CGTN America & CGTN UN publient « CMG organise un événement portant sur les échanges de personnes entre la Chine et les États-Unis à San Francisco »

WASHINGTON, 17 novembre 2023 /CNW/ - Lors de la visite du président chinois Xi Jinping à l'occasion de la réunion du sommet sino-américain et de la 30e réunion des dirigeants économiques de l'APEC à l'invitation du président américain Joe Biden, China Media Group et la China Youth and Student Exchange Association ont organisé conjointement l'événement « Enduring Friendship » afin de discuter des échanges de personnes entre la Chine et les États-Unis à San Francisco, aux États-Unis, le 16 novembre.

Shen Haixiong, président et rédacteur en chef du China Media Group, a participé à des discussions approfondies et amicales avec des invités de divers secteurs aux États-Unis et a prononcé un discours de bienvenue lors de l'événement.

Ce dernier a fait remarquer que le quartier chinois de San Francisco est un microcosme des échanges culturels entre l'occident et l'orient depuis des siècles. L'amitié entre les peuples chinois et américains a non seulement dépassé les continents, mais a aussi résisté à l'épreuve du temps.

Shen Haixiong a souligné que les relations entre la Chine et les États-Unis sont les relations bilatérales les plus importantes au monde, et que les médias jouent un rôle essentiel dans la promotion des échanges et de l'amitié entre les peuples. Le président Xi Jinping a souligné que les relations entre la Chine et les États-Unis reposent sur les gens, que l'avenir repose sur les jeunes et que le dynamisme découle des interactions locales. China Media Group s'engage à collaborer avec tous ses amis pour insuffler sagesse et force au développement sain des relations entre la Chine et les États-Unis.

Sarah Lande, ancienne directrice générale d'Iowa Sister States et vieille amie de la Chine, John Easterbrook, petit-fils du général Joseph Stilwell et Elyn Maclnnes, chercheuse principale à la Kuliang Tourism and Culture Association, ont également pris la parole lors de l'événement. Ces derniers ont salué le soutien du président chinois à l'égard des échanges de personnes entre la Chine et les États-Unis, exprimant leur engagement à renforcer la compréhension mutuelle et à transmettre l'amitié entre la Chine et les États-Unis aux générations futures.

China Media Group a également conclu des accords avec la Sino-American Aviation Heritage Foundation, la Helen Foster Snow Foundation et la U.S.-China Youth and Student Exchange Association, afin de promouvoir la collaboration dans différents domaines comme les partenariats avec les médias, l'éducation et les échanges culturels.

L'événement a donné lieu à une prestation du Lincoln High School Choir de Tacoma, dans l'État de Washington, qui a interprété une chanson anglaise et une chanson chinoise. De plus, un groupe de jeunes étudiants de Chine et des États-Unis ont interprété un morceau ensemble par vidéo, exprimant leur espoir d'une amitié durable entre les deux pays.

(Ce document est distribué par MediaLinks TV, LLC au nom de CCTV. Des renseignements supplémentaires sont disponibles au Department of Justice, Washington, D.C.)

