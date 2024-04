Production trimestrielle de 3,3 Mtmh, ventes de 3,0 Mtms et coût comptant d'environ 77 $/tms 1

Solidification des opérations au Lac Bloom à la suite d'une stratégie visant à identifier les blocages opérationnels et les investissements requis pour accroître la capacité nominale au-delà de 15 Mtpa

Ratification d'une nouvelle convention collective de 5 ans avec les employés syndiqués du Lac Bloom

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - (Sydney, le 24 avril 2024) - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») annonce ses résultats de production et ses charges d'exploitation minière pour le quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2024. Les résultats financiers audités et les résultats opérationnels détaillés seront publiés avant la tenue par la Société d'une conférence téléphonique et d'une webdiffusion le 31 mai 2024.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « La nouvelle convention collective signée au cours du trimestre est mutuellement bénéfique pour toutes nos parties prenantes. Sa durée de 5 ans procure une stabilité à long terme pour nos employés, notre organisation et la communauté. D'un point de vue opérationnel, nous avons maintenu notre stratégie de pousser la production du Lac Bloom au-delà de sa capacité nominale au trimestre précédent. Cela a engendré une volatilité de la production à court terme, mais nous a permis d'identifier et de confirmer où se trouvent les blocages opérationnels dans nos installations. Notre équipe technique analyse maintenant les investissements requis pour augmenter structurellement la production du Lac Bloom au-delà de 15 Mtpa au fil du temps. Tout en solidifiant nos opérations, nous maintenons nos attentes à l'égard de l'opérateur du chemin de fer pour que les services de transport ferroviaire soient améliorés et suivent notre rythme de production pour nous permettre de continuer d'exercer notre leadership dans la chaîne d'approvisionnement de l'acier vert. »

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 31 mai 2024 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2024. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

1. Faits saillants du trimestre

Opérations et développement durable

Aucune blessure sérieuse et aucun incident environnemental majeur signalé durant le trimestre;

Ratification d'une nouvelle convention collective de 5 ans avec les employés syndiqués du Lac Bloom, procurant une stabilité à long terme pour les employés, la Société et la communauté;

Nomination de M. Ronnie Beevor au conseil d'administration en mars 2024, qui cumule des décennies d'expérience pertinente à titre d'administrateur et de président du conseil de diverses sociétés minières qui ont connu du succès;

au conseil d'administration en mars 2024, qui cumule des décennies d'expérience pertinente à titre d'administrateur et de président du conseil de diverses sociétés minières qui ont connu du succès; Production trimestrielle de 3,3 Mtmh (3,2 Mtms) de concentré à haute teneur (66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, en baisse de 19 % comparativement au trimestre précédent, mais en hausse de 6 % par rapport à la même période l'an dernier;

(66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, en baisse de 19 % comparativement au trimestre précédent, mais en hausse de 6 % par rapport à la même période l'an dernier; Ventes trimestrielles de 3,0 Mtms de concentré de minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, en baisse de 8 % et de 4 % comparativement au trimestre précédent et à la même période de l'année précédente, respectivement; et

La Société maintient ses attentes à l'égard de l'opérateur du chemin de fer pour que les services de transport ferroviaire prévus au contrat permettent de transporter la production et les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom au cours des périodes à venir. Les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom s'élevaient à 2,7 Mtmh au 31 mars 2024.

Résultats financiers

Coût comptant C1 d'environ 77 $/tms 1 (57 $ US/tms), en hausse de 5 % d'un trimestre à l'autre, mais en baisse de 3 % d'une année à l'autre;

(57 $ US/tms), en hausse de 5 % d'un trimestre à l'autre, mais en baisse de 3 % d'une année à l'autre; Situation de trésorerie solide à la fin du trimestre, avec 400,1 M$ en trésorerie et en équivalents de trésorerie au 31 mars 2024, en hausse de 12,7 M$ depuis le 31 décembre 2023; et

Les liquidités disponibles pour soutenir les initiatives de croissance, incluant les montants disponibles en vertu des facilités de crédit de la Société, totalisaient 942,1 M$1 à la fin du trimestre, comparativement à 937,6 M$1 au 31 décembre 2023.

Croissance et développement

Dépôt de l'étude annoncée antérieurement sur le projet Kami, préparée conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») et au chapitre 5 des Règles d'inscription de l'ASX, intitulée « Pre-Feasibility Study for the Kamistiatusset ("Kami") Iron Ore Property », qui évaluait la construction d'installations minières et de traitement visant à produire du minerai de fer de qualité réduction directe (« RD ») pour bouletage des propriétés de la mine Kami proposée. La Société continue d'évaluer les possibilités d'améliorer les paramètres économiques du projet et de prendre part à des discussions de partenariats stratégiques avant d'envisager une décision finale d'investissement;

Le projet de matériel de qualité RD pour bouletage, qui vise à convertir la moitié de la capacité du Lac Bloom pour produire du minerai de fer de qualité RD pour bouletage d'une teneur allant jusqu'à 69 % Fe, se poursuit en respect des budgets et de l'échéancier, avec les travaux d'ingénierie détaillée et l'approvisionnement qui progressent comme prévu. La mise en service du projet est prévue au deuxième semestre de l'année civile 2025, un échéancier qui reste conditionnel à l'atteinte de jalons de construction critiques d'ici la mi-2024;

allant jusqu'à 69 % Fe, se poursuit en respect des budgets et de l'échéancier, avec les travaux d'ingénierie détaillée et l'approvisionnement qui progressent comme prévu. La mise en service du projet est prévue au deuxième semestre de l'année civile 2025, un échéancier qui reste conditionnel à l'atteinte de jalons de construction critiques d'ici la mi-2024; Évaluation en continu de projets de bouletage RD afin de contribuer davantage à la chaîne d'approvisionnement de l'acier vert et s'inscrire dans la transition accélérée de l'industrie vers des méthodes sidérurgiques ayant recours au fer préréduit et aux fours à arc électrique; et

À la suite de la stratégie de la Société visant à pousser le Lac Bloom au-delà de sa capacité nominale au trimestre précédent, dans le but d'identifier et de confirmer où se trouvent les blocages opérationnels, l'équipe analyse maintenant les investissements requis pour augmenter structurellement la capacité nominale du Lac Bloom au-delà de 15 Mtpa au fil du temps.

2. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom

La phase II du Lac Bloom a atteint la production commerciale en décembre 2022 et a produit à la capacité nominale pendant trente jours consécutifs pour la première fois durant le premier trimestre de l'exercice financier 2024. Durant le troisième trimestre, à la suite de diverses améliorations opérationnelles, la Société a déployé une stratégie visant à identifier où se trouvent les blocages opérationnels au Lac Bloom en poussant les installations au-delà de leur capacité nominale. Cela a permis de confirmer la capacité du Lac Bloom de produire au-delà de sa capacité nominale accrue de 15 Mtpa, mais a réduit la disponibilité de l'équipement de la Société au quatrième trimestre, principalement attribuable à des activités d'entretien non planifiées en raison de l'usure prématurée de l'équipement et d'un entretien majeur des usines qui a été effectué plus tôt que prévu. Alors que la Société solidifie ses opérations, une équipe a été mobilisée pour identifier et analyser les programmes de travaux et les investissements requis pour augmenter structurellement la capacité nominale du Lac Bloom au-delà de 15 Mtpa au fil du temps.

Les expéditions durant le trimestre terminé le 31 mars 2024 ont été affectées par les lacunes qui se sont poursuivies au niveau des services ferroviaires, ainsi que par les activités d'entretien planifiées et non planifiées aux installations portuaires et au chemin de fer. En raison du décalage persistant entre les services ferroviaires et la capacité de production croissante du Lac Bloom, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom ont beaucoup augmenté depuis juin 2023. Au 31 mars 2024, les stocks de concentré de minerai de fer accumulés sur le site du Lac Bloom totalisaient 2,7 Mtmh, en hausse de 0,2 Mtmh depuis décembre 2023.

La Société maintient ses attentes à l'égard de l'opérateur du chemin de fer pour que les services de transport ferroviaire prévus au contrat permettent de transporter la production et les stocks de concentré de minerai de fer accumulés au Lac Bloom au cours des périodes à venir.





T4

Exercice 2024 T3

Exercice 2024 Variation

trimestrielle

T4

Exercice 2023 Variation

annuelle















Données d'exploitation













Stérile extrait et transporté (tmh)

6 498 700 6 993 200 (7) %

5 023 900 29 % Minerai extrait et transporté (tmh)

9 471 200 11 215 800 (16) %

9 193 800 3 % Matériel extrait et transporté (tmh)

15 969 900 18 209 000 (12) %

14 217 700 12 %















Ratio de déblaiement

0,69 0,62 11 %

0,55 25 %















Minerai broyé (tmh)

9 349 100 11 137 000 (16) %

9 054 600 3 % Teneur d'alimentation (% Fe)

28,7 29,4 (2) %

28,4 1 % Récupération du Fe (%)

80,2 81,4 (1) %

78,6 2 % Teneur du produit (% Fe)

66,1 66,3 -- %

66,1 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3 275 400 4 042 600 (19) %

3 084 200 6 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

2 968 900 3 227 500 (8) %

3 092 900 (4) %

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2024, 16,0 millions de tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 14,2 millions de tonnes durant la même période en 2023, pour une progression de 12 %. Cette augmentation reflète la contribution des nouveaux équipements ajoutés, les meilleurs taux d'utilisation et de disponibilité de l'équipement minier et la durée réduite des cycles de transport par camion en lien avec la construction de nouvelles rampes d'accès. Le matériel extrait et transporté lors du trimestre précédent était de 18,2 millions de tonnes, ce qui représente une diminution de 12 % d'un trimestre à l'autre, principalement attribuable à la disponibilité réduite de l'équipement de chargement et aux conditions hivernales.

Le ratio de déblaiement de 0,69 pour le trimestre terminé le 31 mars 2024 était anticipé et plus élevé qu'à la même période de l'année précédente et comparativement au ratio de 0,62 enregistré au trimestre précédent. Le déploiement par la Société de sa stratégie visant à pousser le Lac Bloom au-delà de sa capacité nominale au trimestre précédent afin d'identifier les blocages opérationnels a engendré de la volatilité au niveau de la production du trimestre courant, et des ressources accrues ont été accordées au retrait des stériles. La Société planifie maintenir les activités de déblaiement à un niveau plus élevé, conformément au plan sur la durée de vie de la mine, au cours des trimestres à venir.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2024, les deux usines au Lac Bloom ont traité 9,3 millions de tonnes de minerai, comparativement à 9,1 millions de tonnes à la même période l'an dernier et à 11,1 millions de tonnes au trimestre précédent, en hausse de 3 %, mais en baisse de 16 % respectivement. Le minerai traité au cours du trimestre terminé le 31 mars 2024 a été défavorablement affecté par les activités d'entretien plus longues que prévu, par des pannes imprévues et par un entretien majeur de la deuxième usine qui était planifié, mais qui a été devancé en raison de la production additionnelle du trimestre précédent. Durant le troisième trimestre, la Société a fait fonctionner ses usines au-dessus de leur capacité nominale accrue afin de confirmer leur plein potentiel et aussi pour identifier et confirmer où se trouvent les blocages opérationnels, ce qui a entraîné davantage d'activités d'entretien non planifiées au cours du trimestre terminé le 31 mars 2024.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2024 s'est établie à 28,7 %, comparativement à 28,4 % pour la même période en 2023 et à 29,4 % pour le trimestre précédent. La variation de la teneur d'alimentation se maintient à l'intérieur des variations normales prévues au plan d'exploitation minière.

Le taux moyen de récupération du fer de la Société était de 80,2 % pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, comparativement à 78,6 % pour la même période en 2023 et à 81,4 % au trimestre précédent. L'amélioration du taux de récupération du fer d'une année à l'autre est attribuable aux programmes de travaux qui visaient à accroître le débit de traitement et la récupération du minerai. Grâce aux efforts continus consentis pour optimiser ses circuits de récupération, la Société s'attend à atteindre le taux de récupération du fer ciblé sur la durée de vie de la mine, soit 82,0 %, à brève échéance.

Grâce à un taux de récupération du fer plus élevé et à une teneur d'alimentation comparable, le Lac Bloom a produit 3,3 Mtmh (3,2 Mtms) de concentré de minerai de fer à haute teneur durant le trimestre terminé le 31 mars 2024, en hausse de 6 % comparativement aux 3,1 Mtmh (3,0 Mtms) produites à la même période en 2023, et en baisse de 19 % comparativement au trimestre précédent.

3. Charges d'exploitation minière et de traitement

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2024, le coût des ventes a totalisé près de 227 M$, avec un coût comptant C1 de 77 $/tms1, comparativement à 244,4 M$ avec un coût comptant C1 de 79,0 $/tms1 à la même période en 2023, et à 235,5 M$ avec un coût comptant C1 de 73,0 $/tms1 au trimestre précédent.

L'amélioration du coût comptant d'une année à l'autre est principalement attribuable aux prix plus bas pour le carburant et les explosifs et à la production plus importante, en partie contrebalancés par le recours plus important que prévu à des entrepreneurs afin de pourvoir les postes vacants et par la quantité plus importante d'activités d'entretien planifiées et non planifiées. Le coût comptant pour le trimestre terminé le 31 mars 2024 a continué d'être défavorablement affecté par les niveaux d'expédition inférieurs aux niveaux ciblés qui impactent l'amortissement des coûts de manutention essentiellement fixes aux installations portuaires de Sept-Îles.

4. Activités d'exploration

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2024,

la Société a maintenu toutes ses propriétés en règle et n'a pas conclu d'ententes d'option;

des dépenses d'exploration et d'évaluation d'environ 2 M$ ont été engagées, comparativement à 2,5 M$ à la même période de l'année précédente; et

les dépenses d'exploration et d'évaluation se composaient principalement de coûts associés à la mise à jour de l'étude sur le projet Kami et aux 1 100 mètres de forage d'exploration réalisés sur les propriétés Bloom Est, situées dans la Fosse du Labrador .

De plus amples détails sur les projets d'exploration et des cartes sont disponibles sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations et Projets.

5. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 31 mai 2024 à 9 h 00 (heure de Montréal) / 23 h 00 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-390-0546 en Amérique du Nord ou le +1-800-076-068 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-390-0541 en Amérique du Nord ou le +1-416-764-8677 outremer, puis en composant le code d'accès 003567#.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale entièrement détenue Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Bénéficiant de l'une des ressources les plus pures au monde, la Société investit pour moderniser la moitié de la capacité de la mine du Lac Bloom afin de produire du matériel de qualité réduction directe pour boulettes pouvant atteindre 69 % Fe. Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le portfolio de propriétés Cluster II situé à moins de 60 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

Énoncés prospectifs spécifiques

Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques compris dans le présent communiqué de presse, qui concernent des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) la durée de vie de la mine, les taux de récupération, la production, les retombées économiques et autres de la mine du Lac Bloom; (ii) l'élimination des blocages opérationnels et les opportunités potentielles au-delà de la capacité nominale du Lac Bloom et les investissements connexes; (iii) le projet de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer avec une plus faible concentration de contaminants et de convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement du minerai de fer destiné à la RD, l'échéancier de réalisation et le budget anticipés du projet; (iv) la nouvelle convention collective et son impact prévu sur la Société, ses travailleurs et la communauté; (v) l'étude sur le projet Kami, son objectif visé, incluant l'évaluation du potentiel de production d'un produit destiné à la RD, les paramètres économiques prévus du projet et les discussions avec des partenaires stratégiques; (vi) le virage amorcé au niveau des méthodes de production de l'industrie sidérurgique vers une réduction des émissions et des méthodes de production de l'acier écologiques, et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments; (vii) le maintien des activités de déblaiement; (viii) la quantité des stocks de minerai accumulés, l'expédition des stocks de concentré accumulés, l'augmentation des expéditions de minerai de fer en général et les services ferroviaires connexes; (ix) les taux de récupération ciblés et l'optimisation des circuits de récupération; et * la croissance et les opportunités de la Société en général.

Risques

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les résultats des études de faisabilité; (ii) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (iii) les délais dans les projets; (iv) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique au vert et aux fours à arc électrique; (v) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (vi) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (vii) les prix futurs du minerai de fer; (viii) les futurs coûts de transport; (ix) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; * des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; et (xi) les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel 2023, de la notice annuelle et du rapport de gestion pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2023 de la Société, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

Mises à jour ultérieures

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ CA (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), m (mètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), Kami (Kamistiatusset) et phase II (projet de la phase II d'expansion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière.

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse : www.championiron.com.

La diffusion du présent communiqué de presse a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Les états financiers consolidés audités de la Société et le rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2024 seront disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auprès de l'ASX (www.asx.com.au) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com) le 31 mai 2024.

_______________________ 1 Le coût comptant C1 et les liquidités disponibles sont des mesures financières ou des ratios non conformes aux IFRS, respectivement, qui n'ont pas de définition standard en vertu des IFRS et qui pourraient ne pas être comparables à des mesures financières similaires utilisées par d'autres émetteurs. Le coût comptant C1 est défini comme étant le coût des ventes avant les frais marginaux liés à la COVID-19 et les frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom (le cas échéant), divisé par les tms de concentré de minerai de fer vendues. Cette mesure est un outil important qui permet de suivre la performance au niveau des coûts opérationnels. Les liquidités disponibles englobent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les placements à court terme (le cas échéant) et les montants inutilisés sur les facilités de crédit. La Société utilise les liquidités disponibles pour mesurer les liquidités lui permettant de répondre aux exigences des prêteurs, financer ses dépenses en immobilisations et soutenir ses opérations. Le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2024 et les liquidités disponibles au 31 mars 2024 sont non audités. Un rapprochement des mesures conformes aux IFRS les plus comparables au coût comptant C1 et aux liquidités disponibles des trimestres précédents divulgués dans ce communiqué a été intégré par renvoi et peut être consulté à la rubrique 21 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 31 décembre 2023, disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à la section Investisseurs à l'adresse www.championiron.com.

