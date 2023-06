Cession de bail : Des membres du RCLALQ se mobilisent à travers le Québec contre le projet de loi 31

MONTRÉAL, le 22 juin 2023 /CNW/ - Des membres du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) mènent actuellement des actions dans différentes régions du Québec pour protester contre le projet de loi 31 déposé le 9 juin dernier par la ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau. Le projet de loi vise notamment à mettre fin à la pratique de la cession de bail, l'un des seuls droits permettant aux locataires de se protéger des hausses abusives. Une grande manifestation se tiendra à Montréal, une autre à Québec, et d'autres actions auront lieu ailleurs dans la province.

En l'absence de mesures efficaces de contrôle des loyers, la flambée des prix continue de prendre de l'ampleur, comme le démontre la quatrième enquête annuelle du RCLALQ sur le prix des logements à louer , publiée cette semaine. Selon le RCLALQ, l'adoption du projet de loi 31 ne ferait qu'aggraver la situation et pousserait encore davantage les locataires du Québec vers l'appauvrissement.

« Si le projet de loi est adopté, ce serait un énorme recul qui accentuerait le déséquilibre déjà immense entre locataires et propriétaires. Plutôt que prendre des mesures pour freiner l'escalade des loyers, le gouvernement vient jeter de l'huile sur le feu en privant les locataires d'un droit qui représentait le seul réel moyen de se prémunir contre des hausses abusives », affirme Cédric Dussault, co-porte-parole du RCLALQ.

Grande manifestation à Montréal, rassemblement à Québec et autres actions dans la province

À Montréal, à l'invitation du RCLALQ et du Comité d'Action de Parc-Extension (CAPE), des milliers de personnes sont attendu.e.s à proximité du métro Parc à compter de 17h30. À l'approche d'un 1er juillet particulièrement difficile, les locataires prendront la rue pour visiter les immeubles touchés par des hausses de loyer abusives ou des tentatives d'éviction afin d'exiger des mesures structurantes pour contrer la crise du logement.

« Partout à Parc-Ex, à Montréal et au Québec, d'année en année, les loyers augmentent, les évictions montent, la crise du logement s'accentue, et les plus vulnérables sont pris dans le piège. C'est pour cela que nous prenons la rue et demandons aux trois paliers de gouvernement d'agir avec l'urgence que cette situation nécessite, afin de s'assurer que tout le monde ait droit à un logement digne et abordable », affirme Mohammad-Afaaq Mansoor, organisateur communautaire au Comité d'action de Parc-Extension.

Dans la Capitale-Nationale, un rassemblement aura lieu à 11h au 700, rue Jacques-Parizeau. D'autres actions sont prévues ailleurs au Québec, entre autres à Alma et Gaspé.

