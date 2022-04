Production trimestrielle robuste de 1 869 000 tmh et production annuelle de 7 907 300 tmh alors que le projet de la phase II d'expansion de la mine du Lac Bloom arrive à terme

MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW/ - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats de production et ses charges d'exploitation minière pour le quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2022. Les résultats financiers audités et les résultats opérationnels détaillés seront publiés avant la tenue par la Société d'une conférence téléphonique et d'une webdiffusion le 26 mai 2022.

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 26 mai 2022 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 22 h 30 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier terminés le 31 mars 2022. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants

Santé et sécurité

Aucune blessure sérieuse ni aucun enjeu environnemental majeur n'a été signalé durant la période;

Des campagnes de sensibilisation en santé et sécurité sont en place et des efforts d'amélioration continue sont déployés à tous les niveaux de l'organisation; et

Laboratoire de dépistage de la COVID-19 et mesures de prévention maintenues dans le respect des directives du gouvernement du Québec afin d'atténuer les risques liés à la COVID-19 et limiter la propagation des variants.

Financiers

Dividende inaugural de 0,10 $ par action ordinaire versé le 1 er mars 2022 aux actionnaires de Champion à la fermeture des bureaux le 8 février 2022 en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 30 septembre 2021; et

mars 2022 aux actionnaires de Champion à la fermeture des bureaux le 8 février 2022 en lien avec les résultats semestriels pour la période terminée le 30 septembre Liquidités disponibles1 et trésorerie soumise à des restrictions totalisant 396,4 M$ au 31 mars 2022, comparativement à 543,4 M$ au 31 décembre 2021 et à 680,5 M$ au 31 mars 2021, reflétant la construction en cours du projet de la phase II d'expansion, les variations du fonds de roulement et le versement de dividendes.

Opérationnels

Production de 1 869 000 tmh de concentré de minerai de fer (Fe) à haute teneur (66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 2 011 400 tmh de concentré à haute teneur (66,5 % Fe) à la même période en 2021. Production de 7 907 300 tmh de concentré à haute teneur (66,2 % Fe) pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 8 001 200 tmh de concentré à haute teneur (66,4 % Fe) à la même période en 2021;

(66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 2 011 400 tmh de concentré à haute (66,5 % Fe) à la même période en 2021. Production de 7 907 300 tmh de concentré à haute (66,2 % Fe) pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, comparativement à 8 001 200 tmh de concentré à haute (66,4 % Fe) à la même période en 2021; Taux de récupération du Fe stable, à 82,7 % pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 82,6 % pour la même période en 2021; et

Coût comptant total franco à bord (« FAB »)2 de 60,0 $/tms (47,4 $ US/tms) (C1) pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 54,4 $/tms (43,0 $ US/tms) à la même période en 2021, reflétant principalement la hausse des coûts pour le carburant et les explosifs.

État d'avancement de la phase II

Achèvement imminent du projet de la phase II d'expansion de la mine du Lac Bloom dont le début de la production commerciale est anticipé d'ici la fin de l'année civile 2022.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a indiqué : « Nos solides résultats opérationnels pour le trimestre et l'exercice témoignent de l'engagement et du professionnalisme de nos employés et de notre équipe. Malgré les nombreux défis imposés par la pandémie et la complexité logistique accrue pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, notre projet de la phase II d'expansion arrive à terme et la mise en service est prévue sous peu. Des études portant sur d'autres opportunités de croissance organique sont en cours afin de tirer profit de la demande croissante pour les produits de minerai de fer de haute pureté que nous produisons dans notre juridiction d'exploitation stable et recherchée. »

2. Mise à jour de la phase II du Lac Bloom

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2022, la Société a fait progresser les derniers programmes de travaux requis pour la mise en service du projet de la phase II. Maintenant que le projet est presque terminé, le début de la production commerciale est anticipé d'ici la fin de l'année civile 2022. Plusieurs étapes ont été franchies et les travaux suivants ont été entrepris au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022 :

Mise en service, avec circulation d'eau, de plusieurs systèmes de traitement et de tous les services auxiliaires à l'usine;

Obtention de l'approbation du gouvernement provincial requise pour agrandir le parc à résidus afin d'accommoder la totalité du plan d'exploitation minière, en attente de l'autorisation finale du gouvernement fédéral; et

Poursuite des travaux de construction.

3. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom





Trois mois terminés le

Exercice terminé le



31 mars

31 mars



2022 2021 Variance

2022 2021 Variance

















Données d'exploitation















Stérile extrait et transporté (tmh)

5 071 700 3 796 300 34 %

20 512 500 15 481 100 33 % Minerai extrait et transporté (tmh)

5 388 200 5 636 100 (4 %)

22 263 200 21 571 700 3 % Matériel extrait et transporté (tmh)

10 459 900 9 432 400 11 %

42 775 700 37 052 800 15 %

















Ratio de découverture

0,94 0,67 40 %

0,92 0,72 28 %

















Minerai broyé (tmh)

4 904 100 5 237 800 (6 %)

20 972 100 20 598 700 2 % Teneur d'alimentation (% Fe)

30,3 30,7 (1 %)

29,9 30,7 (3 %) Récupération du Fe (%)

82,7 82,6 --%

83,2 83,5 --% Teneur du produit (% Fe)

66,2 66,5 --%

66,2 66,4 --% Concentré de minerai de fer produit (tmh)

1 869 000 2 011 400 (7 %)

7 907 300 8 001 200 (1 %) Concentré de minerai de fer vendu (tms)

1 889 900 1 971 100 (4 %)

7 650 600 7 684 500 --%



































Statistiques (en dollars par tms vendue)















Coût comptant total (C1)2

60,0 54,4 10 %

58,9 54,2 9 %



Rendement opérationnel

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2022, 10 459 900 tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 9 432 400 tonnes à la même période en 2021, pour une progression de 11 %. Le ratio de découverture actuel reste dans les niveaux prévus au plan d'exploitation minière révisé qui tient compte des préparatifs en vue des opérations de la phase II. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce à l'ajout d'équipement au niveau des opérations comparativement à la même période l'an dernier, contrebalancée par un cycle de transport plus long puisque le matériel provenait de différentes fosses, dont certaines ont été approfondies au fil du temps et des activités minières, contribuant ainsi à un cycle de transport de plus en plus long d'une année à l'autre.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2022 s'est établie à 30,3 %, comparativement à 30,7 % à la même période en 2021. La variation de la teneur d'alimentation est attribuable à la présence d'un mélange de minerais à plus basse teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste donc conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Par ailleurs, le taux de récupération du Fe moyen de la Société est resté stable d'un trimestre à l'autre, grâce à la constance du circuit de récupération.

Le Lac Bloom a produit 1 869 000 tmh de concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, en baisse de 7 % comparativement aux 2 011 400 tmh de concentré à 66,5 % Fe à la même période en 2021. La production légèrement en baisse est attribuable à la teneur d'alimentation plus basse et au débit de traitement plus faible. En effet, l'usine a traité 4 904 100 tonnes de minerai pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, comparativement à 5 237 800 tonnes à la même période l'an dernier. Le débit de traitement pour la période a été affecté par les pertes d'efficience opérationnelle engendrées par la propagation du variant Omicron de la COVID-19 et par des entretiens mineurs non planifiés.

4. Charges d'exploitation minière

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, le coût comptant total2 ou le coût comptant C12 par tonne, excluant les frais marginaux et spécifiques liés à la COVID-19, a totalisé 60,0 $/tms, comparativement à 54,4 $/tms à la même période en 2021. La hausse des prix pour le carburant, la durée plus longue des cycles de transport associés au plan d'exploitation minière actuel et l'ajout d'équipements miniers au niveau des opérations dans le cadre des préparatifs de la phase II ont eu un impact négatif sur le coût comptant total2 pour le trimestre terminé le 31 mars 2022. Les coûts plus élevés pour les explosifs ont aussi contribué à la hausse du coût comptant pour la période.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, la Société a produit du minerai de fer à haute teneur à un coût comptant total2 de 58,9 $/tms, comparativement à 54,2 $/tms pour l'exercice terminé le 31 mars 2021. Cette variation est attribuable aux mêmes facteurs qui ont eu un effet sur le coût comptant total2 pour le trimestre terminé le 31 mars 2022. De plus, des entretiens mineurs non planifiés ont contribué à la hausse du coût comptant pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.

5. Activités d'exploration

Il n'y a eu aucun changement significatif au niveau des activités d'exploration pour le trimestre terminé le 31 mars 2022.

6. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détails auront lieu le 26 mai 2022 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 22 h 30 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à partir de la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le 1-888-390-0546 en Amérique du Nord ou le +1-800-076-068 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-390-0541 en Amérique du Nord ou le +1-416-764-8677 outremer, puis en composant le code d'accès 919862 #.

À propos de Champion Iron Limited

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec un concentrateur qui s'alimente principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. La phase I de l'usine du Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 Mtpa et produit du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et a prouvé sa capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe), qui ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et le vend à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du projet de la phase II d'expansion dont les travaux de construction sont en cours au Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, y compris les attentes de la direction concernant : (i) le projet de la phase II d'expansion de la Société et son état d'avancement incluant son échéancier de réalisation, de mise en service et de production commerciale et l'expédition de concentré de minerai de fer; (ii) l'atténuation des risques liés à la COVID-19 et la limitation de la propagation de ses variants, incluant les impacts et les effets de la COVID-19; (iii) la stratégie de la Société d'évaluer ses opportunités de croissance au sein même de son portefeuille de propriétés; (iv) l'accent mis par la Société sur les opportunités de croissance et la création de bénéfices et de flux de trésorerie durables; (v) la vision de la Société de fournir des produits de minerai de fer de qualité supérieure aux marchés, offrant une solution mondiale pour la réduction des émissions dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de l'acier; (vi) la durée de vie de la mine du Lac Bloom et les autorisations et approbations s'y rapportant; et (vii) la demande croissante pour des produits de minerai de fer à plus haute teneur. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent » « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : les résultats des études de faisabilité; les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; les délais dans les projets; la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; les futurs coûts de transport; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle 2021 de la Société et dans le rapport de gestion pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2021 de la Société, tous deux disponibles sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse : www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans ces énoncés et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué : $ US (dollar américain), $ (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), et phase II (projet de la phase II d'expansion).

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Des copies des états financiers consolidés audités de la Société et du rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 seront disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR ( www.sedar.com ), auprès de l'ASX ( www.asx.com.au ) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com) le 26 mai 2022.





__________________________________________________________ 1 Les liquidités disponibles sont une mesure de rendement financier non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition officielle en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Les liquidités disponibles incluent les espèces et les quasi-espèces ainsi que les investissements à court terme. La Société utilise les liquidités disponibles pour mesurer ses liquidités afin de répondre aux exigences des prêteurs, financer ses dépenses en immobilisations et soutenir les opérations. 2 Le coût comptant total est un ratio financier non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition officielle en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Le coût comptant total est défini comme étant le coût des ventes avant les coûts marginaux liés à la COVID-19, divisé par la quantité de concentré de minerai de fer vendu en tms. Ce paramètre est un outil important qui permet de suivre le rendement en termes de coûts d'exploitation.





