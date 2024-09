« Nos clients ont exprimé un désir de pouvoir compter sur un partenaire unique et unifié pour leurs besoins de location événementielle, déclare Allison Freeman, PDG d'Element Event Solutions. La refonte du portefeuille de marques de Chair-man Mills Corp. sous la bannière Element Event Solutions est une réponse directe à ce souhait. Nous sommes ravis de tirer parti de nos capacités, notre expertise et notre assortiment de solutions pour créer la toute première plateforme nationale de solutions événementielles. Par l'intermédiaire d'Element, nous sommes heureux d'offrir à nos clients - les plus grands sites, traiteurs, planificateurs et hôtes occasionnels du Canada - un accès fluide à notre gamme complète de produits et de services partout au pays, augmentant ainsi notre capacité à donner vie à leur vision en matière d'événements. »

Avec l'annonce, Element s'affirme comme étant la seule plateforme de location événementielle nationale à offrir des solutions événementielles intégrées allant des chapiteaux à la location d'équipement de réception et de mobilier en passant par les tentures et la décoration. La portée et l'étendue du portefeuille de produits de l'entreprise, appuyées par l'équipe de spécialistes offrant une gamme complète de services tels que la conception, la gestion de projet, l'installation et l'exécution, permettent à Element d'offrir des solutions novatrices pour les événements de toutes tailles.

La nouvelle marque s'accompagne du lancement d'un site Web complet et amélioré, ainsi que de nouveaux uniformes, de nouveaux habillages de camion et de nouvelles affiches. Les actifs numériques et les comptes de médias sociaux ont également été transférés sous la bannière d'Element. Malgré le nouveau nom et la nouvelle image de marque, les équipes d'experts, les salles de démonstration et les relations de confiance avec la clientèle restent les mêmes.

« Depuis plus de cent ans, nous avons l'honneur de jouer un rôle dans de nombreux moments parmi les plus célèbres de notre pays, et nous sommes engagés à perpétuer cet héritage dans le siècle à venir, mais sous le nom d'Element Event Solutions », ajoute Freeman.

Forte d'une équipe de plus de 500 personnes réparties dans l'ensemble du pays, l'entreprise continuera d'investir dans les talents locaux, les relations avec la clientèle et l'infrastructure d'affaires. Son exploitation structurée par région comprend les divisions de l'Ouest, du Centre et de l'Est du Canada, et compte également une équipe nationale responsable des chapiteaux et des structures.

« Même si notre vision, nos valeurs et nos capacités sont maintenant complètement unifiées, notre exécution continue de se distinguer par son caractère local, explique Freeman. Chacune de nos régions dirigées par les équipes locales tirera parti de nos ressources nationales pour rehausser l'excellent service qui fait leur renommée. Cette nouvelle marque unifiée est l'incarnation de notre investissement continu dans nos employés, nos produits et nos technologies, et améliorera notre capacité à offrir un service incomparable aux clients du Canada et de toute l'Amérique du Nord. »

Element continue d'appartenir à des intérêts canadiens et d'être exploitée avec un héritage qui repose sur des valeurs familiales et un engagement à investir localement pour stimuler l'économie, appuyer les travailleurs locaux et contribuer à de meilleures communautés. Chaque année, Element appuie fièrement les communautés locales où elle mène ses activités en faisant don de produits à des organismes tels que Habitat for Humanity et l'Armée du Salut, et en commanditant de nombreux événements philanthropiques canadiens.

