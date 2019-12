Cérémonie de passation des pouvoirs dans la région du Québec

LAVAL, QC, le 4 déc. 2019 /CNW/ - Au mois de septembre 2019, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu deux cérémonies de passation des pouvoirs dans la région du Québec.

Le 17 septembre 2019, à l'Établissement Drummond, le directeur sortant, Marc Lanoie, a cédé le commandement au directeur entrant, Sébastien Pilon.

Le 18 septembre 2019, à l'Établissement de Cowansville, la directrice sortante, maintenant sous-commissaire régionale du Québec, Alessandria Page, a cédé le commandement au directeur entrant, Francis Anctil.

La cérémonie de passation des pouvoirs fait valoir l'importance des responsabilités qui se rattachent au rôle de directeur d'établissement. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Faits en bref

L'Établissement Drummond , situé dans la municipalité de Drummondville au Québec, a été inauguré en 1984 à titre d'établissement à sécurité moyenne. L'Établissement Drummond , un établissement autonome à sécurité moyenne, a été érigé sous un style campus ouvert. Les détenus y sont logés dans six unités résidentielles d'une capacité variant de 58 à 62 lits, dont une unité comprenant trois cellules adaptées pour la clientèle ayant un handicap.

Citations

« C'est un grand privilège d'assumer la direction de l'Établissement Drummond, qui célèbre cette année ses 35 ans d'existence. Trois décennies sur lesquelles s'est bâtie une tradition de succès. Je m'engage à enrichir cette culture avec bienveillance. C'est en favorisant une approche centrée sur les pratiques humaines et collaboratives, ainsi que le maintien d'une relation de proximité auprès du personnel, des partenaires et des délinquants que j'estime, humblement, être en mesure de contribuer au rayonnement de l'Établissement Drummond. »

Sébastien Pilon, directeur, Établissement Drummond

« C'est avec une grande fierté que j'accepte officiellement le commandement de l'Établissement de Cowansville; un établissement qui présente une riche histoire en matière de réhabilitation et de réinsertion sociale réussie et sécuritaire. J'assumerai le mandat qui m'est confié avec une grande humilité, rigueur, écoute, respect et en collaboration. »

Francis Anctil, directeur, Établissement de Cowansville

