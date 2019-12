Cérémonie à l'hôtel de ville de Brossard - Arlette Cousture reçoit la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel

« C'est un immense privilège de voir une Brossardoise reconnue et admirée pour son talent recevoir un tel honneur. Son œuvre a marqué non seulement la culture mais l'identité québécoise. Elle mérite pleinement cette reconnaissance qui s'ajoute à une longue liste de prix et distinctions accumulés au cours d'une illustre carrière », a souligné madame Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

« C'est avec fierté et reconnaissance que je remets aujourd'hui la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel à madame Arlette Cousture. Dotée d'une plume hors du commun, Madame Cousture a, tout au long de sa carrière, su transmettre un riche héritage littéraire. Son impressionnante bibliographie témoigne de son talent et de l'amour que lui portent ses lecteurs. Elle a, au fil des décennies, su toucher et émouvoir des millions de lecteurs. Son écriture est unique, vraie et sensible » a témoigné l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.

« Je suis étonnée de constater qu'un livre ait pu me donner une vie autre que celle que je m'imaginais. Je ne peux qu'éprouver de l'étonnement mais, surtout une grande gratitude », a déclaré Arlette Cousture lors de la cérémonie en son honneur.

À propos de la Médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel

Le lieutenant-gouverneur du Québec décerne cette médaille en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d'une personne ou d'un organisme. Il n'y a pas d'appel de mise en candidature et cette récompense est à l'usage exclusif du lieutenant-gouverneur en fonction des valeurs et des causes qu'il soutient.

