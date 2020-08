TORONTO, le 7 août 2020 /CNW/ - Christian Buhagiar, président et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Canada, a annoncé aujourd'hui que John D. Salt et David White sont intronisés comme fellows 2020 de Chaîne d'approvisionnement Canada et porteront désormais le titre de Fellow professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (initiales honorifiques : FPGCA). Le titre de fellow est décerné chaque année à des personnes qui ont rendu des services remarquables à l'industrie, à la profession et à la communauté dans son ensemble. Cette distinction repose sur les normes de sélection les plus rigoureuses et est réservée aux cadres supérieurs qui, au cours de leur carrière, ont fait preuve de leadership visionnaire, d'innovation et d'excellence en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement.



John Salt est premier vice-président, Chaîne d'approvisionnement, chez Canadian Tire Corporation (CTC) et, à ce titre, est chargé de superviser le flux de marchandises des fournisseurs de la famille d'entreprises Canadian Tire aux magasins de détail et clients finaux. Il supervise également le développement et l'amélioration continus des réseaux de transport, de distribution et d'exécution des commandes en ligne de l'entreprise et a dirigé le déploiement de technologies nouvelles et innovantes dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ayant pour but d'améliorer la qualité, la productivité et l'agilité opérationnelle. Depuis son entrée en fonction dans ce poste en 2009, John a joué un rôle essentiel dans la mise à niveau des systèmes qui soutiennent les opérations des fonctions de logistique et de transport de CTC. Il a également supervisé la construction du nouveau centre de distribution de l'entreprise à Bolton, le plus grand bâtiment respectant les normes LEED du genre en Amérique du Nord, et, sous sa direction, d'importantes innovations en technologie, en développement durable et en préparation omnicanal y ont été mises en œuvre.



David White est le vice-président directeur de la gestion de l'approvisionnement de NFI Group inc. (NFI), un fabricant indépendant international d'autobus de premier plan et un fournisseur de solutions de mobilité pour le transport collectif qui exploite 50 usines dans 10 pays et qui emploie 9000 personnes. En 2002, David est passé d'un rôle de leadership dans le secteur des finances à un poste nouvellement créé qui, sur le plan stratégique, a accru l'importance et la visibilité de la gestion de l'approvisionnement chez NFI (alors New Flyer Industries). Il a dirigé une transformation de plusieurs années de l'entreprise qui est devenue une organisation de calibre international fondée sur une chaîne d'approvisionnement allégée. Aujourd'hui, David assure le leadership et la coordination des activités d'approvisionnement stratégiques dans tous les secteurs d'activité de NFI et est un acteur clé à la table de direction du groupe, une table composée du chef de la direction, des présidents de chaque unité d'affaires et des cadres responsables de la direction des ressources humaines, des affaires juridiques et des finances.



« C'est un honneur pour moi de célébrer la carrière de John Salt et de David White et de reconnaître leur immense contribution à la profession de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en leur décernant le titre de FPGCA. La reconnaissance de nos dirigeants exceptionnels et visionnaires de la chaîne d'approvisionnement au Canada est essentielle pour promouvoir la place centrale qu'occupe la chaîne d'approvisionnement dans la réussite des entreprises canadiennes et pour faire progresser l'économie canadienne », a déclaré Christian Buhagiar, président et chef de la direction de Chaîne d'approvisionnement Canada. « Je me réjouis de travailler avec John et David en tant que fellows afin de continuer à promouvoir et à faire progresser la profession et à inspirer la prochaine génération de dirigeants. »



Le titre de FPGCA, la plus haute et la plus exclusive distinction canadienne en matière de leadership dans la chaîne d'approvisionnement, représente le summum des réalisations dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Parmi les anciens récipiendaires figurent des dirigeants visionnaires comme Patrick Etokudo, Geoff Frodsham, Douglas Harrison, Madeleine Paquin et Robert Wiebe. Chaîne d'approvisionnement Canada tient à féliciter John Salt et David White et à les remercier pour leurs décennies de contribution. Un fellow de Chaîne d'approvisionnement Canada est le Canada à son meilleur.

À propos de Chaîne d'approvisionnement Canada

Chaîne d'approvisionnement CanadaMC est la voix de la chaîne d'approvisionnement au Canada, représentant et servant plus de 7500 professionnels partout au pays ainsi que la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit d'une fédération composée d'un bureau national et de 10 corporations provinciales et territoriales. Sa mission est de « guider l'industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir de la valeur à tous les membres et d'avancer la profession ». Par son travail, l'association s'efforce de faire avancer sa vision pour que « les professionnels et les organisations de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique ». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (p.g.c.a.MC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui avancent en tant que leaders dans la chaîne d'approvisionnement.

