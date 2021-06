MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Ordinateurs pour l'excellence Canada (CFSC-OPEC) est fière d'annoncer le lancement de l'Engagement du PDG, un effort collectif initié par Microsoft Canada auprès de certaines des plus importantes entreprises du Canada, afin qu'elles confient leur technologie usagée au programme canadien Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+).

« J'aimerais remercier tous ceux qui se sont engagés à faire don de leurs appareils en fin de cycle au programme canadien Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+), a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. La crise de la COVID-19 a démontré l'importance pour tous de pouvoir accéder au monde numérique. En donnant au programme OPE+, vous aidez les communautés sous-desservies à accéder à Internet et à acquérir les compétences et la formation requises pour travailler au sein de l'économie numérique d'aujourd'hui. »

« Nous sommes reconnaissants envers Microsoft Canada de mener cette initiative, et à toutes les organisations qui se sont jointes à la phase initiale de l'Engagement du PDG, » a déclaré Toby Harper-Merrett, directeur général de CFSC-OPEC. Leur contribution au programme OPE+ aidera un nombre croissant de personnes canadiennes à obtenir les outils et les compétences nécessaires pour participer activement à l'économie numérique. En confiant vos ordinateurs en fin de cycle au programme OPE+, vous améliorez l'accessibilité de la technologie pour les citoyens canadiens qui, autrement, risquent l'exclusion numérique. »

De concert avec Microsoft, les organisations fondatrices de l'Engagement du PDG comprennent Bell et TELUS, supporteurs de longue date du programme, ainsi que la Banque Scotia, Best Buy Canada, Bureau en Gros, Enbridge inc., le Groupe Financier Banque TD, Rogers Communications et Sun Life.

« Ces partenaires technologiques choisissent le programme OPE+, car il propose une solution fiable et durable au problème de leur technologie usagée, dont les impacts dans les domaines environnementaux, d'employabilité des jeunes, de développement des compétences et de progrès économique sont positifs, » a ajouté Toby Harper-Merrett.

« Microsoft croit que chacun devrait profiter de la technologie pour apprendre, travailler et aussi s'amuser. Nous avons conçu l'Engagement du PDG pour permettre aux Canadiens d'accéder aux compétences, à la formation et aux outils nécessaires pour réussir dans l'économie numérique, » a dit Kevin Peesker, président de Microsoft Canada. « Il nous fait plaisir que tant d'entreprises dirigeantes dans leurs secteurs se joignent à nous, et nous espérons accueillir d'autres marques parmi elles au cours des prochains mois. »

Depuis 1993, le programme OPE+ a remis à neuf et redistribué plus de 1,7 million d'ordinateurs parmi des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des communautés autochtones et des familles admissibles à faible revenu. Le programme fournit également une expérience de travail profitable à de jeunes Canadiens grâce à ses stages rémunérés. Les stagiaires aident à remettre à neuf la technologie usagée en développant des compétences numériques essentielles.

À propos d'Ordinateurs pour les écoles et plus

Ordinateurs pour les écoles et plus est un programme national de partenariats qui remet à neuf des appareils numériques donnés par le gouvernement, le secteur privé et des individus pour l'usage des écoles, des bibliothèques, des organismes à but non lucratif enregistrés et des communautés autochtones. Ce programme est financé par le Gouvernement du Canada.

À propos de CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence - Canada inc. (CFSC-OPEC) est une organisation sans but lucratif établie en 2005 pour soutenir les programmes d'inclusion numérique et de participation économique d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Les services de CFSC-OPEC comprennent la gestion de projets, les communications, le développement de partenariats et la planification stratégique.

