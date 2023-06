Cérémonie de remise des médailles - 29 membres de corps de police autochtones honorés

QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Vingt-neuf membres de différents corps de police autochtones se sont vu décerner la Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec, ou encore la Médaille ou la Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a ainsi eu le privilège de participer, au nom du ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, à la remise de ces distinctions en compagnie du lieutenant-gouverneur du Québec, l'honorable J. Michel Doyon. La Cérémonie de remise des médailles a clos le 14e Colloque des directeurs de police autochtone du Québec.

Citations :

« En tant qu'actrices et acteurs essentiels du maintien de la sécurité dans vos communautés, vous pouvez avoir la fierté de vos accomplissements durant toutes ces années de service et de ce que vous semez pour l'avenir. Votre travail comporte son lot de défis et demande du tact. Je tiens à vous exprimer ma gratitude et à vous féliciter pour votre engagement au service de vos concitoyens et concitoyennes. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est un honneur pour moi de remettre des médailles pour services distingués à 29 récipiendaires. Je me fais le porte-parole des communautés pour remercier ces policières et policiers pour leurs loyaux services envers les citoyens. J'en profite pour remercier les familles et leurs proches pour les nombreux sacrifices qu'une carrière policière exige. Croyez-moi, comme ancien policier, je sais trop bien ce qu'ils représentent… »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Ces policières et policiers que nous honorons aujourd'hui méritent notre vive appréciation et nos chaleureux remerciements pour avoir su assurer la sécurité et la protection de leurs concitoyennes et concitoyens. Ce métier requiert un processus d'intervention rigoureux, un fort niveau d'empathie et une approche minutieuse de la réalité du terrain. Les récipiendaires d'aujourd'hui ont su, tout au long de leurs périodes de service, maintenir ce difficile équilibre et être des actifs primordiaux auprès de la communauté tant autochtone que non autochtone. »

L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec

Faits saillants :

La Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec est décernée aux policiers et policières ayant cumulé 15 années de service au sein des différents corps de police autochtones du Québec.





La Médaille pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service.





est remise aux policiers ayant atteint 20 années de service. La Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada est remise aux policiers ayant cumulé 30 ou 40 ans de service au sein d'un corps de police canadien.

Le Colloque des directeurs de police autochtone du Québec est organisé par le ministère de la Sécurité publique et l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec. Cette année, il avait pour thème la gestion de la croissance.

Lien connexe :

Colloque des directeurs de police autochtone du Québec

ANNEXE - Récipiendaires

Médaille de reconnaissance pour services à la communauté de la Sûreté du Québec (15 ans de service)



Michael Blacksmith , lieutenant, Eeyou Eenou Police Force

Shannon Nakogee , directeur, Eeyou Eenou Police Force

Gordon Snowboy , patrouilleur, Eeyou Eenou Police Force

Ryan Cross , enquêteur, Kahnawake Peacekeepers

Matthew Watio Diabo, sergent de patrouille, Kahnawake Peacekeepers



Forrest Horn , policier, Kahnawake Peacekeepers

Nikki Lahache , sergent administratif, Kahnawake Peacekeepers

Isabelle Nicholas , policière, Kahnawake Peacekeepers

Michael Stacey , policier, Kahnawake Peacekeepers

Travis Zachary , caporal, Kahnawake Peacekeepers

Yvon Paiement , officier, Kebaowek Police Department

Jonathan Quitich , patrouilleur, Service de police de Manawan

Andy-John Dominique , policier, Naskapi Police Force

Sarah Pien , policière, Naskapi Police Force

Éric Hervieux, enquêteur, Sécurité publique de Pessamit



Robert Picard , patrouilleur, Sécurité publique de Pessamit

Jean-Patrick Rock-Hervieux , directeur par intérim, Sécurité publique de Pessamit

Denis Awashish , patrouilleur-enquêteur, Sécurité publique de Wemotaci

Médaille pour services distingués de la gouverneure générale du Canada (20 ans de service)



Ranatiiostha Swamp, sergent, Akwesasne Mohawk Police Service



Johnny Kawapit , patrouilleur, Eeyou Eenou Police Force

Gabriel Masty, patrouilleur, Eeyou Eenou Police Force



Robie Petawabano , lieutenant, Eeyou Eenou Police Force

Donna Rupert , patrouilleur, Eeyou Eenou Police Force

Ludovic Ottawa, sergent, Service de police de Manawan



Tony Paquet , capitaine, Service de police du Nunavik

Gaétane Bacon, sergente, Sécurité publique de Pessamit

Barrette pour services distingués de la gouverneure générale du Canada (30 ans de service)



Shawn Dulude , directeur, Akwesasne Mohawk Police Service

Tommy Grant , agent de liaison, Eeyou Eenou Police Force

Normand Clary , patrouilleur, Service de police d'Opitciwan

