Pendant des semaines, Michael Cera a été au premier plan de l'actualité et des médias sociaux pour promouvoir la marque qui porte le même nom que le sien, CeraVe. Cera est allé rencontrer les dermatologues et a même dévoilé sa propre publicité de Michael CeraVe. Mais la vérité est apparue dans une publicité révélatrice, où la campagne bizarre de Cera a été discréditée par une des dermatologues de CeraVe, qui lui ont rappelé que CeraVe a été développée avec des dermatologues depuis 2005. En fait, « Ve » fait référence à MVE Technology et « Cera » signifie « céramides », et non Michael Cera.

Comme de nouvelles marques de soins de la peau voient le jour en revendiquant la recommandation des dermatologues et l'utilisation de céramides, la campagne a été conçue pour renforcer le mouvement « hydrater sa peau comme un dermatologue » de la marque et célébrer la réputation de longue date de CeraVe en tant que marque de soins de la peau la plus recommandée par les dermatologues aux États-Unis. La marque a dressé une liste impressionnante de dermatologues à l'avant-garde certifiés par le conseil d'administration pour contester et réfuter les affirmations de Cera en présentant les dermatologues comme les véritables experts de l'industrie des soins de la peau et en renforçant l'engagement de la marque à offrir des produits de soins de la peau pour tous mis au point par des dermatologues.

Malgré les prétentions farfelues de Michael Cera, « Cera » est en fait une abréviation de céramique - l'ingrédient puissant de la marque qui agit comme une colle pour maintenir les cellules de la peau ensemble pour garder notre barrière cutanée intacte et saine. Le mélange unique des céramides 1, 3 et 6-II identiques à la peau de CeraVe reconstitue les niveaux de lipides naturels de la peau pour aider à restaurer la barrière cutanée. Le « Ve » fait référence à la technologie MVE de la marque, un système de distribution révolutionnaire qui aide à libérer des ingrédients, comme les céramides, au fil du temps pour assurer une hydratation continue à libération lente. Au-delà de l'hydratation de la surface de la peau, la combinaison exclusive de céramides et de technologie MVE de CeraVe, développée avec des dermatologues, aide non seulement à restaurer mais aussi à renforcer la barrière cutanée.

« Dès le départ, CeraVe a été développée avec des dermatologues, c'est un aspect fondamental de l'ADN de la marque. Non seulement nous développons tous nos produits avec eux, mais aussi nous créons du contenu éducatif et divertissant sur la santé de la peau que nous partageons sur tous nos canaux, a déclaré Mélanie Vidal, directrice générale mondiale, CeraVe. Le Super Bowl offrait une scène idéale pour mettre en lumière la mission de notre marque grâce à une approche novatrice - une première en son genre, une campagne immersive qui invite tout le monde à participer à une expérience mémorable ressemblant à une blague. Maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est clair comme de l'eau de roche : CeraVe est développée avec des dermatologues et "cera" signifie "céramides", des lipides essentiels qui aident à protéger et à restaurer la barrière cutanée. »

Transcendant les publicités traditionnelles, la campagne inédite « Michael CeraVe » a mis à profit la pertinence culturelle de CeraVe pour créer une campagne à 360 degrés axée d'abord sur les influenceurs et alimentée par les ardents défenseurs de la marque, qui ont mené la campagne de la spéculation sur les médias sociaux jusqu'au grand reportage télévisé. Inspiré par les rumeurs en ligne voulant qu'il soit depuis longtemps impliqué dans la marque en raison de son nom, Cera et sa réputation préférée des fans pour ses personnages maladroits et excentriques ont joué un rôle crucial dans l'histoire - Evan dans Superbad, George Michael Bluth dans Arrested Development et Allan dans le film fracassant Barbie de cette année. Toutefois, tout aussi important était le groupe de célèbres dermatologues certifiés par le conseil d'administration et de personnalités des médias sociaux, y compris Hayley Kalil , Caleb Simpson et Bobbi Althoff , qui ont créé du contenu avec Cera, alimentant la suspicion et la spéculation avec leurs millions d'abonnés. La campagne de trois semaines a été menée au moyen de médias numériques, de vidéos et de médias sociaux et des canaux de la marque CeraVe, en plus d'une solide stratégie de marketing auprès des influenceurs. Cette collaboration stratégique ainsi que les communications et le marketing social minutieusement organisés ont permis à la communauté de la marque de rendre la blague vraiment magnanime et incontournable.

« Notre tout premier Super Bowl ne pouvait se limiter à un seul moment. Ce devait être un parcours inoubliable d'éducation sur les soins de la peau, a déclaré Tom Allison, premier vice-président et chef mondial, Ventes et marketing aux professionnels. La collaboration avec Michael Cera, nos partenaires influents et les dermatologues nous a donné l'occasion de renforcer l'héritage et les éléments distinctifs de notre marque, tout en nous amusant un peu en cours de route. Notre nom commun a permis un partenariat authentique et ludique. Il a été le protagoniste parfait dans notre blague - un grand collaborateur avec nos partenaires influenceurs et un meilleur aspirant pour nos alliés dermatologues, en échafaudant la révélation du Big Game. »

Visitez le site Web de la campagne pour en apprendre davantage sur cette campagne mémorable et jetez un coup d'œil à la publicité ici . Pour en savoir plus sur les soins de la peau et les produits, visitez CeraVe à www.cerave.com et sur Facebook , Instagram et Twitter .

