Production trimestrielle de 3,4 Mtmh, ventes de 3,5 Mtms et coût comptant d'environ 82,7 $/tms 1

La mise en service du projet RDPB progresse comme prévu; les premiers essais de production ont été complétés avec succès en mars 2026 et la production d'un produit pour vente commerciale est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2026

L'acquisition annoncée antérieurement de Rana Gruber, un producteur norvégien de minerai de fer de haute pureté de premier plan, a été clôturée en avril 2026

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - SYDNEY, le 30 avril 2026 - Champion Iron Limited (ASX : CIA) (TSX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats de production et ses charges d'exploitation minière pour le quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2026. Les résultats financiers annuels audités et les résultats opérationnels détaillés seront publiés avant la tenue par la Société d'une conférence téléphonique et d'une webdiffusion le 28 mai 2026.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « Notre équipe continue de mettre l'accent sur l'efficacité et l'exécution disciplinée, tout en menant à bien des initiatives qui ont pour but d'optimiser nos opérations, renforcer nos performances commerciales et faire avancer nos projets de croissance. Parallèlement, notre projet RDPB progresse comme prévu et la production d'un premier produit pour vente commerciale est attendue au deuxième trimestre de l'année civile. Par ailleurs, la récente clôture de la transaction visant Rana Gruber ASA (« Rana Gruber ») marque une étape importante pour Champion. Elle renforce notre leadership en tant que producteur de minerai de fer de haute pureté à faible empreinte carbone tout en augmentant nos flux de trésorerie, ce qui nous permettra de tirer parti d'occasions pour maximiser la valeur à long terme pour nos actionnaires et pour les communautés où nous exerçons nos activités. »

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 28 mai 2026 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 31 mars 2026. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucun accident de travail sérieux ni incident environnemental majeur n'a été signalé durant le trimestre terminé le 31 mars 2026;

Production trimestrielle de 3,4 Mtmh de concentré à haute pureté (66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, en progression de 8 % comparativement à la même période de l'année précédente, et comparable à la production du deuxième trimestre de l'exercice financier 2026, au cours duquel la Société avait aussi procédé à l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration;

Ventes trimestrielles de 3,5 Mtms pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, comparable à la même période de l'année précédente, malgré une interruption des services ferroviaires provoquée par le déraillement d'un train exploité par un tiers qui a pris fin le 4 janvier 2026, suivie de perturbations persistantes des services, jusqu'à ce que les activités de l'opérateur du chemin de fer reviennent à la normale, ainsi que des conditions hivernales particulièrement difficiles;

Les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom et au port ont diminué pour s'établir à 1,3 Mtmh au 31 mars 2026 comparativement à 1,5 Mtmh au 31 décembre 2025; et

Solide performance minière au Lac Bloom, avec 20,9 Mtmh de matériel extrait et transporté durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, en hausse de 3 % comparativement à la même période de l'année précédente, grâce à l'utilisation accrue et améliorée des équipements de chargement et de forage et à la disponibilité des camions de halage.

Résultats financiers

Coût comptant C1 pour le concentré de minerai de fer chargé sur les navires au port de Sept-Îles totalisant environ 82,7 $/tms 1 (60 $ US/tms), en hausse de 12 % d'un trimestre à l'autre, en raison principalement de l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration, et en hausse de 3 % d'une année à l'autre. Le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 a été impacté par les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire plus élevés en raison des volumes inférieurs transportés jusqu'aux installations portuaires, compte tenu du déraillement de train et des conditions hivernales sévères, ainsi que par la hausse substantielle des prix pour le carburant à la fin du trimestre découlant du conflit au Moyen-Orient;

(60 $ US/tms), en hausse de 12 % d'un trimestre à l'autre, en raison principalement de l'entretien semestriel planifié des deux usines de concentration, et en hausse de 3 % d'une année à l'autre. Le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 a été impacté par les coûts de transport terrestre et de manutention portuaire plus élevés en raison des volumes inférieurs transportés jusqu'aux installations portuaires, compte tenu du déraillement de train et des conditions hivernales sévères, ainsi que par la hausse substantielle des prix pour le carburant à la fin du trimestre découlant du conflit au Moyen-Orient; Le solde de trésorerie, en excluant la portion inutilisée des contributions en espèces initiales de Nippon Steel Corporation (« Nippon Steel ») et Sojitz Corporation (« Sojitz », et collectivement avec Nippon Steel, les « partenaires ») détenues dans un compte de trésorerie affectée par Kami Iron Mine Partnership (le « partenariat Kami »), totalisait 296,8 M$ au 31 mars 2026, en hausse de 51,7 M$ depuis le 31 décembre 2025, reflétant les robustes flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, alors que la Société a continué de faire avancer son projet RDPB et d'investir dans des projets d'investissement durables; et

Solides liquidités disponibles pour soutenir les initiatives de croissance et les besoins généraux de l'entreprise totalisant 812,4 M$1 au 31 mars 2026, comparativement à 751,4 M$1 au 31 décembre 2025.

Mise à jour sur le projet RDPB

Le projet RDPB, qui vise à convertir jusqu'à la moitié de la capacité du Lac Bloom pour produire du minerai de fer de qualité RD pour bouletage d'une teneur allant jusqu'à 69 % Fe, a progressé comme prévu. Le début de la production pour vente commerciale est anticipé d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2026 avec une augmentation graduelle des volumes de production par la suite;

Les activités de mise en service ont progressé parallèlement aux travaux de construction, avec un renforcement des vérifications pré-opérationnelles et la mise en service à l'eau, ce qui a permis de compléter avec succès les premiers essais de production en mars 2026; et

Les investissements trimestriels et cumulatifs s'élevaient à environ 39 M$ et 480 M$, respectivement, au 31 mars 2026, comparativement à un investissement cumulatif estimé à 500 M$.

Projets en développement et autres initiatives de croissance

Le 10 avril 2026, la Société a conclu l'acquisition de Rana Gruber, conformément aux modalités de son offre publique de rachat volontaire en espèces, recommandée et annoncée antérieurement. 92,48 % des actions émises et en circulation de Rana Gruber ont été déposées dans le cadre de l'offre de rachat. La Société a par la suite procédé à l'acquisition obligatoire des actions restantes et est devenue propriétaire de 100 % des actions de Rana Gruber le 17 avril 2026. La transaction a été finalisée à un prix d'acquisition total d'environ 300 millions de dollars américains, frais et dépenses connexes en sus (l'« acquisition »), et a été financée grâce à une combinaison d'une nouvelle facilité de prêt à terme garanti d'un montant de 150 millions de dollars américains de quatre ans (le « prêt à terme »), du produit net d'un placement privé d'actions de 100 millions de dollars américains réalisé avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, et des liquidités disponibles. De plus amples détails concernant l'acquisition sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 10 avril 2026 (Montréal), disponible sous son profil auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au , sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com;

, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com; En lien avec l'acquisition, Champion et certaines de ses filiales ont refinancé les facilités de crédit de premier rang consortiales de la Société en date du 1 er avril 2026 afin, entre autres choses, de reporter l'échéance jusqu'en avril 2030, d'établir le prêt à terme et d'apporter des modifications à la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 400 millions de dollars américains, notamment pour tenir compte de l'acquisition;

avril 2026 afin, entre autres choses, de reporter l'échéance jusqu'en avril 2030, d'établir le prêt à terme et d'apporter des modifications à la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 400 millions de dollars américains, notamment pour tenir compte de l'acquisition; Le partenariat Kami a reçu une contribution financière de Ressources naturelles Canada, dans le cadre du Fonds du premier et du dernier kilomètre (anciennement Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques), afin de faire progresser l'étude de faisabilité afférente aux principales infrastructures énergétiques et de transport du projet Kami; et

Poursuite des travaux dans le cadre de l'étude de faisabilité définitive (« EFD ») du projet Kami, laquelle devrait être complétée au deuxième semestre de l'année civile 2026.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

La Société effectue l'entretien planifié de ses deux usines en tandem, aux deuxième et quatrième trimestres financiers, ce qui peut générer des variations marquées d'un trimestre à l'autre au niveau de la production et des coûts d'extraction minière et de traitement.



T4

Exercice 2026 T3

Exercice 2026 Variation

trimestrielle T4

Exercice 2025 Variation

annuelle











Données d'exploitation









Stérile extrait et transporté (tmh) 10 979 800 12 088 600 (9 %) 10 886 200 1 % Minerai extrait et transporté (tmh) 9 915 100 10 549 700 (6 %) 9 470 100 5 % Matériel extrait et transporté (tmh) 20 894 900 22 638 300 (8 %) 20 356 300 3 % Ratio de déblaiement 1,11 1,15 (3 %) 1,15 (3 %) Minerai broyé (tmh) 9 744 200 10 443 200 (7 %) 9 160 300 6 % Teneur d'alimentation (% Fe) 28,8 29,1 (1 %) 29,2 (1 %) Récupération du Fe (%) 80,6 79,7 1 % 78,3 3 % Teneur du produit (% Fe) 66,2 66,5 -- % 66,5 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh) 3 435 100 3 661 400 (6 %) 3 167 000 8 % Concentré de minerai de fer vendu (tms) 3 455 400 3 895 300 (11 %) 3 495 300 (1 %)

Le Lac Bloom a produit 3,4 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute pureté (66,2 % Fe) au cours du trimestre terminé le 31 mars 2026, une progression de 8 % comparativement à la même période en 2025, principalement attribuable à la productivité et à la récupération du fer plus élevées, partiellement contrebalancée par une teneur d'alimentation plus basse. Durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, le taux de récupération du fer a grimpé à 80,6 % par rapport à 78,3 % lors de la même période en 2025, bénéficiant du rendement accru des systèmes gravimétriques, grâce à l'application de programmes de travaux et l'optimisation des opérations. Tout en sachant que les taux de récupération du fer peuvent fluctuer en fonction du plan minier et de ses variations dans la teneur d'alimentation, la Société poursuivra ses efforts pour améliorer et stabiliser ses taux de récupération du fer au fil du temps.

Le volume des ventes de concentré de minerai de fer durant le trimestre terminé le 31 mars 2026 était comparable à la même période de l'année précédente, et a surpassé la production pour le cinquième trimestre consécutif, alors que la Société a continué de réduire ses stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom et au port de Sept-Îles. Les volumes vendus ont été défavorablement affectés par le déraillement d'un train exploité par un tiers qui a mené à une interruption des services ferroviaires au début de la période, suivie de perturbations qui ont persisté sur une grande partie du trimestre. Conséquemment, le cumul des stocks de concentré de minerai de fer au Lac Bloom et au port totalisait 1,3 Mtmh au 31 mars 2026, comparativement à 1,5 Mtmh au 31 décembre 2025. La Société évalue présentement des stratégies de gestion des stocks au site minier et au port en prévision des changements à venir au niveau de son offre de produits avec l'arrivée de minerai de fer de qualité RDPB, afin de maintenir ses stocks de concentré de minerai de fer à des niveaux adéquats pour gérer la logistique de production et de vente.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, la Société a extrait et transporté 20,9 Mtmh de stériles et de minerai, surpassant le volume de 20,4 Mtmh enregistré à la même période de l'année précédente. Cette solide performance minière reflète l'ajout d'équipements de chargement et la récente mise en service d'une nouvelle foreuse, ainsi que de meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité des camions de halage. Le ratio de déblaiement pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 s'est établi à 1,11, comparativement au ratio de 1,15 enregistré à la même période de l'année précédente. Champion prévoit maintenir les activités de déblaiement à des niveaux élevés lors des périodes à venir, conformément à son plan sur la durée de vie de la mine.

3. Coût des ventes et coût comptant C1

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, le coût des ventes a totalisé environ 286 M$, avec un coût comptant C1 de 82,7 $/tms1, comparativement à 279,6 M$ avec un coût comptant C1 de 80,0 $/tms1 à la même période en 2025.

Bien que la Société ait réduit ses coûts d'extraction et de traitement du minerai au cours du trimestre, cette amélioration a été entièrement contrebalancée par une hausse des coûts de transport terrestre et de manutention portuaire, attribuable à des volumes transportés jusqu'au port de Sept-Îles nettement inférieurs à ceux de la période comparative, notamment en raison du déraillement de train susmentionné et des conditions hivernales sévères. Cette diminution des volumes de concentré de minerai de fer transportés a mené à une réduction des remises sur volumes et un moindre amortissement des coûts fixes des installations portuaires. L'indexation semestrielle des prix contractuels a aussi contribué à l'augmentation des coûts de transport terrestre et de manutention portuaire durant le trimestre. De plus, en mars 2026, le coût comptant C1 a commencé à subir l'impact défavorable d'une hausse marquée des prix pour le carburant découlant du conflit au Moyen-Orient et des contraintes d'approvisionnement associées.

4. Activités d'exploration

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a conclu aucune entente d'option.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2026, des dépenses d'exploration et d'évaluation d'environ 1 M$ ont été engagées, comparativement à 11,0 M$ pour la même période de l'année précédente. La diminution des investissements d'une année à l'autre reflète le transfert des propriétés Kami au partenariat Kami et l'acquisition par les partenaires d'une participation globale de 49 % dans le partenariat Kami en septembre 2025.

Les dépenses d'exploration et d'évaluation étaient liées à des activités effectuées au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. De plus amples détails sur les projets d'exploration, ainsi que des cartes, sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations et Projets .

5. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 28 mai 2026 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-699-1199 en Amérique du Nord ou le +61-2-8017-1385 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-660-6345 en Amérique du Nord ou le +1-289-819-1450 outremer, puis en composant le code d'accès 43604#.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est un producteur de minerai de fer de haute pureté, avec des activités au Canada et en Norvège. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Minerai de fer Québec inc., Champion détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux usines de concentration qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable, ayant une capacité nominale combinée de 15 millions de tonnes métriques humides par année. Les deux usines de concentration produisent du concentré de minerai de fer de haute pureté (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Champion expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec. Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, Champion investit pour être en mesure de convertir jusqu'à la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer de haute pureté et à plus faible teneur en contaminants du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport à l'indice P61.

Champion détient et exploite également Rana Gruber ASA, un producteur norvégien de minerai de fer établi à Mo i Rana, Nordland. Avec une production continue depuis les années 1960, Rana Gruber produit environ 1,8 million de tonnes métriques sèches par année de concentré de minerai de fer, d'hématite et de magnétite.

À partir de ses deux sites d'exploitation, Champion a livré ses concentrés de minerai de fer à l'échelle mondiale, notamment en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus de ses mines en production, Champion détient une participation de 51 % dans Kami Iron Mine Partnership, en partenariat avec Nippon Steel Corporation et Sojitz Corporation. Le projet est situé à proximité d'infrastructures existantes, à seulement 21 kilomètres au sud-est du Lac Bloom. Champion détient également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant les propriétés Cluster II, situées à moins de 60 kilomètres au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières applicable (des « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « sera », « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) la durée de vie de la mine du Lac Bloom, les taux de récupération du fer, la production, les retombées économiques et autres, et les occasions et avantages associés; (ii) le projet visant à valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer et à convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtmh par année du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la réduction directe pour bouletage (le projet RDPB), l'échéancier de réalisation anticipé du projet RDPB, les dépenses d'investissement, le budget et le financement, les paramètres de production, les paramètres techniques, les prix plus avantageux, les gains d'efficacité, les retombées économiques et autres, les discussions connexes avec des clients potentiels et les attentes à l'égard de ces derniers, la date prévue de la mise en service, des expéditions commerciales de minerai de fer et de la montée en puissance du projet RDPB et leur impact sur la production, les ventes et les résultats financiers; (iii) le potentiel du projet Kami de produire un produit de qualité RD, la réalisation d'une EFD ainsi que sa date de réalisation; (iv) les attentes de la Société en lien avec l'acquisition de Rana Gruber récemment clôturée; (v) la stratégie de rendements pour les actionnaires de la Société; (vi) le changement des méthodes de production de l'industrie sidérurgique, la croissance prévue de la demande mondiale pour des produits de minerai de fer à plus haute pureté et de fer préréduit (DRI), ainsi que le déficit de marché et les primes plus élevées qui s'en suivent, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la transition de l'offre de produits de la Société (y compris la production de produits RDPB de haute pureté), son expansion géographique, l'élargissement de ses marchés et de sa clientèle, les investissements connexes ainsi que les avantages attendus; (vii) le maintien d'activités de déblaiement accrues; (viii) la quantité des stocks de minerai accumulés et les stratégies de gestion des stocks de minerai de la Société; (ix) les taux et les niveaux de production et de récupération du fer, les caractéristiques du minerai et la performance de la Société ainsi que les stratégies et les programmes de travaux connexes visant à optimiser les opérations; (x) les liquidités disponibles et la marge de manœuvre financière de la Société; et (xi) la croissance et les opportunités de la Société en général.

Risques

Bien que la Société croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les prix futurs du minerai de fer; (ii) les futurs coûts de transport; (iii) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (iv) la disponibilité continue de capital et de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (v) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique aux fours à arc électrique, et l'impact sur la demande pour du matériel d'alimentation à haute pureté; (vi) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu, y compris ceux des fournisseurs tiers ou des contreparties; (vii) des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; (viii) les résultats des études de faisabilité; (ix) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (x) les délais dans les projets; (xi) les événements géopolitiques; (xii) les effets de catastrophes et de crises de santé publique sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; (xiii) l'incapacité de la Société d'intégrer avec succès les activités, systèmes et opérations de Rana Gruber dans les délais anticipés et aux niveaux de coûts estimés et de maintenir en poste les membres clés de son personnel, et les éventuels coûts ou passifs non divulgués en lien avec l'acquisition de Rana Gruber, ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2026 et pour le trimestre terminé le 31 mars 2026, disponibles sous le profil de la Société auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au , sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

Rien ne garantit que l'un ou l'autre des énoncés prospectifs se révélera exact, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Mises à jour ultérieures

Tous les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse sont donnés en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et sont fondés sur les jugements et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), RD (réduction directe), RDPB (réduction directe pour bouletage), projet Kami (projet Kamistiatusset), indice P62 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 62 % Fe) et P61 (indice Platts IODEX CFR Chine pour le minerai de fer à 61 % Fe). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas, et « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière telles qu'émises par l'International Accounting Standards Board.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration.

Les états financiers consolidés audités de la Société et le rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2026 seront disponibles sous le profil de la Société auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ), sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com) le 28 mai 2026.

_____________________________ 1 Le coût comptant C1 et les liquidités disponibles sont, respectivement, un ratio financier et une mesure financière non conformes aux IFRS, qui n'ont pas de définition standard en vertu des IFRS et qui pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Le coût comptant C1 est défini comme étant le coût des ventes avant les coûts marginaux liés aux frais de démarrage du Lac Bloom (le cas échéant), divisé par les tms de concentré de minerai de fer vendues. Cette mesure est un outil important qui permet de suivre la performance au niveau des coûts opérationnels. Les liquidités disponibles englobent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme (le cas échéant) et les montants inutilisés sur les facilités de crédit. La Société utilise les liquidités disponibles pour mesurer les liquidités lui permettant de répondre aux exigences des prêteurs, financer ses dépenses en immobilisations et soutenir ses opérations. Le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 et les liquidités disponibles au 31 mars 2026 sont non audités. Un rapprochement des mesures conformes aux IFRS les plus comparables au coût comptant C1 et aux liquidités disponibles des trimestres précédents divulgués dans ce communiqué a été intégré par renvoi et peut être consulté à la rubrique 20 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2025, disponible auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au , sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

SOURCE Champion Iron Limited

Pour plus de renseignements : Champion Iron Limited, Michael Marcotte, CFA, Vice-président sénior au développement corporatif et aux marchés des capitaux, +1-514-316-4858, poste 1128, [email protected]