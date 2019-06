PORT-CARTIER, QC, le 7 juin 2019 /CNW/ - Le 23 mai 2019, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs à l'Établissement de Port-Cartier, dans la Côte-Nord. Cette cérémonie visait à souligner le départ de la directrice de l'établissement, madame Julie Dion, et l'entrée en fonction de son successeur, madame Pascale-Andrée Thibodeau.

Cette cérémonie, présidée par Alessandria Page, sous-commissaire régionale pour la région du Québec, s'inscrit dans la volonté du Service correctionnel du Canada d'honorer ses traditions et de souligner les rôles et responsabilités que le nouveau dirigeant accepte d'assumer. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Faits en bref

L'Établissement de Port-Cartier est un pénitencier à sécurité maximale pour hommes.

est un pénitencier à sécurité maximale pour hommes. D'une capacité de 237 places, il accueille une clientèle de détenus ayant des besoins particuliers ainsi que les cas de protection maximum.

Seul pénitencier fédéral dans la région de la Côte-Nord, l'établissement contribue de façon importante à l'économie de la région en tant qu'employeur.

Citation

« C'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que j'accepte officiellement la direction de l'Établissement de Port-Cartier. Peu importe les défis qui nous attendent, je m'engage à assurer une gestion ouverte et transparente, axée sur les personnes et sur le travail d'équipe. »

Pascale-Andrée Thibodeau, directrice de l'Établissement de Port-Cartier, Service correctionnel du Canada

Photos - Passation des pouvoirs de l'Établissement de Port-Cartier

