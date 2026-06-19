Amrize modernise sa cimenterie de Saint-Constant pour en faire la plus avancée de l'Est du Canada

SAINT-CONSTANT, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Amrize (NYSE : AMRZ) a donné aujourd'hui le coup d'envoi à la modernisation de sa cimenterie de Saint-Constant, située aux portes de Montréal, afin d'en faire la plus avancée et la plus durable de l'Est du Canada. Représentant le plus important investissement dans l'industrie cimentière canadienne au cours de la dernière décennie, ce projet intégrera des technologies de pointe visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance environnementale de l'usine, tout en augmentant sa capacité de production et en renforçant la fabrication locale.

Cet investissement reflète l'engagement d'Amrize à renforcer l'approvisionnement local en ciment afin de répondre à la demande croissante en construction au Québec et partout au Canada. Il s'inscrit dans la stratégie d'investissement de l'entreprise visant à accroître sa capacité de production, améliorer son efficacité et mieux servir sa clientèle.

Située à Saint-Constant, au Québec, la modernisation comprendra notamment :

Efficacité opérationnelle de pointe : Des équipements modernes à haute efficacité permettront d'améliorer la production, l'efficacité énergétique ainsi que les capacités d'entreposage et de logistique.

Des équipements modernes à haute efficacité permettront d'améliorer la production, l'efficacité énergétique ainsi que les capacités d'entreposage et de logistique. Performance environnementale accrue : L'usine prévoit réduire son empreinte carbone nette¹ de plus de 40 % d'ici 2035, lui permettant d'afficher les plus faibles émissions par tonne de ciment dans l'Est du Canada.

L'usine prévoit réduire son empreinte carbone nette¹ de plus de 40 % d'ici 2035, lui permettant d'afficher les plus faibles émissions par tonne de ciment dans l'Est du Canada. Renforcement de la fabrication locale et des emplois : La modernisation augmentera la capacité de production de l'usine de 300 000 tonnes pour atteindre 1,2 million de tonnes par année et permettra d'accroître les effectifs de l'usine de 25 % grâce à l'ajout d'employés locaux.

À partir de sa cimenterie de Saint-Constant, Amrize prévoit offrir un ciment « Produit au Québec », garantissant que les principales étapes de production, de l'approvisionnement en matières premières et leur transformation jusqu'à la fabrication finale, sont réalisées au Québec, soutenant ainsi les emplois et les communautés locales.

Cette modernisation survient alors que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec prévoient investir près de 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie afin de développer les infrastructures, le transport collectif, les établissements de santé et le logement partout dans la province.

« Notre investissement au Québec permettra de moderniser notre cimenterie afin d'en faire la plus avancée et la plus durable de l'Est du Canada », a déclaré Jaime Hill, président d'Amrize Matériaux de construction. « Alors que les gouvernements du Canada et du Québec investissent pour façonner l'avenir de la province, cette modernisation permettra de construire cet avenir avec un ciment fiable, local et hautement performant. Nous sommes fiers de soutenir les emplois, l'économie, les communautés et les infrastructures du Québec pour les décennies à venir. »

Les mesures de réduction des émissions de GES sont soutenues par le gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (FEFEC), ainsi que par le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme ÉcoPerformance et de la Mesure d'aide à la décarbonation du secteur industriel (MADI), deux initiatives issues du Plan pour une économie verte 2030 et financées par le Marché du carbone du Québec.

« En aidant les cimenteries canadiennes à adopter des technologies plus propres, nous réduisons les émissions, améliorons l'efficacité énergétique et renforçons une économie à faibles émissions de carbone. L'annonce d'aujourd'hui soutiendra la modernisation de la cimenterie d'Amrize, soutiendra les emplois locaux et contribuera à bâtir un avenir plus vert pour Saint-Constant. », a ajouté l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature).

Depuis plus de 70 ans, Amrize contribue à bâtir le Québec en participant à la réalisation de plusieurs des infrastructures et sites emblématiques les plus importants de la province, notamment la centrale Robert-Bourassa, le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, le pont Samuel-De Champlain, le pont de l'Île-aux-Tourtes, l'Aéroport international Montréal-Trudeau et la Place des Montréalaises.

À propos d'Amrize

Amrize (NYSE : AMRZ) contribue à bâtir l'Amérique du Nord à titre de partenaire de choix des professionnels de la construction grâce à des solutions de marque avancées, des fondations jusqu'aux toitures. Avec plus de 1 000 sites et un réseau de distribution hautement performant, nous desservons nos clients dans chaque État américain et chaque province canadienne. Nos 19 000 collègues répondent aux besoins de tous les marchés de la construction, qu'il s'agisse d'infrastructures, de projets commerciaux ou résidentiels, de nouvelles constructions, de réparation ou de réfection. Amrize a généré des revenus de 11,8 milliards de dollars en 2025 et est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) ainsi qu'à la SIX Swiss Exchange. Nous sommes prêts à construire votre ambition.

Pour en savoir plus : amrize.com

________________ ¹ L'empreinte carbone nette est calculée selon les définitions de la Global Cement and Concrete Association (GCCA). L'empreinte carbone brute sera réduite jusqu'à 26 %.

SOURCE Amrize

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