 400









(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)







Produits

472 309 492 890 363 170 Prix de vente moyen réalisé net (par tms vendue)

121,3 128,0 110,5









CMTI (par tms vendue)

89,7 96,9 93,9 Marge d'exploitation (par tms vendue)

31,6 31,1 16,6 Marge bénéficiaire

26 % 24 % 15 %

Prix de vente moyen réalisé brut par tms vendue



T3

Exercice 2026 T2

Exercice 2026 T3

Exercice 2025







Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 895 300 3 850 900 3 287 400







(en milliers de dollars, sauf les montants par tms)





Produits 472 309 492 890 363 170 Ajustements de prix provisoires (4 373) (40 935) 17 407 Frais de transport maritime et autres coûts 166 539 154 436 141 568 Produits bruts 634 475 606 391 522 145







Prix de vente moyen réalisé brut (par tms vendue) 162,9 157,5 158,8

SOURCE Champion Iron Limited

