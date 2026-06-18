Cérémonie d'inauguration des travaux de modernisation de l'usine d'Amrize Saint-Constant

SAINT-CONSTANT, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Amrize invite les représentants des médias à assister à la cérémonie officielle de lancement des travaux du projet de modernisation de sa cimenterie de Saint-Constant.

Représentant le plus important investissement dans l'industrie cimentière canadienne au cours de la dernière décennie, ce projet permettra de transformer l'usine de Saint-Constant en la cimenterie la plus moderne et la plus durable de l'Est du Canada. La modernisation permettra de renforcer l'approvisionnement local en ciment afin de répondre à la demande croissante en construction au Québec et partout au Canada.

Le projet de modernisation bénéficie du soutien du gouvernement du Québec dans le cadre du programme ÉcoPerformance et de la Mesure d'appui à la décarbonation du secteur industriel (MADI), deux initiatives découlant du Plan pour une économie verte 2030. Il est également financé en partie par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC) du gouvernement du Canada.

QUI

Jaime Hill, président, Amrize Matériaux de construction

Nollaig Forrest, cheffe du marketing et des affaires corporatives, Amrize

Daniel Vadacchino, directeur de l'usine de Saint-Constant

Nollaig Forrest et Daniel Vadacchino, d'Amrize, seront disponibles, sur demande, pour de brèves entrevues à la suite de l'événement.

Gouvernement du Canada

Nathalie Provost, députée de Châteauguay-Les Jardins-de-Napierville et Secrétaire d'État à la Nature

QUAND

Vendredi 19 juin 2026

9 h 30 à 10 h 30

Accueil des médias : 9 h

OÙ

Cimenterie de Saint-Constant

501, Montée Monette, Saint-Mathieu (Roussillon), QC J0L 2H0

SOURCE Amrize

RSVP (obligatoire), Marie-Lise Mormina, [email protected]