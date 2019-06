Champion Iron annonce la diffusion de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019, et les détails d'un appel conférence

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) annonce qu'elle tiendra un appel conférence le 20 juin 2019 à 8 h 30 HNE au cours duquel les membres de la haute direction discuteront des résultats du quatrième trimestre de l'année financière se terminant le 31 mars 2019.

Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de Champion Iron du quatrième trimestre terminé le 31 mars 2019 seront publiés le 20 juin 2019 avant l'ouverture du marché TSX et seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la section « Rapports & Cartes » à l'adresse www.championiron.com et sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com.

Une retransmission audio de la conférence sera disponible pour une période de 90 jours sur le site Internet de Champion à l'adresse www.championiron.com/investors.

Accès à la conférence téléphonique :



Tel. local & outremer : (+1) 416 764 8688 Tel. Amérique du Nord : (+1) 888 390 0546 Tel. Australie : 1800 076 068 Webémission : www.championiron.com/investors Retransmission Outremer : (+1) 416 764 8677 Retransmission Amérique du Nord : (+1) 888 390 0541 Numéro d'accès : 564607 # Expiration : Jeudi le 27 juin 2019 à 23:59 HNE

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur l'amélioration de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité. L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

