Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon participez aux consultations publiques sur la refonte des services d'autobus

MONTRÉAL, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la refonte de son réseau d'autobus, exo annonce aujourd'hui la deuxième phase des consultations publiques vouée à confirmer le nouveau scénario de desserte des secteurs Chambly-Richelieu-Carignan, Le Richelain et Roussillon. Les citoyens et partenaires peuvent dès maintenant consulter la documentation disponible sur la nouvelle plateforme à l'adresse consultations.exo.quebec et s'inscrire à la séance d'information virtuelle qui aura lieu le 20 octobre, et au cours de laquelle sera présenté le scénario proposé.

« À titre d'acteur important en mobilité durable au Québec, exo planche depuis plusieurs mois sur un vaste projet de refonte de son réseau d'autobus afin d'améliorer ses services. Nous voulons mieux répondre aux besoins de mobilité dans les couronnes, en plus de nous arrimer à la mise en service du Réseau express métropolitain (REM). Nous invitons nos clients et partenaires à prendre part à la consultation publique, puisqu'ils sont au cœur de cette refonte. Leur participation est importante, car il s'agit du dernier tour de roue avant que ne soit officiellement modifiée la desserte d'autobus dans les secteurs concernés » a déclaré M. Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Séquence des consultations publiques :

Du 8 au 19 octobre Les citoyens et partenaires sont invités à consulter la documentation

pertinente à consultations.exo.quebec et à s'inscrire à la séance

d'information qui aura lieu le 20 octobre. Le 20 octobre Séance d'information virtuelle pour les citoyens et partenaires : Présentation du scénario de refonte soumis à la consultation

Présentation de la nouvelle plateforme web de consultations

publiques d'exo

Période de questions pour le public Du 19 octobre au 6

novembre Les citoyens et partenaires sont invités à explorer le réseau à l'aide des

cartes interactives, à participer aux forums thématiques et à donner leur

opinion en remplissant le sondage. 3 et 4 novembre Consultations publiques virtuelles (ciblées par secteurs) : Pour le secteur Chambly-Richelieu-Carignan, la séance se tiendra

le 3 novembre.

Pour les secteurs Le Richelain et Roussillon, la séance se tiendra

le 4 novembre. Janvier 2021 Dépôt du rapport des consultations sur le site consultations.exo.quebec

Exo mon réseau : une nouvelle plateforme web interactive

Grâce à une nouvelle plateforme innovante et conviviale, les clients pourront exprimer leur point de vue et émettre leur opinion par le biais d'un sondage et de forums de discussion. Des rencontres virtuelles seront également organisées entre exo et les participants pour mettre en valeur l'intelligence collective et trouver de nouvelles solutions face aux enjeux soulevés.

Rappelons que la phase 2 des consultations fait suite à une première série de rencontres publiques menées à l'automne 2019 et à l'hiver 2020 auprès des parties prenantes et des citoyens qui ont exprimé leurs attentes, leurs besoins et leurs préoccupations en vue de la refonte. Les spécialistes d'exo se sont fondés sur les orientations qui s'en dégageaient pour élaborer le scénario qui sera présenté aux citoyens le 20 octobre.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

À propos de l'Institut du Nouveau Monde

Pour réaliser ces consultations publiques, exo a fait appel aux services de l'Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan dont la mission est d'accroître la participation citoyenne à la vie démocratique, afin d'assurer l'intégrité et la transparence de la démarche.

