SAINT-BENOÎT-LABRE, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - CFMOTO Canada est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente de partenariat pluriannuelle avec l'une des organisations les plus importantes et les plus emblématiques du sport professionnel, les Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L'entente, qui s'amorce dès le début de la saison 2023-24 de la LNH cet automne, donnera à CFMOTO Canada une visibilité importante lors de tous les matchs à domicile des Canadiens au Centre Bell à Montréal et de leurs diffusions télévisées qui sont regardées et écoutées par des millions de Canadiens d'un océan à l'autre, et ce, dans les deux langues. Elle inclut également une présence publicitaire sur les bandes de la patinoire pendant les parties et sur l'écran géant.

De plus, CFMOTO disposera d'une zone d'exposition sur la mezzanine principale du Centre Bell, où elle exposera certains de ses principaux produits, tels que ses véhicules tout-terrain et utilitaires UFORCE, ZFORCE et CFORCE, ainsi que ses motos. Cela permettra de démontrer l'excellence du style et du design des produits CFMOTO aux centaines de milliers de fans de hockey et d'amateurs de concerts qui se rendent au Centre Bell chaque saison.

D'autres détails concernant l'implication de CFMOTO dans le monde du hockey au Canada seront annoncés à la mi-septembre, juste avant le début de la nouvelle saison de la LNH.

« L'équipe de CFMOTO est heureuse de s'associer à l'une des meilleures organisations de l'histoire du sport professionnel, les Canadiens de Montréal », a déclaré Hélène Binet, présidente de Canada Moteurs Importations Inc. (CMI) et partenaire de CFMOTO Canada. « Les Canadiens de Montréal sont une équipe très respectée et suivie, non seulement au Québec, mais partout au Canada et dans le monde du hockey. »

« C'est avec enthousiasme que nous accueillons CFMOTO parmi nos partenaires dans le cadre de cette entente de trois ans », a affirmé France Margaret Bélanger, présidente, Sports et divertissements, pour les Canadiens de Montréal.

À propos de CFMOTO

Fondée en 1989, CFMOTO conçoit et fabrique des véhicules de sports motorisés novateurs et est cheffe de file dans la production de moteurs à refroidissement liquide pour quads et motos au niveau mondial. Sa capacité de production annuelle est de 800 000 moteurs et 600 000 véhicules distribués dans plus de 70 pays. Au Canada, les produits CFMOTO sont distribués par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires CFMOTO agréés, dotés d'un personnel qualifié et compétent.

À propos de Canada Moteurs Importations Inc. (CMI)

Fondée en 2005, Canada Moteurs Importations Inc. est née de la passion pour les véhicules récréatifs de ses propriétaires, Carl Patoine et Hélène Binet. Depuis 2007, CMI a son siège social dans le parc industriel de Saint-Benoît-Labre, au Québec. En tant que partenaire en recherche-développement (R-D) de CFMOTO, CMI a contribué au développement de nombreuses fonctionnalités de véhicules récréatifs, permettant à CFMOTO de toujours se démarquer de la concurrence et de s'assurer de toujours répondre aux besoins du marché canadien. CMI commercialise également la gamme de tracteurs et d'équipements LOVOL pour l'agriculture et la construction légère.

Pour toute information additionnelle, visitez nos sites web: www.cmimotor.ca/fr ainsi que www.cfmoto.ca et suivez-nous sur Facebook et Instagram.

