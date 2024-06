Cérémonie annuelle de remise des insignes - Dévoilement des récipiendaires 2024 de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce aujourd'hui que des femmes et des hommes d'exception se verront remettre l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec lors de la cérémonie annuelle de remise des insignes qui aura lieu cette année le 19 juin 2024, dès 14 h 30, à l'Agora de l'Hôtel du Parlement du Québec.

L'Ordre national du Québec constitue la plus haute distinction honorifique décernée par l'État québécois, remise annuellement par le premier ministre à des personnes qui, d'hier à aujourd'hui, ont contribué, à leur manière, à façonner le Québec. Depuis la fondation de l'Ordre en 1984, quelque 1 200 personnalités du Québec et d'ailleurs ont été nommées membres de celui-ci.

Cette année, les personnes qui recevront leur insigne sont :

Officières et officiers - M. Carl-Éric Aubin (absent), M. Louis-Marie Beaulieu, M. Bernard Bélanger, Mme Aline Desjardins, Mme Régine Laurent, M. Elliot Lifson, Mme Ginette Noiseux et Mme Christiane Rousseau (nommée en 2023).

Chevalières et chevaliers - Mme Lynda Beaulieu, M. Michel Bélanger, M. Yves Bergeron, M. Guy Berthiaume, M. Frédéric Bouchard, M. Jean-Luc Boulay, M. Jacques Bourgault, Mme Véronique Cloutier, M. Pierre Cossette, M. Paul Lafleur, M. Gilbert Laporte (nommé en 2023), Mme Yvette Mollen, Mme Marie-Philip Poulin, M. Gino Quilico, M. Federico Rosei (nommé en 2023), Mme Francine Saillant (nommée en 2022), Mme Jacynthe Thériault et M. Charles Tisseyre.

La cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook de l'Ordre national du Québec, ainsi que sur le canal télévisuel et le site web de l'Assemblée nationale du Québec.

Citation :

« Le Québec a la chance de compter énormément de personnes d'exception, qui se démarquent et qui font la fierté de notre nation. Ce sera un honneur pour moi, le 19 juin prochain, de rendre hommage à certaines d'entre elles, en leur remettant les insignes de l'Ordre national du Québec. Les Québécoises et les Québécois ont de quoi être fiers du succès, du talent et du savoir-faire d'ici, et ce sera un grand plaisir, pour moi, de remettre ces insignes aux nouveaux membres en leur nom. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants

Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias.

Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes qui a lieu annuellement en juin, en marge de la Fête nationale du Québec.

