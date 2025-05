TORONTO, le 14 mai 2025 /CNW/ - La Cour Supérieure de Justice de l'Ontario a certifiée une action collective pancanadienne au nom des Canadiennes qui ont reçu, entre le 31 mai 1999 et le 29 mai 2019, certains modèles d'implants mammaires fournis au Canada par Allergan PLC, Allergan Limited, Allergan, inc., Allergan USA, inc. et/ou Allergan inc. (les « Défenderesses »). Le litige est connu sous le nom de Kibalian et al. v. Allergan PLC et al. (Dossier de la Cour no. CV-19-00620507-00CP).

Les implants mammaires visés par l'action collective sont les suivants ; Implants mammaires Natrelle remplis de solution saline (texturés); Implants mammaires Natrelle 410 Truform remplis de silicone; Implants mammaires Natrelle remplis de silicone (Biocell ronds); Implants mammaires Natrelle Inspira Truform 1 (réactif, sensibles, coques texturées); et Implants mammaires Natrelle Inspira Truform 2 (souples, coques texturées) (collectivement, les « Implants mammaires texturés ") et/ou d'autres implants mammaires remplis de gel de silicone fournis par les défenderesses (les " Implants mammaires en silicone Allergan »).

La demande en justice allègue que ces implants mammaires ont causé plusieurs types de dommages, notamment le lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (« LAGC-AIM »), la rupture prématurée et le Syndrome auto-immunitaire/inflammatoire induit par les adjuvants/la Maladie des implants mammaires. Il est allégué que les Défenderesses n'ont pas averti les patientes canadiennes de manière adéquate ou pas du tout de ces risques et les demanderesses cherchent à obtenir des dommages-intérêts des Défenderesses au nom des Groupes, y compris ceux qui ont été implantés et/ou leur succession (« Membres du groupe primaire ») et les membres de leur famille (« Membres du groupe familial »).

Les Défenderesses nient les allégations de l'action collective. Les Défenderesses déclarent que les implants mammaires ne sont pas défectueux et n'ont causé aucun des préjudices allégués dans le l'action collective. En outre, Les Défenderesses affirment qu'elles ont correctement divulgué les avertissements et les informations pertinentes concernant tout risque potentiel, conformément à l'état des connaissances médicales à tout moment. La Cour n'a pas encore statué sur le mérite de l'action collective.

Si l'un de ces implants mammaires Allergan vous a été implanté au cours de la Période visée par l'action collective, vos droits pourraient être affectés par cette action en justice. Si vous souhaitez rester dans l'action collective, vous n'avez pas besoin de prendre d'autres mesures pour le moment, mais si vous souhaitez vous exclure du litige, vous devrez vous exclure en envoyant un formulaire d'exclusion avant le 30 juin 2025, par la poste, par messagerie, par télécopieur ou par courriel à l'Administrateur des avis, Epiq Class Action Services Canada Inc. à l'adresse ci-dessous :

Epiq Class Action Services Canada Inc.

Attention: Allergan Breast Implant Class Action Administrator

PO Box 507 STN B

Ottawa, ON K1P 5P6

Courriel: [email protected]

Téléphone: 1-888-870-0704

Télécopieur: 1-866-262-0816

Des instructions pour s'exclure et des informations supplémentaires sur l'action collective sont disponibles sur le site web de l'action collective sur les implants mammaires d'Allergan à l'adresse suivante : www.allerganbreastimplants.ca.

Les Avocats du groupe peuvent être contactés aux coordonnées respectives suivants indiquées ci-dessous :

Rochon Genova

900-121 Richmond St. W.

Toronto ON M5H 2K1 Téléphone: 1-866-881-2292

www.rochongenova.com Thomson Rogers LLP

3100-390 Bay St.

Toronto ON M5H 1W2

Téléphone: 1-888-223-0448

www.trlaw.com Rice Harbut Elliott LLP

820-980 Howe Street

Vancouver BC V6Z 0C8

Téléphone: 1-604-682-3771

www.rhelaw.com Merchant Law Group

100-2401 Saskatchewan Drive

Regina SK S4P 4H8 Téléphone: 1-877-359-7777 www.merchantlaw.com





Les Avocats du groupe pour l'action collective au Québec (C.S.M. dossier no: 500-06-000966-198) qui a été suspendu jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu dans cette Action collective sont:

Me Joey Zukran

LPC Avocats

801- 276 rue Saint-Jacques

Montréal QC H2Y 1N3

Téléphone: (514) 379-1572 Courriel: [email protected] www.lpclex.com/fr/implantsmammaires Me Joel Banon Tiger Banon inc 716-1010, Sherbrooke Ouest Montréal QC H3A 2R7 Téléphone: (514) 284-8401 poste 103 Courriel: [email protected] www.tigerbanon.com

Veuillez ne pas contacter la cour pour toute question concernant les actions collectives ou l'entente de règlement. Toutes questions doivent être adressées à Epiq Class Action Services Canada inc. ou aux Avocats du groupe.

