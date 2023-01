EDMONTON, AB, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Le 10 janvier 2023, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu deux cérémonies de passation des pouvoirs à l'Établissement d'Edmonton pour femmes et à l'Établissement d'Edmonton. Ces cérémonies soulignaient le départ du directeur Rob Campney et l'entrée en fonction de la nouvelle directrice Lil Kordic à l'Établissement d'Edmonton pour femmes, en plus de souligner le départ du directeur Gary Sears et l'entrée en fonction du nouveau directeur Mark Shantz à l'Établissement d'Edmonton.

Ces deux cérémonies font valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur. Elles représentent le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Le SCC est fier des membres dévoués du personnel de l'Établissement d'Edmonton pour femmes et de l'Établissement d'Edmonton qui travaillent sans relâche chaque jour pour faire une différence dans la vie des délinquants. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent à la sécurité publique des Canadiens.

Faits en bref - Établissement d'Edmonton pour femmes

L'Établissement d' Edmonton pour femmes a été construit en 1995-1996 en tant qu'établissement autonome à sécurité minimale, moyenne et maximale pour répondre aux besoins uniques des délinquantes et les rapprocher de leur communauté d'origine.

pour femmes a été construit en 1995-1996 en tant qu'établissement autonome à sécurité minimale, moyenne et maximale pour répondre aux besoins uniques des délinquantes et les rapprocher de leur communauté d'origine. Il s'agit d'un établissement à plusieurs niveaux de sécurité pouvant accueillir 167 délinquantes.

L'Établissement d' Edmonton pour femmes fournit des ressources et des programmes aux délinquantes, notamment des programmes éducatifs, professionnels, correctionnels, autochtones et sociaux.

Faits en bref - Établissement d'Edmonton

L'Établissement d' Edmonton a ouvert ses portes en tant qu'établissement à sécurité maximale en 1978 et peut accueillir 324 délinquants.

a ouvert ses portes en tant qu'établissement à sécurité maximale en 1978 et peut accueillir 324 délinquants. L'établissement d' Edmonton offre également des ressources et des programmes aux délinquants, notamment des programmes éducatifs, professionnels, correctionnels, autochtones et sociaux.

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (@SCC_CSC_fr) et sur Facebook (www.facebook.com/CorrectionalServices).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.csc-scc.gc.ca.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203