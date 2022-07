CGC annonce un investissement de 210 millions de dollars pour la construction d'une usine de fabrication de panneaux muraux de pointe en Alberta

PARTENARIAT ENTRE WHEATLAND COUNTY, INVEST ALBERTA CORPORATION ET LE GOUVERNEMENT

DE L'ALBERTA AFIN DE CRÉER PLUS DE 300 EMPLOIS LOCAUX ET D'ACCROÎTRE LA PRÉSENCE DE CGC DANS L'OUEST CANADIEN

CALGARY, AB, le 28 juill. 2022 /CNW/ - CGC Inc., la division canadienne d'USG Corporation, a annoncé aujourd'hui son intention de construire une nouvelle usine de fabrication de panneaux muraux à la fine pointe de la technologie dans le comté de Wheatland en Alberta. Cet investissement de 210 millions de dollars canadiens renforce l'engagement de CGC envers le marché canadien et lui permettra de mieux servir ses précieux clients en Alberta et dans l'ensemble de l'Ouest canadien. La construction de l'usine devrait commencer en 2023.

« Nos clients de l'Ouest canadien ont déclaré qu'ils veulent un moyen plus efficace d'accéder aux produits de panneaux muraux de CGC qu'ils achètent depuis plus de 100 ans. L'expédition de nos produits à partir d'usines de fabrication de l'est du Canada ou des États-Unis ne répond plus à leur demande croissante », a déclaré Chris Griffin, président et chef de la direction d'USG Corporation. « C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer nos plans pour la construction d'une toute nouvelle usine CGC de panneaux muraux dans le comté de Wheatland en Alberta, une installation de fine pointe qui fournira nos panneaux muraux de marque SheetrockMD de qualité inégalée dans l'industrie à nos clients dans l'Ouest canadien afin de les aider à construire plus rapidement, plus intelligemment et plus durablement. »

Partenariat public-privé pour générer une croissance économique dans les régions rurales de l' Alberta

L'annonce d'aujourd'hui est le résultat d'une étroite collaboration entre CGC, le comté de Wheatland, le gouvernement de l'Alberta et Invest Alberta Corporation visant à stimuler le développement économique régional en ajoutant plus de 100 emplois manufacturiers à valeur élevée à l'économie locale à long terme, ainsi qu'environ 200 emplois liés à la construction du site. Ces nouveaux emplois s'ajouteront à la main-d'œuvre existante de 750 employés de CGC répartis dans ses six sites de fabrication et centres de service à la clientèle et de distribution à travers le Canada.

« Étant moi-même Canadien, étendre notre présence dans l'ouest du Canada et mieux servir nos clients dans cette région est l'un de mes principaux objectifs depuis que je me suis joint à CGC il y a plus de 20 ans. Plus encore, puiser dans la culture d'innovation, d'entrepreneuriat et d'attraction de talents des Albertains est incroyablement précieux pour notre entreprise, nos employés et nos clients. C'est une occasion que nous ne pouvions pas manquer », a déclaré Chris Griffin. « Je remercie sincèrement la préfète du comté de Wheatland et tous les représentants du gouvernement de l'Alberta et d'Invest Alberta Corporation qui nous ont aidés à saisir cette occasion. Nous sommes impatients de pouvoir compter sur une présence importante dans le comté de Wheatland pour mieux servir nos clients et soutenir les communautés locales. »

Le comté de Wheatland a été choisi comme domicile pour l'usine de fabrication de panneaux muraux de l'Ouest canadien du CGC en raison des avantages économiques immédiats offerts par les gouvernements locaux et régionaux, ainsi que des occasions de croissance à long terme grâce à sa proximité avec Calgary en Alberta.

En 2021, le conseil du comté de Wheatland a approuvé le règlement 2021-23, faisant du comté de Wheatland l'une des premières municipalités de l'Alberta à mettre en œuvre un incitatif municipal pour l'impôt foncier appelé : Wheatland is Open for Business (Wheatland est ouvert aux entreprises).



« Le conseil du comté de Wheatland s'est concentré à mettre en place un paysage de développement propice à la diversification de notre économie rurale et à la création d'emplois grâce à une croissance stratégique », a déclaré Amber Link, préfète du comté de Wheatland. « L'engagement de CGC envers l'innovation, la durabilité et son esprit d'entreprise s'harmonise avec l'engagement du comté de Wheatland à offrir des services municipaux novateurs et durables. Cet alignement entre les objectifs de CGC et de Wheatland crée un environnement où les futurs employés et leurs familles pourront profiter de la qualité de vie inégalée offerte par le comté de Wheatland. Au nom de Team Wheatland, je suis heureux de collaborer avec CGC, les parties prenantes, nos contribuables et nos entreprises pour créer un développement qui fera l'affaire de tout le monde. »

Le gouvernement de l'Alberta et Invest Alberta Corporation ont collaboré avec CGC pendant plus d'un an sur ce projet et fourniront 3,74 millions de dollars du Fonds d'investissement et de croissance pour soutenir l'expansion de CGC dans les régions rurales de l'Alberta.

« Une diversification sans précédent de notre économie est en train de se produire », a déclaré le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney. « Cet investissement de CGC pour construire une usine de fabrication de panneaux muraux dans le comté de Wheatland en est la preuve et fait partie d'autres excellentes nouvelles indiquant la reprise économique de l'Alberta. »

« Le gouvernement de l'Alberta a fait un effort concerté pour faire progresser la diversification économique et faire de notre province la destination d'investissement la plus attrayante en Amérique du Nord », a déclaré Nate Horner, ministre de l'Agriculture, de la Foresterie et du Développement économique rural. « La décision de CGC de localiser son usine de fabrication de panneaux muraux de 210 millions de dollars dans le comté de Wheatland est une preuve supplémentaire que notre plan fonctionne, crée des emplois et offre des gains tangibles aux communautés rurales. »

« Les investissements comme celui-ci de CGC sont la preuve que l'Alberta est encore une fois le moteur économique du Canada », a déclaré Doug Schweitzer, ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation. « Depuis que nous avons lancé le plan de relance de l'Alberta il y a deux ans, nous n'avons cessé de diversifier l'économie, d'attirer des investissements et de créer de bons emplois pour les Albertains. Grâce à la collaboration entre le gouvernement, Invest Alberta Corporation, le comté de Wheatland et CGC, nous avons atteint ces trois objectifs aujourd'hui. »

« Des programmes comme le Fonds d'investissement et de croissance donnent à l'Alberta un avantage concurrentiel lorsqu'il s'agit d'attirer de nouveaux investissements intéressants dans la province », a déclaré Rick Christiaanse, chef de la direction, Invest Alberta. « L'annonce d'aujourd'hui avec CGC est un autre exemple d'investissement à fort impact et de grande valeur en Alberta, un investissement qui crée des emplois et accroît l'avantage en matière d'innovation dans le secteur manufacturier de l'Alberta. »

L'usine de panneaux muraux la plus durable de l'entreprise à n'avoir jamais été construite

L'usine de CGC de Wheatland sera soutenue par les 120 ans d'expérience et d'innovation d'USG, notre entreprise investissant massivement dans la recherche et le développement, en particulier dans la durabilité. L'usine mettra en œuvre une combinaison de conception de produits écologiques, d'innovations en matière d'équipement et de processus, d'énergies alternatives et renouvelables et de localisation des opérations, autant d'initiatives qui en feront l'usine de panneaux muraux la plus durable du réseau USG/CGC.

Par exemple, les besoins en électricité de l'usine de Wheatland seront alimentés par des énergies renouvelables par l'entremise d'un parc d'énergie solaire sur place. De plus, il s'agira de la première usine de l'entreprise au Canada à faire appel à la technologie de fabrication des panneaux SheetrockMD EcoSmart d'USG, qui exige jusqu'à 25 % moins d'eau et 20 % moins de CO₂ que la fabrication des panneaux muraux traditionnels. Cette réduction des émissions de carbone équivaudra à éliminer 10 000 voitures de la route.

Pour des mises à jour futures sur l'état de la construction de l'usine de CGC à Wheatland, les possibilités de carrière et d'autres détails, veuillez visiter www.usg.com/wheatland .

À PROPOS DE CGC Inc.

CGC Inc. est un chef de file en matière de commercialisation, de fabrication et de distribution de produits de panneaux muraux de gypse, de matériaux de finition intérieure et de plafonds acoustiques suspendus au Canada. D'abord connue sous le nom de Canadian Gypsum Company, CGC a commencé ses activités en Nouvelle-Écosse en 1907. Aujourd'hui, CGC est reconnue comme un acteur clé dans l'industrie dynamique des matériaux de construction du Canada, fournissant des produits novateurs pour les murs et les plafonds aux nouveaux marchés de la construction, de la réparation et de la rénovation des secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels. L'entreprise fournit également des matériaux à usage industriel. CGC exploite trois mines, cinq usines et plusieurs centres de distribution et de service à la clientèle partout au Canada.

À PROPOS D'USG Corporation

USG Corporation, chef de file de l'industrie dans la fabrication de produits de construction et de solutions novatrices, est la société mère de CGC. Basée à Chicago, notre entreprise dessert les marchés de la construction dans le monde entier avec des produits pour les murs, les plafonds, les planchers, des revêtements de sol et de toitures qui permettent à nos clients de construire les espaces exceptionnels où les gens vivent, travaillent et se divertissent. Pour plus d'informations, visitez www.usg.com.

À PROPOS DU COMTÉ DE WHEATLAND

Le comté de Wheatland compte 8 738 habitants et est une région diversifiée avec de nombreuses activités économiques. Grâce à sa proximité avec Calgary, une ville de plus de 1,3 million d'habitants et à ses corridors commerciaux internationaux, le comté de Wheatland a accès aux marchés de l'agriculture, des ressources naturelles, de la fabrication et des produits de consommation. De plus, le comté de Wheatland a accès à un bassin de main-d'œuvre et à des services professionnels diversifiés et est parfaitement positionné pour le développement et l'expansion des entreprises. Se trouver à proximité d'une grande région métropolitaine comme Calgary offre également des options abordables dans l'immobilier commercial, industriel et résidentiel.

AU SUJET DU FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE CROISSANCE DE L' ALBERTA

Le Fonds d'investissement et de croissance est un programme incitatif ciblant les « conclusions d'ententes » conçu pour encourager de nouveaux investissements du secteur privé à fort impact en Alberta qui créeront des emplois bien rémunérés et stimuleront notre économie. Le Fonds vise à attirer des entreprises bien établies pour installer ou étendre leurs activités dans la province afin de créer des emplois et de promouvoir la croissance économique.

À PROPOS D'INVEST ALBERTA CORPORATION

Invest Alberta Corporation se consacre à attirer des investissements provenant de partout dans le monde et de fournir un soutien personnalisé haut de gamme aux entreprises, aux investisseurs et aux nouveaux projets majeurs. Avec des membres d'équipe dans des marchés clés du monde entier, Invest Alberta s'efforce de surmonter les obstacles afin que les investisseurs et les entreprises puissent démarrer, s'adapter et réussir sans limites.

SOURCE CGC Inc.

Renseignements: Communications avec les médias : Kathleen Prause, 312-436-6607, [email protected]