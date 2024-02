CGTN America et CGTN UN publient « Le CMG célèbre le Nouvel An chinois avec les amateurs de hockey de la LNH »

WASHINGTON, 10 février 2024 /CNW/ - Le froid de la patinoire n'a pas freiné les ardeurs du China Media Group qui célébrait le Nouvel An chinois lors d'un match de la Ligue nationale de hockey opposant les Islanders de New York au Lightning de Tampa Bay à New York, le 8 février 2024.

Les 17 000 personnes présentes ont eu droit à des vidéos de la fête du printemps et des vœux du Nouvel An. « Je vous souhaite à tous d'être comme des dragons volants et des tigres bondissants, regorgeant de longévité et de santé », a déclaré Shen Haixiong, président du CMG. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Xie Feng, a souhaité aux gens de célébrer une « année prospère du dragon », aussi appelée l'année du « Loong » en chinois.

Pendant les pauses, la mascotte des Islanders de New York, Sparky the Dragon, et un animateur de foule ont offert ensemble aux spectateurs des cadeaux de « Loong Chenchen », la mascotte officielle du Gala de la fête du Printemps 2024.

Les spectateurs présents au match de la LNH ont également été invités à participer à des activités culturelles organisées par le CMG, comme prendre une photo avec « Loong Chenchen » et rédiger des parchemins de la fête du printemps. Ils ont également reçu des affiches mettant en valeur le caractère de « Fu », qui signifie chance et bonheur en chinois.

« Je suis très heureux de célébrer le Nouvel An chinois pendant le match. La culture chinoise est extraordinaire », a déclaré un spectateur.

La célébration a mis en valeur les traditions chinoises de rencontres familiales, de lâcher-prise sur le passé et d'accueil de tout ce qu'il y a de nouveau et de bon dans la nouvelle année.

Les amateurs de hockey ont quitté le match avec une nouvelle connaissance et une nouvelle appréciation du Nouvel An chinois. Et certains enfants chanceux ont pu se procurer un dragon en peluche comme nouvel ami.

