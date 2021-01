« CES est l'événement technologique le plus influent au monde et représente une occasion de mettre en valeur des technologies et des produits révolutionnaires. Le salon permet à un plus grand nombre de consommateurs de profiter des avantages et de la commodité apportés par le progrès technologique, a déclaré Yu Hao, fondateur et PDG de Dreame. En tant qu'entreprise axée sur la technologie, Dreame s'est engagée à donner aux ménages modernes les moyens d'utiliser des appareils électroménagers intelligents, ce qui aide les consommateurs à adopter un mode de vie pratique et commode. »