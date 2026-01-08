MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - SYDNEY, le 9 janvier 2026 - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce que les services ferroviaires ont repris à la suite d'un récent déraillement de train exploité par un tiers sur le chemin de fer de Quebec North Shore and Labrador (« QNSL »), qui est utilisé pour transporter le concentré de minerai de fer de haute pureté produit à la mine du Lac Bloom (« Lac Bloom ») jusqu'au port de Sept-Îles (le « chemin de fer »). Le déraillement sur le chemin de fer a eu lieu le 28 décembre 2025 (heure de Montréal) (le « déraillement ») et les services ont graduellement repris à compter du 4 janvier 2026. Bien que les opérations au Lac Bloom n'aient pas été affectées de manière significative par l'interruption des services sur le chemin de fer, la Société a dû accumuler des stocks de concentré de minerai de fer de haute pureté sur son site minier. Champion collabore avec QNSL afin d'optimiser la reprise graduelle des services sur le chemin de fer et atténuer l'impact sur ses opérations et ses ventes.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de plus faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P62. Champion expédie du concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a livré à l'échelle mondiale, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, une entité aussi détenue par Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation, qui possède le projet Kami. Le projet Kami est situé à proximité d'infrastructures disponibles, à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le portefeuille de propriétés Cluster II situé à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions ou certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs indépendants de la volonté de la Société ou qu'elle ne peut prévoir.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les attentes de la direction concernant les interruptions de service sur le chemin de fer, la reprise des services sur le chemin de fer, l'impact sur les opérations et les ventes de la Société du déraillement et des interruptions de service sur le chemin de fer, et la collaboration avec QNSL afin d'atténuer les impacts du déraillement.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, le prix futur du minerai de fer; les coûts liés au transport futurs; les incertitudes sur le plan économique, concurrentiel, politique et social; la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; le moment du passage de l'industrie sidérurgique aux fours à arc électrique et l'incertitude qui s'y rattache, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute teneur; l'incapacité des usines, des équipements ou des processus à fonctionner comme prévu; les retards dans l'obtention des approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement des activités de mise en valeur ou de construction; les résultats des études de faisabilité et d'autres études; les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité et d'autres études; les délais liés aux projets; les événements géopolitiques; et les incidences liées aux catastrophes et aux crises sanitaires sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les activités de Champion, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les « facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2025, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le chef de la direction de Champion, David Cataford.

SOURCE Champion Iron Limited

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Champion Iron Limited, Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior, Développement corporatif et marchés des capitaux, +1-514-316-4858, poste 1128, [email protected]